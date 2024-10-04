После падения «крепости Угледар» в украинском интернете расходится волна «щемящих кадров» с бойцами 72-й отдельной мехбригады имени Черных запорожцев. «В Instagram* бригады отметили, что последние дни тяжелых боев были для воинов крайне изнурительными. В результате столкновений с оккупантами бойцы получили ранения. Кадры в бригаде подписали лаконично: «Это очень тяжелые дни. Очень!» — сообщает одно из ведущих информагентств.

ИА Регнум

Перед этим был вал сообщений с мест, когда «черные запорожцы» рассказывали, как им преступно не дали приказ на отход, как они страдали под ударами в окружении и уходили через голую степь подальше от страшного места. И всё вместе это совершенно не укладывается в героический образ 72-й омбр, который с 2014 года старательно ковали для обывателя.

«В рамках возрождения традиций национального войска» в сентябре 2017 года для белоцерковской бригады отменили факт происхождения от 72-й гвардейской мотострелковой дивизии, участницы Сталинградской битвы. Указом президента Петра Порошенко её назвали в честь «Черных запорожцев», конного полка армии УНР, и дальше образ воинской части старательно впихивался в аналогии с «черношлычниками». Самым главным местом легенды, конечно же, было то, что бились они «до последнего москаля» и в плен не сдавались.

«Пусть память про наших славных прадедов, которые били московские полки сто лет тому, вдохновляет к победам казаков и офицеров 72-й бригады и других частей», — говорится в обращении исторического клуба «Холодный Яр», издавшего специально для воспитания военнослужащих книжку воспоминаний бывших командиров и бойцов уэнэровского полка.

Символику тоже взяли аналогичную — человеческий череп (правда, другого фасона) и лозунг «Украина или смерть».

И карма не преминула сыграть привычную шутку: оказавшись, по сути, впервые в боях «по-честному», эталонные герои, «наследники традиций самой боеспособной части УНР», тут же посыпались, ведь на самом деле и их «славные предки» закончили свой боевой путь совершенно бесславно. Сделав совершенно конкретный выбор, они получили и Украину во всем её нынешнем великолепии, и смерть.

Так что дальше, судя по всему, судьба 72-й и будет катиться в узком коридоре этого выбора.

«Степные флибустьеры»

Уникальный фасон, отличавший «Черных запорожцев» в 1918–1920 годах возник вполне в духе времени. В декабре 1918 г. на станции Лозовая (современная Харьковская область) Запорожский полк армии УНР отбил у махновцев два вагона со светло-серым и чёрным сукном. В полтавской Решетиловке в обмен на сахар местные портные и сапожники быстро изготовили однообразную униформу, в которой уже 28 января 1919 г. чёрношлычники прошлись в Кременчуге во время инспекции начальства.

В этой форме они и скакали следующие полтора года, превратив её в лохмотья. В августе 1920 г. командир полка Петр Дьяченко, бывший поручик Русской императорской армии, награжденный тремя Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью, пытался выбить из новых польских хозяев аналогичный комплект, составив полное его описание, однако полякам было на самобытность как-то плевать.

Бывший поручик РИА Петр Дьяченко, выбрав УНР, в итоге послужил и полякам, и нацистам

Так что, влившись в состав польской армии, «черные» вместе со всей дивизией переоделись в форму американского производства, переданную им от интендантства. Связь времен здесь просматривается куда четче, чем в других случаях. А современные картинки с лихими и стильными рубаками весьма условны — в жизни они так не выглядели.

Что же касается черепов на знамени и на рукавах, то их Дьяченко, участник Брусиловского прорыва, скопировал с ударных батальонов Русской армии, поскольку и сам командовал в таком сначала ротой, а потом и всем подразделением осенью 1917 года.

Свои похождения на фронтах Гражданской войны он описывал в романтическом стиле — как и современные авторы, романтизирующие полк, которого «москали боялись как огня». Один из таких «историков», Роман Коваль, всюду сеет историю, как валявшийся в тифозной горячке командир силой воли поднялся, сел на коня и повел своих хлопцев в яростную атаку с вытянутой голой рукой — сил держать саблю не было. И конечно, всех победил.

А вставать ему пришлось, как утверждает Коваль, потому, что заместитель Дьяченко Карлис Броже был хорошим офицером, «но имел одну проблему: он не владел украинской мовой. А казаки, которые пришли воевать за Украину, не могли смириться с тем, что ими командует русскоязычный человек. Поэтому в бой под руководством Карлиса Броже они не очень охотно шли».

Таким образом, получается, что лишить подразделение боеспособности было очень просто, скомандовав по-русски: «В атаку!».

Но как конные пираты, подчиненные бывшего русского поручика действительно показали себя неплохо там, где речь шла про быстрые рейды, неожиданные атаки и масштабный грабеж. Они тут и там подавляли вспыхивавшие восстания, казня большевистский актив, нападали на малые гарнизоны, а 2 июня 1919 г. в составе 7-й (Запорожской) дивизии во время наступления на Проскуров (ныне Хмельницкий) прорвали фронт дивизии Николая Щорса, заняв город.

31 августа конный полк «Черных запорожцев» вступил в Киев, и столица для петлюровской УНР была потеряна именно благодаря им: по приказу полковника Владимира Сальского (тоже бывшего офицера русской разведки, причисленного к Генштабу) сорвали и бросили под копыта коням только что поднятый «белой» Добровольческой армией триколор на здании городской думы.

После этого началась перестрелка, в ходе которой десять казаков было убито, а всех петлюровцев переловили и вышибли из города.

