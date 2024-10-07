Согласно популярной версии, называть ураганы женскими именами придумали американские военные и метеорологи, иронично предлагая имена жён, любовниц и тёщ.

ИА Регнум Ураган Хелен

Однако говорят, что уже к 1950-м практика была упорядочена, постоянно изменялась и в наши дни всеобщего равенства уже предполагает возможность наречения катастрофы и мужским именем. Тем не менее самые разрушительные за последние 50 лет ураганы назвали вполне по-дамски — «Катрина» и «Хелен».

«Катрина», прокатившаяся по Новому Орлеану в 2005 году, стала самым страшным стихийным бедствием в американской истории. Город почти полностью был покрыт водой, чуть меньше двух тысяч человек погибли, 700 тысяч лишились крыши над головой, а общий ущерб американской экономике составил 125 миллиардов долларов.

Уже тогда американские журналисты, да и блогеры на YouTube рассуждали, что «хуже быть не может».

«Исчезли целые семьи»

Сейчас на дворе 2024-й, в Штатах только отбушевала «Хелен», и пока известно по меньшей мере о 227 погибших.

На фоне расправы, учинённой «Катриной», это будто бы мало, однако зона стихийного бедствия сейчас гораздо шире и охватывает шесть штатов — Северную и Южную Каролину, Джорджию, Флориду, Вирджинию и Теннесси.

Поиски пропавших и подсчёт ущерба (куда входят не только разрушенные дома, но и гражданская инфраструктура, фермерские угодья и целые населённые пункты) еще ведутся и вряд ли будут завершены в ближайшее время.

Особенно сложно с пропавшими — уже сейчас в передовицах локальных СМИ говорят о том, что ураган мощно прошёлся по отдаленным горным общинам, где выжил лишь «каждый второй» и «исчезли целые семьи».

Из-за того, что ураган и вызванные им наводнения и оползни разрушили как федеральные дороги, так и мосты, добраться до некоторых населённых пунктов все еще не представляется возможным.

При этом официальные цифры погибших в каждом штате пока публикуются в «щадящем режиме». Например, в наиболее пострадавшей от урагана Северной Каролине только 60 человек числятся пропавшими без вести.

Учитывая, что в CNN уже характеризуют происходящее как «библейское опустошение», вряд ли кого-то отпускает гнетущее предчувствие о том, что в итоге смертей окажется гораздо больше, чем в 2005 году.

Новый шанс для Трампа

Не воспользоваться случившейся катастрофой в преддверии президентских выборов было бы если не преступлением, то огромной глупостью. Вот и Дональд Трамп, по мнению американских аналитиков, «использовал потенциальную политическую опасность урагана» для президентской кампании Камалы Харрис.

В частности, Трамп посетил город Валдоста в Джорджии (штат, «колеблющийся» в битве демократов и республиканцев) и заявил, что президент-демократ Джо Байден никак не отреагировал на разрушения — зато он-то привез топливо, чистую воду, одежду и оборудование для спутникового интернета, а также привлёк к делу некоммерческие НКО с волонтёрами.

Либеральные СМИ отреагировали на это серией публикаций, в которых высказывание Трампа назвали «откровенной ложью» и частью «продуманной кампании».

Выяснилось, что американские учёные уже давно занимаются изучением того, как стихийные бедствия влияют на политику, и, оказывается, катастрофы такого рода не раз наносили ущерб администрации США в прошлом.

Если у Трампа получится связать ураган с вице-президентом Харрис, а та допустит ошибочную реакцию, то предвыборная картина в отдельных штатах может стать для демократов не слишком приятной.

Штаты Джорджия и Северная Каролина, принявшие на себя основной удар при встрече с «Хелен», могут сыграть ключевую роль в президентских выборах.

В прошлый раз — в 2020 году — округ Джорджии, где находится Валдоста, подарил голоса Трампу. Самый пострадавший от «Хелен» к настоящему моменту округ Банкомб в Северной Каролине в те времена оказался на стороне Байдена, но часть округов в западной части штата всё же отдавала предпочтение Республиканской партии — так что бороться смысл есть.

Деньги от Байдена

Действующая администрация США не стала отмалчиваться в ответ на обвинения конкурента. Выяснилось, что в ликвидации последствий урагана уже принимают участие более 3500 федеральных служащих.

Байден лично посетил Северную и Южную Каролину, а также Джорджию и Флориду. Заявлено, что в пострадавшие районы будет направлена тысяча военнослужащих, а из федерального бюджета «будет оказана вся необходимая поддержка».

Камала Харрис также добралась до Джорджии и до такой нужной сейчас демократам Северной Каролины, где она пообещала «регулярную федеральную помощь» и похвалила местных чиновников и волонтёров. А затем отправилась лично упаковывать аптечки в распределительном центре и утешать пострадавших от стихии людей.

Байден, со своей стороны, направил письмо членам Конгресса США, где указал, что федеральный Фонд помощи при стихийных бедствиях (из которого уже потрачено шесть миллионов долларов) имеет необходимые ресурсы для удовлетворения неотложных потребностей, однако в конце года может столкнуться с дефицитом.

На основании этого президент призвал законодателей действовать быстро, чтобы восстановить финансирование программы кредитования на случай стихийных бедствий через другое ведомство. Попутно президент предположил, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон (являющийся республиканцем), удерживает деньги, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сторонники Трампа на фоне этого продолжили давить на то, что нужные средства демократы ранее отправили на поддержку мигрантов и теперь хотят выудить из бюджета ещё больше денег.

Отдельные персонажи пошли еще дальше. Например, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократы «могут контролировать погоду», и намекнула, что они явно воспользовались своими суперспособностями, ведь пострадали по большей части прореспубликанские штаты.

Накалённая обстановка

Отдельные СМИ, рассказывая о влиянии погодных условий на итоги президентских выборов, делают акцент на том, что ситуацию для любого кандидата может испортить даже не его правильная или неправильная реакция на случившееся.

Природные катаклизмы могут негативно повлиять просто на саму явку избирателей и на так любимое демократами голосование по почте.

Еще до урагана в 25 округов Северной Каролины (которые сейчас стали зоной бедствия) по запросу направили 40 тысяч бюллетеней. Около тысячи бюллетеней возвратились обратно из-за неизвестного местонахождения адресатов, что с остальными — непонятно.

На фоне этого необходимо решать вопросы с продлением регистрации избирателей, организацией пунктов для голосования там, где людей больше заботит отсутствие электричества и питьевой воды, а также восстановлением дорог к таким пунктам, если они всё же появятся.

Всё перечисленное делает обстановку всеобщей подготовки к выборам еще более взрывоопасной — и легче не будет.

Череда покушений на Трампа, миграционный кризис, патовая ситуация на Ближнем Востоке, традиционно влияющая на протестный фон в Штатах, даже новый педофильский скандал с участием продюсера Пи Дидди и неустановленного числа знаменитостей из списка «А» — всё это накаляет настроения в американском обществе.

Пока неизвестно, кому на руку сыграет ураган «Хелен», но урвать свой кусок сейчас не попытается только ленивый.