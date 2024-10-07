В последние несколько месяцев израильская армия и спецслужбы развернули настоящую охоту за лидерами проиранских группировок, входящих в «Ось сопротивления».

ИА Регнум Цахал, Хасан Насралла

С момента резонансной ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в августе 2024 года один за другим были выбиты более сотни высокопоставленных фигур сопротивления в Ливане, Сирии, Ираке и Палестине. Среди них оказался и генсек ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла, за которым израильтяне охотились два десятка лет.

При этом за рамками активности израильских ликвидаторов пока почти полностью остаются йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах»). Конечно, израильская авиация и силы коалиции наносят периодические удары по инфраструктуре движения — от налетов пострадали портовый город Ходейда и занятый хуситами столичный город Сана. Однако частота и масштабы этих операций не идут ни в какое сравнение с действиями израильтян на ливанском и сирийском направлениях.

Складывается ощущение, будто бы Израиль «забывает» про йеменских повстанцев, хотя именно они наносят его экономике наибольший урон своей морской блокадой. У Тель-Авива несколько иное мнение на этот счет.

Арабы не горят желанием помогать

Сдержанность по отношению к «Ансар Аллах» во многом обусловлена территориальной удаленностью Йемена — Израиль не имеет общей сухопутной границы с этой страной, что заметно снижает оперативные возможности армии (ЦАХАЛ).

Несмотря на то, что Израиль уже недвусмысленно демонстрировал готовность «дотягиваться» до йеменских территорий (Операция «Длинная рука», июль 2024 года), каждый подобный выпад невозможен без использования воздушного пространства и аэродромов арабских союзников — в первую очередь монархий Персидского залива.

Перспектива превращаться в «аэродром подскока» израильских операций не вызывает энтузиазма у аравийцев — особенно с учетом того, что основная нагрузка при отражении ответного удара «Ансар Аллах» ляжет на них. Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, пару лет назад испытавшие на своей нефтегазовой инфраструктуре тяжесть последствий конфликта с хуситами, сегодня ищут любые предлоги, чтобы уклониться от участия в подобных авантюрах.

Кроме того, соседи Йемена — даже те, что относительно лояльны по отношению к Тель-Авиву — не желают выказывать публичную поддержку «израильской агрессии», поскольку подобное союзничество гарантированно пошатнет их позиции в арабском мире, а также сведет на нет все усилия по снижению напряженности между арабскими странами и Ираном. Размен трехлетней дипломатической работы на уничтожение нескольких нефтяных терминалов в Йемене не выглядит равноценным.

Во многом рвение Израиля сдерживают и США, для которых сохранение статус-кво в Йемене важно для реализации более масштабной геополитической комбинации. Вашингтон рассчитывает использовать «межйеменское урегулирование», где лидеры хуситов выступают как вполне «рукопожатная» сила, для стабилизации обстановки на Аравийском полуострове в целом. Это является одним из негласных условий возвращения Саудовской Аравии в переговоры по нормализации отношений с Израилем, и Белый дом прилагает усилия, чтобы выполнить обещанное.

При этом США на пару с Великобританией продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре хуситов — однако они нацелены скорее на «демонстрацию вовлеченности» западных союзников Тель-Авива в конфликт, нежели на подготовку к более серьезным операциям.

Наконец, у Израиля пока банально недостаточно объективных данных о маршрутах движения оппонента. Нынешний лидер «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси известен тем, что редко остается на одном месте и взаимодействует с визитерами исключительно в режиме онлайн с помощью видеосвязи. На выслеживание предыдущего подобного оппонента — возглавлявшего «Хезболлу» Хасана Насраллы — израильские спецслужбы потратили несколько десятилетий.

При этом официальный Тель-Авив явно не желает проводить «операцию ради операции»: любой выпад подобного рода в адрес руководства хуситов будет воспринят как угроза движению в целом и лишь увеличит частоту ударов «Ансар Аллах» по израильским объектам. Тем более что после гибели основателя движения Хусейна Аль-Хуси в 2004 году образ аль-Хуси-младшего стал практически неотделим от образа «Ансар Аллах».

Без срока давности

Несмотря на то, что Тель-Авив пока следит за акциями хуситов «сквозь пальцы», это не означает, что он полностью отказывается от идеи реванша за экономический и имиджевый ущерб. Однако подготовка к броску потребует гораздо больше времени — тем более что значительная часть ресурсов отвлечена на подготовку к расширенной операции против «Хезболлы», что является более значимым приоритетом для правительства Биньямина Нетаньяху.

На стратегию израильтян во многом повлияют результаты президентских выборов в США. Победа демократов не сулит больших изменений в тактике действий израильских сил в отношении проиранской «Оси сопротивления». Тель-Авив продолжит «булавочные удары», нацеленные на разобщение иранских прокси-группировок.

При этом триумф республиканцев в США откроет возможности для лоббирования более дерзких операций: Тель-Авив сможет использовать авторитет Вашингтона, чтобы «открыть» воздушное пространство аравийских монархий для своей боевой авиации и тем самым усилить давление на йеменскую инфраструктуру.

В обоих случаях основной целью по-прежнему будут нефтяные терминалы. Дестабилизируя энергетический сектор, Израиль рассчитывает в том числе всколыхнуть население на подконтрольных хуситам территориях и спровоцировать восстание в тылах. Тем самым облегчив себе задачу по борьбе с «Ансар Аллах».

Однако это не выходит за рамки текущего формата борьбы. Для перехода к целенаправленной «охоте» за хуситскими лидерами Тель-Авиву необходим более весомый повод, поскольку блокада Красного моря и опосредованная поддержка интересов Палестины не несут экзистенциальной угрозы стране (в отличие от непрекращающихся ударов «Хезболлы» по северным районам Израиля), как бы это ни пытались доказать израильские «ястребы».

Таковым поводом может стать, например, полноценное присоединение «Ансар Аллах» к операции «Правдивое обещание — 3», которую официальный Тегеран анонсировал на днях в ответ на израильские угрозы «ударом возмездия».

В этом смысле Израиль не ограничивает себя каким-либо «сроком давности» и готов бороться с проиранскими силами поэтапно.