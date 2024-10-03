Российские войска завершают зачистку Угледара — города, находящегося юго-западнее Донецка. Бойцы группировки «Восток» подняли российский флаг над зданием городской администрации.

ИА Регнум

Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в сводках о ситуации на фронтах 1 октября — явный признак, что город взяла под контроль российская армия.

На следующий день командование украинской группы войск «Хортица» сообщило, что «в результате действий противника возникла угроза окружения города: высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий».

Освобождение Угледара серьёзно меняет фронтовую обстановку и грозит большими проблемами ВСУ. При этом в ближайшее время российским войскам предстоит укрепиться на новых позициях, штурм которых длился больше двух лет.

Угледар до недавнего времени оставался последним «городом-крепостью» на линии фронта Артёмовск — Торецк — Авдеевка — Красногоровка — Марьинка, по которой ВСУ планировали удерживать наступление российских войск в Донбассе.

В этой стратегии войскам в Угледаре отводилась важная роль: удерживать большой участок территории от Марьинки до Великой Новосёлки. Поскольку город находится на возвышенности посреди большой равнины, контроль над ним обеспечивает стратегическое преимущество на этом участке фронта.

Для украинских войск были стратегически важны пятиэтажные здания в центре посёлка, которые превратили в наблюдательные пункты для корректировки артиллерийского огня.

Осознавая важность населённого пункта, командование ВСУ всегда поддерживало гарнизон города при отражении штурмов российской армии, направляя подкрепления и артиллерию.

Но по мере того, как один за другим пали «города-крепости», ситуация на угледарском участке фронта для ВСУ начала критически ухудшаться.

«Пришлось выходить пешком»

Финальный этап операции по освобождению города начался 27 сентября, когда российские войска обошли Угледар с флангов и взяли его в полукольцо, перекрыв основные маршруты снабжения. Гарнизон противника в городе оказался в оперативном окружении. К 30 сентября российские войска заняли западную окраину города.

По данным источника ИА Регнум, находившегося на угледарском направлении, к этому времени формирования 72-й бригады ВСУ начали выходить из города. При этом отход сопровождался большими потерями в рядах украинских войск.

«Отходили ночами по полям, по просёлкам, группами. Поскольку отходить начали поздно, дороги уже были под наблюдением, так что мы не дали им спокойно передвигаться. Отдельные группы не смогли выйти, это уже задача для групп зачистки», — сообщил источник.

Отступление ВСУ из Угледара стало важной темой для украинских и западных СМИ. Ряд обозревателей прямо осудили украинское командование за ослабление стратегически важного участка фронта.

В свою очередь военнослужащие 72-й бригады рассказали журналистам, что им пришлось выходить пешком, поскольку командование не организовало плановую эвакуацию. В возникшем хаосе отступающие войска понесли тяжёлые потери от огня артиллерии и действий беспилотников.

При этом агентство Associated Press предположило, что потеря Угледара является следствием отказа США позволить Украине наносить удары вглубь территории России.

«Это лишь малая часть того затруднительного положения, в котором оказалась Украина, которая отражает отказ США предоставить Киеву разрешение на нанесение ударов по целям в глубине российской территории, не позволяя ухудшить возможности Москвы», — написало агентство.

Кроме того, российская авиация продолжает доминировать в воздухе, а российская промышленность разрабатывает и продвигает всё более мощные планирующие авиабомбы, на которые у Украины нет эффективного ответа. Поставки же западных истребителей ВСУ не смогли изменить ситуацию на фронте, резюмирует AP.

Направление — на север

После освобождения Угледара перед российскими войсками открывается несколько направлений для продолжения наступления.

Первое — на север, в направлении Курахово. Раньше силы группировки «Центр», наступающие от Марьинки и Красногоровки, смогли приблизиться к Кураховскому водохранилищу на расстояние меньше полутора километров. Наступление развивается сразу с нескольких направлений, но для полного окружения Курахово нужно будет перерезать Запорожское шоссе.

По последним данным, российские войска развивают успех на этом направлении и продолжают теснить силы противника, деморализованные потерей Угледара.

«Бои идут в районе Богоявленки, куда отошли ВСУ из Угледара. Это несколько километров на север. Но, скорее всего, там они укрепляться не будут, потому что посёлок — как на ладони, и отойдут дальше — к Успеновке. Никто не ждёт, что фронт завтра развалится, но перспективы у нас хорошие», — добавляет источник ИА Регнум.

Другое направление, открывающееся со взятием Угледара, — на восток, в направлении Великой Новосёлки, местного узла дорог и центра обороны ВСУ на границе между ДНР и Запорожской областью.

Также есть вариант наступления по направлению на северо-запад, к административной границе ДНР, где на участке в 30–40 километров больше не осталось ни одного крупного населённого пункта под контролем ВСУ.

Расплата за курскую авантюру

Украинские источники прямо критикуют военное и политическое руководство страны за ослабление большого участка фронта и сообщают, что войска в Угледаре не получали подкреплений и не отводились на ротацию.

Эту информацию подтверждает и западная пресса. Журнал Forbes проанализировал ситуацию на фронте и пришёл к выводу, что Киев решил задействовать резервы не в Донбассе, а в Курской области.

Именно там, по информации издания, засветились танки Leopard 2A6 и Strv 122 (шведская версия немецкого танка), а также БМП SCV-90.

Предположительно, именно начало операции в Курской области привело к обрушению донецкого фронта ВСУ, причём у Киева не хватает сил ни для развития наступления на новом направлении, ни для организации обороны в Донбассе.