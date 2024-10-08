Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября сделал крайне миролюбивое заявление: «Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать: куда им ещё эту «обузу»? А нам зачем? Там же наши люди живут. Мы будем делать всё для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно». Уже на следующий день белорусский лидер получил ответ с украинской стороны.

ИА Регнум

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда дословно заявил следующее: «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской областей, но и в Белоруссию. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Белоруссию, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность, это знание».

Дунда воспроизвёл стандартный дискурс белорусских боевиков, воюющих в рядах ВСУ: о вторжении в Белоруссию участники «Полка Калиновского» и других подобных формирований говорят при каждом удобном случае. В свою очередь лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в прошлогоднем интервью украинским журналистам не исключила, что попросит Владимира Зеленского ввести войска в Белоруссию.

Раньше эксперты оценивали вероятность такого сценария как крайне низкую: считалось, что Украина не решится растягивать линию фронта, поскольку едва удерживает существующую.

Однако операция ВСУ в Курской области показала, что это не аргумент для киевских стратегов: ради громких информационных поводов они готовы рисковать полным обвалом фронта.

В Минске, несмотря на периодические миролюбивые заявления, всерьёз воспринимают угрозу, исходящую от Украины. Александр Лукашенко летом приказывал усилить группировки белорусских войск на гомельском и мозырском тактических направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». Этот приказ Лукашенко отдал после того, как над Белоруссией были сбиты беспилотники, летевшие с территории Украины.

Правда, уже через несколько дней глава белорусского государства заявил, что напряженность на границе будто бы снята.

Воинственный Гузь

Антибелорусское лобби в украинской власти не ограничивается депутатом Дундой. Его коллега по парламенту Игорь Гузь построил всю свою политическую карьеру на борьбе с «режимом Лукашенко» и белорусской теме вообще.

Ещё в 2005 году Гузь вместе с другими украинскими националистами был депортирован из Белоруссии за участие в несанкционированной антиправительственной акции «Чернобыльский шлях». В 2014 году он, будучи заместителем главы Волынского областного совета и лидером ультраправой партии «Национальный альянс», организовал состоявший из белорусов отряд «Погоня» для участия в т. н. АТО в Донбассе.

Боевики «Погони» после начала СВО составили костяк «Полка Калиновского» — самого известного белорусского вооружённого формирования, воюющего на стороне Киева.

В марте 2022-го Гузь уже в статусе народного депутата обратился к белорусским матерям с призывом блокировать колонны, если их сыновей повезут в зону боевых действий. В мае этого года нардеп внёс в Верховную раду законопроект, призванный упростить получение украинского гражданства боевиками из Белоруссии, которые испытывают проблемы с легализацией на Украине.

Также Гузь успел отметиться в этом году тем, что вместе с коллегами-депутатами развернул на трибуне Рады бело-красно-белое знамя «Полка Калиновского». «Глубоко убеждён, что скоро мы с этим знаменем будем в свободном Минске и свободной Белоруссии», — сказал он.

Таким образом, у «калиновцев» есть влиятельные «друзья» в украинском политикуме, и они готовы помогать своим подопечным реализовывать их мечты о смене власти в Белоруссии силовым путём.

Лукашенко «не парится»

Впрочем, не стоит переоценивать боевой дух самих белорусских наёмников. Ровно десять лет назад один из них говорил прозападным журналистам: «Мы убеждены, что Украина победит и дальше нас ждёт борьба за независимую Белоруссию. Именно поэтому мы хотим набраться здесь опыта».

Однако в 2020 году, когда в Минске была попытка государственного переворота, никто из бойцов белорусских формирований так и не приехал с Украины, чтобы «применить боевой опыт».

Однако сами формирования находятся под командованием ВСУ, и именно Киев будет решать, куда бросать своих иностранных наёмников — на бессмысленную операцию в Курской области или на открытие нового фронта с Белоруссией.

Последние новости с украинско-белорусской границы свидетельствуют, что у киевского режима вполне может хватить глупости развязать боевые действия с Минском.

В начале октября во время полета президента Лукашенко на вертолете в воздушном пространстве Белоруссии были замечены украинские беспилотники. Комментируя эту ситуацию, белорусский лидер заявил, что он «не парится», поскольку уничтожение вертолета президента означало бы начало войны, которая Киеву не нужна.

Однако украинские официальные лица своими словами и действиями прямо говорят том, что позиция белорусского руководства может оказаться излишне самонадеянной и легкомысленной.