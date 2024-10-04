Немецкое общество выработало определенный иммунитет к антироссийской пропаганде. Об этом говорит тот факт, что на демонстрацию за мир и дружбу с Россией в германской столице собрались целых 10 тысяч активистов. Оголтелые антироссийские нарративы в мейнстримных медиа помешать им не смогли.

ИА Регнум

В целом запрос на мир с Россией и отход от милитаристской риторики в настоящее время очень велик. Как и запрос на сокращение помощи Украине, общий объем которой приближается к €50 млрд.

Особенно ярко это проявляется в землях бывшей ГДР, что и показали прошедшие выборы в восточногерманские региональные парламенты (ландтаги). По данным опроса Ipsos, 41% немцев хочет прекратить поставки оружия на Украину. В ходе избирательных кампаний в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии именно этот вопрос, вероятно, и стал решающим.

Впрочем, экзальтированных фанатиков из тех, кто не приемлет мир с Россией ни при каких условиях и настроен на поддержку Украины до победного конца, в Германии тоже хватает. Об этом свидетельствовала контр-демонстрация, также проходившая в центре немецкой столицы недалеко от первой, пусть и с гораздо меньшим числом участников.

Сара-миротворец

Депутат бундестага от СДПГ Ральф Штегнер — один из представителей мирного крыла своей партии, по слухам, работающий вместе с Олафом Шольцем и Рольфом Мютценихом над проектом условного «Минска-3», способного положить конец братоубийственной войне и заключить некое подобие мира на Украине.

Штегнер, как и любой миротворец во все времена, сталкивается с ненавистью носителей непримиримых позиций с обеих сторон. Для пророссийских немцев неприемлем сам нарратив «российская агрессивная война», для проукраинских — какая бы то ни было попытка переговоров с «агрессором».

Решение выступить на митинге, ибо «движение за мир не должно быть оставлено популистам», было довольно смелым со стороны Штегнера, хотя он и обозначил условия для участия в манифестации. По его словам, решающим стало обещание организаторов, что «на митинг не будут допущены ни нацисты, ни расисты, ни антисемиты». Однако вряд ли политик действительно ожидал то, с чем ему пришлось столкнуться.

Штегнер стоял в джинсах и кожаной куртке под моросящим октябрьским дождем напротив тысячи мрачных лиц с явно некомплиментарными транспарантами. И едва он успел начать свою речь, как столкнулся с обструкцией и криками «Убирайся!», последовавшими после его слов: «На Украине идет российская агрессивная война, которая каждый день приносит смерть и разрушения». «Мы должны защитить Израиль», — говорит депутат, и снова свист.

Аналогичным образом были восприняты слова Штегнера о необходимости усиления украинской ПВО. А в момент, когда он сказал, что «СДПГ была и остается частью движения за мир», свист в адрес политика достиг своего апогея.

Однако Ральф Штегнер своим выступлением оказал огромную услугу несомненной звезде митинга Саре Вагенкнехт, потому что на контрасте с ним политик от блока собственного имени смотрелась истинным миротворцем.

Вагенкнехт начала с того, что похвалила Штегнера, который вообще осмелился прийти на митинг и порадовалась тому, что общегерманское движение за мир ширится и обретает новых сторонников.

«Безумие этой военной политики становится все более очевидным», — говорит «красная Сара», чем срывает бурю аплодисментов, а после слов «в СДПГ должно быть больше голосов, которые выступают за другой путь, а не делают то, что велит им Вашингтон», толпа заходится в настоящем экстазе.

Вагенкнехт в очередной раз доказала, что она является прирожденным политиком, блестящим оратором и умелым полемистом, способным гениально упрощать политические нарративы и делать их понятными даже самой неискушенной аудитории:

«Любой, кто начинает войну, — преступник. Но если вам нельзя разговаривать с преступниками, то почему вы разговариваете с американскими политиками, которые развязали бесчисленное количество войн?»

«Министр иностранных дел Анналена Бербок всегда говорит такие остроумные вещи и представляет собой несомненную угрозу национальной безопасности <…> а все эти Хофрейтеры, Кизеветтеры, Штрак-Циммерманы принадлежат к батальону разжигателей войны на Украине. Они должны на себе испытать, что такое война».

Если бы политические дебаты выигрывались как в Древней Спарте, замером шума аплодисментов, Сара Вагенкнехт в этот день стала бы абсолютным чемпионом.

Крикливые, но малочисленные

После ее речи на площади стало заметно тише, многие начали расходиться, полагая, что самое интересное в этот день уже закончилось. Теперь где-то с края стали слышны голоса оппозиции с контр-демонстрации сторонников Украины. К ней присоединились депутат от СДПГ Михаэль Рот и министр обороны Борис Писториус, принадлежащий к «ястребиному» крылу старейшей немецкой политической партии.

Демонстрантов собралось не более 500 человек. Многие из них молоды, бескомпромиссны, пассионарны: некоторые даже призывают к сопротивлению Путину, зачитывая рэп собственного сочинения через переносные акустические системы.

Михаэль Рот называет альтернативную демонстрацию «единственной и неповторимой демонстрацией мира». «Мы выходим на улицы за справедливый мир на Украине, за свободу вместо российского империализма», — подчеркивает Рот, отстаивая тезис о том, что справедливый мир может быть только при наличии большего количества оружия.

Только так, считает он, Украина может противостоять российским атакам и вести переговоры о мире с позиции силы: в противном случае есть риск потерять значительную часть страны или даже ее всю.

Впрочем, как показала и контр-демонстрация, и общее изменение общественных настроений в Германии, явные сторонники Украины, такие как Рот, чувствуют себя все более изолированными в своей парламентской фракции в Бундестаге. Ведь даже бундесканцелярия интенсивно ищет способы поддержать мирные переговоры.

Делает это она, однако, не очень умело.

Олаф Шольц предпринял неумелую попытку сообщить германской общественности о своем намерении позвонить в Кремль, чтобы инициировать мирные переговоры. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пескова дал убийственный ответ, равносильный дипломатической пощечине:

«Никаких переговоров с Германией в Кремле не планируют. На первый взгляд, никаких общих вопросов у нас нет, а наши отношения фактически зашли в тупик, причем не по нашей инициативе».

Рот же, негативно расценив такой «привет из Москвы», не преминул подчеркнуть: это лучший ответ всем тем, кто призывает к переговорам с Россией вместо поставок оружия для Украины.

Народ не безмолвствует

Интересны также и мнения, которые высказывали в ходе митинга простые демонстранты.

«Путин? Теперь я его не боюсь. Недавно я смотрела его речь о положении дел в стране и поняла, что он хочет того же, что и немецкие политики: развивать инфраструктуру и сферу образования», — говорит 50-летняя женщина.

30-летний молодой человек, отец которого в свое время угодил в тюрьму за отказ от военной службы по соображениям совести, говорит, что мир невозможен без антифашизма.

Множество демонстрантов с флагами Палестинской автономии, также присоединившиеся к демонстрации за мир, кричали, что Израиль убивает детей, а Германия им в этом потворствует.

«Эта страна контролируется группой влиятельных людей, которые дергают за ниточки всех остальных», — говорит один профессиональный музыкант — сторонник «Альянса Сары Вагенкнехт». А на вопрос, боится ли он Путина, отвечает с недоумением: «Почему я должен его бояться? А разве вы не боитесь жить под властью США?»