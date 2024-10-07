Начиная со второй половины сентября в украинских СМИ упорно циркулируют слухи о вероятной отставке начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов). Судя по всему, это не просто слухи — его отставка действительно рассматривается в офисе Зеленского.

ИА Регнум

Связана она с тем, что после ссылки экс-командующего ВСУ Валерия Залужного послом в Британию любитель покрасоваться в медиа Буданов стал слишком уж публичным лицом. А на Украине может быть только одна звезда — просроченный президент, которому должны принадлежать все перемоги. В то время как глава военной разведки беззастенчиво приписывает себе массу достижений, даже тех, которые к деятельности ГУР отношения не имеют.

И даже позволяет себе боевые операции с крупными потерями чисто для красивой картинки — как совершенно идиотскую попытку высадки диверсионных групп на Кинбурнской косе.

Кроме того, Буданов — любимчик американских «партнеров», всегда готовый к любым пакостям, которые те придумывают, и изобретает свои. Атака украинских дронов-камикадзе на Курскую АЭС, как утверждают осведомленные источники, лично его проект. А эта самостоятельная игра далеко не всегда устраивает серого кардинала Зеленского — главы офиса президента Андрея Ермака, который ходит под британцами. Чисто эмоциональные аспекты наложились тут на политические интриги.

Вопрос только в том, примет ли Буданов свою отставку столь же безропотно, как Залужный, и чем это может обернуться для киевского режима, учитывая, каким ресурсом располагает ГУР. И это пока самое интересное в достаточно банальной истории про увольнение неугодных.

Первым серьёзным признаком того, что над Будановым сгущаются тучи, стало увольнение министром обороны Украины Рустемом Умеровым двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Весьма важным стало то обстоятельство, что уволили их, судя по всему, без согласования с самим начальником ГУР.

Официально это, естественно, не подтверждалось, но эта широко разошедшаяся информация никем не была опровергнута, к тому же об этом нюансе с нескрываемым раздражением высказываются люди из будановской орбиты.

Так, в частности, экс-начальник ГУР Валерий Кондратюк, тесно работавший с Будановым, в интервью заявил, что «сам факт несогласования с руководством является сегодня нарушением даже обычной этики — не только корпоративной, военной, но вообще человеческой этики. Такие решения, и в соответствии с процедурами, и законодательного поля, должны быть согласованы руководством ГУР. И такие вещи подрывают, деморализуют коллектив ГУР, когда видят, что сегодня командир лишен какого-то влияния и начинаются решения без него».

Однако Минобороны явно не переживает о репутационных потерях и следующим шагом вывело из подчинения Буданова компанию «Спецтехноэкспорт», занимающуюся закупками оружия для украинской армии за рубежом.

Тут же были «внезапно» выявлены многочисленные факты подозрительных закупок оружия по явно завышенным ценам, накопившаяся задолженность перед поставщиками и другие нарушения в деятельности компании. Так, за осколочно-фугасные выстрелы, которые закупали из Индии через Чехию, было переплачено по 2 тысячи евро за каждый по сравнению с ценами на мировом рынке.

Близкие к президентскому офису публичные лица наперебой заговорили о различных недостатках в работе Буданова.

Так, популярный военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак проехался именно по чрезмерной публичной активности ГУР, которой положено находиться в тени.

«Есть много претензий в плане медийности. Есть много претензий по погибшим украинским специалистам ГУР, инструкторам. Это не просто спецназовцы, а люди высокой квалификации, инструкторы, которые погибли в результате не очень спланированных операций, медийных… Были моменты, когда спецназовцы высаживались исключительно с пиар-целью», — заявил Ступак.

Ну а с другой стороны навалились политологи, убедительно доказывающие, что Буданов набрал слишком большой вес, а это тоже неприемлемо для военного руководителя.

«Насколько я знаю, отдельные социологические опросы показывают высокий уровень доверия к условной партии Буданова. Я знаю точно, что делались социологические замеры и что точно превышает 5%-й показатель (барьер прохода в Верховную раду. — Прим. ред.). Притом что это не самая популярная фигура сегодня на Украине, но политическая перспектива есть», — комментирует ситуацию политолог Алексей Кошель.

Другой эксперт, из давних и со статусом «известный», Владимир Фесенко поясняет публике, что ГУР за годы войны стало «очень заточено» именно на Буданова. «Буданов перестроил ее под себя. Я слышал от разных людей, что у многих работников личная преданность Буданову. И поэтому сменить руководителя ГУР, как это ни парадоксально, будет сложнее, чем сменить командующего ВСУ, что произошло в начале года», — подчеркивает Фесенко.

Однако Кирилл Алексеевич тоже не лыком шит и включил режим обороны.

