Подразделения российской армии развивают ранее достигнутые успехи, нанося поражения ВСУ в Донбассе. Боевые действия продолжаются сразу на нескольких участках фронта в ДНР, где противник сдаёт один населённый пункт за другим.

ИА Регнум

Российские войска продолжают теснить ВСУ на покровском направлении, продвигаясь к Мирнограду. В понедельник, 7 октября, стало известно об освобождении населённого пункта Гродовка, бои за который шли в течение последних недель.

Информацию об освобождении населённого пункта подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Ранее командование ВСУ планировало держать оборону Покровска по линии Селидово — Новгродовка — Красный Яр — Гродовка. Однако российские войска последовательно прорвали фронт обороны противника в нескольких местах, разрушив планы командования украинской армии.

Освобождение Гродовки открывает прямую дорогу на Мирноград — спутник Покровска, образующий с ним одну агломерацию. Однако существуют и другие варианты развития наступления, отмечают фронтовые источники ИА Регнум.

По данным с мест, украинская армия готовит покровскую агломерацию к затяжным городским боям. Улицы города перекрываются минными заграждениями и «зубами дракона». В застройке и особенно в городской промзоне создаются огневые точки и узлы обороны. Поэтому непосредственно перед штурмом города российские войска могут провести серию операций, чтобы нарушить логистику противника.

«Остаётся важная трасса, соединяющая Покровск — Мирноград и Константиновку. По сути, это сейчас два главных оборонительных узла. Дорогу держит изрядно побитая 47-я бригада ВСУ. На укреплённую застройку нахрапом, без подготовки никто лезть не будет», — говорит источник издания.

Инженерные подразделения ВСУ продолжают укреплять район промзоны Покровска, в том числе корпуса машиностроительного и Покровского динасового завода. В Мирнограде идут работы по превращению городской застройки в укрепрайон.

Командование украинской армии готовится в очередной раз прибегнуть к своей извечной тактике: затянуть боевые действия любой ценой. К таким выводам пришли в том числе журналисты The New York Times. Издание напоминает, что за последние месяцы ВСУ утратили контроль над рядом городов, включая Марьинку, Авдеевку и Угледар, где украинские военные пытались удержаться любой ценой.

При этом журналисты уверяют, что отказ ВСУ от попыток контратаковать якобы не стоит воспринимать как «начало военного поражения», поскольку украинские войска преследуют цель истощить российскую армию, сдавая территории.

В то же время авторы NYT задаются вопросом: насколько далеко украинским войскам придётся уступить, прежде чем российская армия истощится? Пока эта весьма спорная стратегия приводит лишь к новым потерям для Киева.

Зачистка продолжается

Наступление российской армии продолжается и южнее Покровска. Раньше в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Желанное Второе восточнее посёлка Горняк.

Также российские войска смогли продвинуться в направлении Цукурино. Под контролем ВСУ остаётся район местной птицефабрики, вокруг которой сформирован оборонительный район. Его полная зачистка позволит российским войскам перейти к штурму крупного «укрепа» противника в районе посёлков Горняк и Кураховка, сообщают источники ИА Регнум.

«Главный маршрут снабжения ВСУ в этом районе, дорога на Курахово, уже перерезана, теперь у них остаются ещё просёлки для сообщения с основными силами. Но, скорее всего, им оттуда тоже придётся отступить», — прогнозирует собеседник издания.

Продвижение российских войск на этом участке фронта признаёт и украинский ресурс Deep State. Его авторы констатировали полную потерю контроля ВСУ контроля над Красногоровкой, а также продвижение российской армии в районе Горняка, Цукурино и посёлка Любимовка.

Южный фронт пришёл в движение

Не лучшим для ВСУ образом обстоит ситуация на южном фасе фронта в Донбассе. После освобождения Угледара российская армия развивает наступление на этом направлении — под контролем противника практически не осталось крупных населённых пунктов.

По информации с мест, наступление развивается от Угледара на север — в направлении Кураховского водохранилища и населённого пункта Курахово, навстречу соединениям Южной группировки, которая действует со стороны посёлка Горняк.

Конфигурация фронта на этом участке складывается таким образом, что ВСУ в ближайшее время придётся оставить крупный участок территории, отмечают источники ИА Регнум.

«Весь район Угледара — это равнина, буквально как стол. Кто контролирует город, тот держит район под контролем. Сейчас они пытаются слепить оборону у Курахово, но здесь инициатива уже перешла к нам», — сообщает источник издания, находящийся в районе Угледара.

Аналогичным образом развивается ситуация западнее, в районе Великой Новосёлки. По сообщениям с мест, под контроль российской армии перешёл посёлок Золотая Нива. После освобождения Угледара Великая Новосёлка остаётся последним крупным узлом обороны на границе между ДНР и Запорожской областью.

Дальше — Запорожская область

Складывающаяся ситуация вынуждает Киев лихорадочно пересматривать стратегию. Накануне в Сети появились спутниковые снимки, свидетельствующие о строительстве новых линий обороны сразу на нескольких участках фронта.

Помимо укреплений, возводимых в районе Покровска, командование украинской армии планирует оборону новых участков фронта в регионах, ранее не охваченных боевыми действиями.

Отмечается, что в случае потери ВСУ контроля над Покровском российским войскам открывается прямая дорога на Днепропетровскую область. В то же время успехи в районе Угледара создают предпосылки для освобождения уже Запорожской области.

Новые укрепления создаются вдоль трассы М30 на участке от Покровска до Павлограда и дороги от Курахово на Покровское. Предпринимаемые Киевом меры западные аналитики склонны считать подготовкой ВСУ к постепенному отступлению из восточного Донбасса.

Ранее предполагалось, что ВСУ могут предпринять попытку перейти в контрнаступление на запорожском участке фронта. Сейчас же, когда командование противника придерживается тактики «обмен территорий на время», возможностей для контрударов остаётся всё меньше. Впрочем, о них уже на Украине никто и не говорит, продолжая следить за потерей Донбасса.