Последним героическим деянием «черных», попавших в конце 1919 года в «треугольник смерти» между польскими войсками, Красной армией и деникинцами, стал Первый зимний поход Действующей армии УНР. Пять месяцев 417 бойцов Дьяченко рейдовали по Центральной и Южной Украине, постоянно сокращаясь в размерах, чтобы в итоге выйти из окружения и влиться в действующую в составе Войска Польского армию Петлюры.

Дальнейшая их судьба тоже дает всякие аллюзии на будущее нынешних борцов за Украину. Столкнувшись в полноценном общевойсковом бою с кавалерийской бригадой Григория Котовского под Бирзулой (ныне Подольск), они ничего сделать не смогли. А после окончания советско-польской войны все уэнэровские войска как более ненужные были помещены в лагеря интернированных, за колючую проволоку.

Конкретно Дьяченко нашел себе место в польской армии, оттуда с легкостью перешел на службу к немцам, побывал в СД, посотрудничал с ОУН* и закончил свой путь в составе дивизии СС «Галичина», в составе которой и сдался американцам.

Однажды предав, уже всё равно, кому служить, — лишь бы форму давали красивую.

«Наследники славных прадедов»

С 2014 года 72-я омбр засветилась везде, уже в середине апреля начав боевые действия против собственных граждан в Донбассе. На знаменитых кадрах, где БМП на полном ходу таранит уличную баррикаду в Мариуполе, показана именно техника белоцерковских мотострелков.

В той головной машине находился нынешний бригадный генерал ВСУ Михаил Драпатый, который тогда был майором и командовал 2-м механизированным батальоном. Он и руководил убийством мариупольцев, восставших против госпереворота в Киеве, а затем 72-я побывала на Саур-Могиле, в донецком аэропорту, в Авдеевке. Кстати, именно там бригада приняла своё новое черное знамя, которое им прибыли вручить члены общественной организации «Полк Черных запорожцев» — потомки казаков 1-го конного полка, интернированных в Польше и там оставшихся.

Её путь по Донбассу вполне можно назвать кровавым и в духе «черных запорожцев», имя которых они тогда еще не носили, — подобно кавалерии, носилась на технике по городам и поселкам, сея смерть и разрушение. Но на это их и ориентировали создатели новой идеологии, заявлявшие, что «именно Армия УНР должна стать образцом и ориентиром для современного украинского войска… Отечественные вооруженные силы должны приобрести украинский смысл и исконно украинский облик».

Все графические реконструкции облика 1-го конного полка УНР являются выдумкой. Художник Анатолий Теленик

Соответствуя этому облику, в конце февраля и марте 2022 г. именно «черные» взорвали дамбу на реке Ирпень, затопив прибрежные сёла, заняв оборону на восточном берегу. Вероятно, они же уничтожили и мост, связывающий города Ирпень, Буча и Гостомель с Киевом, заблокировав путь для эвакуации гражданских.

Чтобы потом весь мир публиковал душераздирающие фото, как мужественные украинские военные переносят детей и кошечек через ими же созданные бетонные руины.

В дальнейшем бригада металась по всем направлениям, от Херсона до Бахмута, как бы духовно наследуя «прадедов» — затыкая дыры. В полноценную оборону «черные запорожцы» встали только в Угледаре. И вот спустя два года стало, наконец, видно, что они представляют собой на самом деле.

Солдаты 72-й бригады ВСУ рассказывают о хаотическом отступлении, без приказа на отход. Несколько дней они шли пешком, подвергаясь ударам российских дронов и артиллерии, многие были убиты или ранены, еще больше считаются пропавшими без вести.

Как сообщил миру скандальный журналист Владимир Бойко, проходящий службу в теробороне, из полусотни пополнения, направленного на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, но и они дезертировали при первой ротации.

«В бригаду прибыло 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52–56 лет. 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку по состоянию здоровья непригодны для службы на передовой (потому что в ТЦК выполняли план призыва и мобилизовали больных). Из остальных 20 на второй день дезертировали 16 военнослужащих. Таким образом, по пополнению в 50 человек на позиции было отправлено четыре, после первой же ротации эти четверо также дезертировали», — пишет Бойко.

Он называет потерю города «локальным обвалом фронта» и пишет, что подобная ситуация с пополнением ВСУ наблюдается по всей линии столкновения. И дальше будет только хуже.

Грозные черепа на шевронах и «связь поколений», что характерно, не работают: никто «до последнего москаля» сражаться не собирается и жертвовать собой не спешит. Все рассуждения про «грамотные действия 72-й омбр, державшей оборону под Угледаром с августа 2022 года», лишены смысла по той простой причине, что всё это время город находился внутри общей системы обороны ВСУ. Посыпался фронт — и «легендарные воины» тут же оказались в оперативном окружении и заныли, что командование их не бережет.

Как и армия УНР когда-то, реформированные в расово верном идеологическом духе ВСУ точно так же не имеют ни собственных ресурсов, ни поддержки населения, ни единой внятной цели своей борьбы. Против кого воевать — понятно, а за что — неизвестно никому. И так же, как в Гражданскую, насильно поставленные в строй сельские дядьки при первой же возможности бегут сломя голову.

В полном соответствии со сценарием более чем столетней давности, нынешних «черных запорожцев», отказавшихся от чести быть преемниками героев Сталинграда, ждет тот же путь, что и соратников Дьяченко. Разгром, отступление на запад, а дальше — служба в чужих армиях, лишь бы кормили. А летописцы, которые непременно будут рассказывать о подвигах «славных лыцарив», точно так же сосредоточатся на шевронных черепах и фантастических историях, как командир в горячечном бреду простер руку: «Коня мне, коня!»

Ведь они отлично маскируют позорную пустоту в том месте, где должны были быть честь, совесть и здравый смысл.

* — организации, признанные в РФ экстремистскими