Для начала упоминавшийся выше Кондратюк, ничтоже сумняшеся, приравнял врагов главы ГУР к врагам Украины. «Когда Буданов полностью свою жизнь и деятельность в возглавляемой им структуре посвятил защите нашего государства, я бы сегодня сказал, что у него не должно быть личных врагов, а должны быть, как когда-то сказал [кардинал] Ришелье, враги нашей страны. Он когда-то сказал, что нет личных врагов, а есть враги Франции. В данном случае, мне кажется, это очень точно подходит к Буданову», — уверен он.

Тезис подхватили представители фанатских движений крупнейших футбольных клубов Украины. В распространенном ими заявлении указано, что раз личный состав подразделений ВСУ не может высказать свое мнение, «мы как околофутбольное сообщество со всей страны представляем солдат и офицеров разных бригад и батальонов». А потому выражают абсолютное доверие и поддержку Кириллу Буданову, личность которого на посту руководителя ГУР «сегодня является ключевой».

С учётом того, что фанатское движение на Украине было силовым костяком Майдана и вообще националистического движения, а сейчас его представители с оружием в руках входят в состав различных воинских частей (о чём прямо и говорится в обращении), заявление вполне можно расценивать и как намёк, адресованный власти: сопротивление увольнению Буданова может быть не только информационным.

msn.com

В отличие от Залужного, не проявлявшего собственных политических амбиций, не сильно стремившегося к медийной активности, не сопротивлявшегося (во всяком случае явно) своей отставке и спокойно уехавшего после неё послом в Лондон, с Будановым ситуация по всем параметрам действительно совсем другая.

После того как Ермак последовательно, на протяжении нескольких лет успешно «зачищал» всю властную вертикаль на Украине от неподконтрольных лично себе кадров, Буданов остался едва ли не единственной заметной фигурой, независимой от главы президентского офиса. Амбициозный, умеющий держаться в кадре, явно содержащий штат имиджмейкеров (придумывающих громкие заявления типа «попить кофе в Крыму») и обладающий к тому же масштабными ресурсами.

Главный из этих ресурсов, как уже было указано, иностранная поддержка. То, что глава ГУР является давним агентом ЦРУ, не является секретом ни для кого в Киеве.

О некоторых подробностях этого взаимодействия открыто писала в феврале этого года, например, газета The New York Times. Американское издание, в частности, рассказало о том, что Буданов входил в состав так называемого «Отряда 2245» украинской военной разведки, действовавшего в интересах американских спецслужб, подготовку которого с 2016 года вело ЦРУ.

«Генерал Буданов был восходящей звездой в подразделении 2245. Он был известен смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ. Агентство подготовило его, а также предприняло экстраординарный шаг, отправив на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде после того, как он был ранен в правую руку во время боев в Донбассе», — сообщает издание.

А Ермак, в свою очередь, имеет многолетние тесные связи с британской разведкой — МI-6.

Именно он был организатором и участником знаменательной закрытой встречи Зеленского с главой британской спецслужбы Ричардом Муром, прошедшей в октябре 2020 года в его офисе на набережной Принца Альберта в Лондоне. Именно после той встречи колебавшийся до того украинский предводитель взял однозначный курс на прозападную политику, силовое подавление оппозиции и Украинской православной церкви, резкое обострение отношений с Россией, приведшее в итоге к началу СВО. Злые языки говорят чуть ли не о вербовке Зеленского.

И хотя американцы с британцами в целом ведут общую стратегическую линию на противостояние с Россией и использование в качестве своего общего инструмента в этом процессе превращённой в марионетку англосаксов Украины, тактические расхождения между ними неизбежны. Поэтому нынешний конфликт между Ермаком и Будановым — это ещё и элемент негласного противостояния между британскими и американскими спецслужбами на Украине.

«По моей информации, Ермак действительно хочет уволить Буданова. Ему предлагаются разные варианты. Однако начальника ГУР прикрывают США. И он якобы отвечает, что, если будет команда из Вашингтона, а точнее из Разведывательного управления Минобороны США, тогда, мол, поговорим», — комментирует ситуацию беглый украинский политолог Кость Бондаренко.

Вряд ли можно предполагать, что возможное увольнение Буданова вызовет с его стороны какой-нибудь военный переворот со сменой власти на Украине.

Потенциальные возможности для этого у него есть — как и соответствующие амбиции. Но решение о том или ином повороте «независимой украинской политики» будет определяться не в Киеве, а в Вашингтоне и Лондоне.

Учитывая же, что в США сейчас в разгаре президентская избирательная кампания, судьба Буданова, вероятнее всего, будет решаться уже после выборов и формирования там новой (или как минимум обновлённой, в случае победы Камалы Харрис) президентской администрации.

Так что в ожидании этого момента стороны пока набрасывают аргументы, которыми хозяева и будут оперировать, когда разберутся со всеми делами. А персона Буданова станет маркером главного решения: если «война до последнего украинца» — он пойдет на повышение; если же проект сворачивается — куда-то в теплое место, готовить пакости России уже в другом режиме и в другом офисе.