В сложных политических условиях прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США на площадке телеканала CBS в Нью-Йорке: за пару часов до этого произошла очередная эскалация на Ближнем Востоке с ракетным обстрелом Израиля. Да и в самих США ситуация резко осложнилась.

ИА Регнум Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор от штата Миннесота Тим Уолц

Обрушившиеся на США климатические катастрофы и масштабные забастовки грозят ввергнуть страну в хаос в самый канун выборов. На этом фоне ставки для обоих участников дебатов — сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса и губернатора Миннесоты Тима Уолца — были очень высоки: республиканцы и демократы идут буквально ноздря в ноздрю.

Шансы на победу что у Дональд Трампа, что у Камалы Харрис — практически 50 на 50. В этой связи любое событие, особенно такое знаковое, как дебаты, может склонить чашу весов в пользу одной стороны. Даже если оно изменит настрой лишь считаных процентов избирателей.

Дебаты оказались крайне необычными для современных США — хотя бы тем, что прошли они на редкость нормально. В какой-то момент казалось, что кандидаты вернули всю Америку куда-то лет на 30 назад, когда ещё не было нынешнего раскола, свирепствующих культурных войн и ненависти друг к другу.

Вэнс и Уолц старались довольно вежливо спорить, очень редко друг друга перебивали и в целом говорили много всего конкретного и по делу — по любым вопросам, от экономики до абортов, миграции или внешней политики. Дебаты действительно вышли образцовыми, особенно в сравнении с тем хаосом, который творился на дебатах кандидатов в президенты.

Ведущие CBS выучили уроки своих горе-коллег с ABC, проводивших недавнюю встречу Трампа и Харрис. Те подверглись острой критике за попытки устроить проверку заявлений в режиме реального времени. Правда, проверяли почему-то только комментарии Трампа.

На CBS лишь однажды попытались опровергнуть слова Джея Ди Вэнса о завозе гаитянских беженцев в штат Огайо. Мол, сделано это было согласно букве закона.

Но Вэнс не стал это терпеть и прочитал целую лекцию на тему того, как плохо работает миграционная система в эпоху Джо Байдена и Харрис. Причём у него получилось гораздо лучше объяснить суть кризиса с мигрантами, чем у того же Трампа, который обычно бросается в крайности.

В целом впервые за два месяца участия в предвыборной кампании Вэнс начал блистать. Он действительно хорошо подготовился к дебатам, выступал уверенно, говорил чётко и по теме.

Он возложил ответственность на Харрис за все кризисы, с которыми нынче столкнулись США, от дестабилизации Ближнего Востока до хаоса на южной границе с притоком нелегалов. И подробно описал программу реформ Трампа, с которой он обещает вытащить Штаты из нынешней сложной ситуации.

На его фоне Тим Уолц смотрелся откровенно слабо, сильно волновался и постоянно путался в словах. Например, пытаясь ответить на первый же вопрос об эскалации на Ближнем Востоке, Уолц перепутал Иран с Израилем.

В дальнейшем он ещё и совершил болезненную оговорку, когда заявил о своих хороших отношениях со «школьными стрелками». Имелись в виду, конечно, жертвы шутингов в американских школах.

Ведущие попытались поставить Вэнса в неловкое положение вопросами о событиях, связанных со штурмом Капитолия 6 января 2021 и нежеланием Трампа признавать поражение на выборах. А вот Уолца заставили оправдываться за свои прошлые связи с Китаем. Туда он часто ездил на рубеже 80-х и 90-х годов.

В общей сумме Уолц более 30 раз посетил Поднебесную и даже провёл там свой медовый месяц. Причём он находился в Китае в период драматичных событий 1989 года с беспорядками на площади Тяньаньмэнь. В ходе дебатов кандидат путался в показаниях, где он тогда жил — то ли в Пекине, то ли в Гонконге. Республиканцы в этой связи пытаются представить Уолца проводником интересов Поднебесной и чуть ли не «китайским агентом влияния» в американской политике.

Уже под занавес дебатов Уолц признал себя «болваном», который часто оговаривается. Это выступление давалось ему тяжело, поэтому он стремился показать себя в образе не политика, а простого парня, который вынужден в них участвовать.

Однако факт остаётся фактом — Уолц вдребезги проиграл. Даже опросы на либеральных каналах вроде CNN показали, что большинство зрителей назвали победителем именно Вэнса.

Обычно аудитория вице-президентских дебатов не очень большая. Это скорее зрелище на любителя среди тех, кто очень внимательно следит за политикой, но в этом году дебаты вполне могут оказаться последними.

Трамп отказывается участвовать в новых перебранках с Харрис, опасаясь, что ему опять создадут неравные условия. Поэтому встречу Вэнса и Уолца наверняка смотрели немало американцев.

Сплошные кризисы

Обстановка в стране сейчас на редкость неудобна для демократов. По восточному побережью США прокатился ураган «Хелена», нанёсший ущерб на 30 миллиардов долларов. Погибли больше 130 американцев, целые города в штатах вроде Северной Каролины были стёрты с лица земли. При этом Белый дом в очень замедленном темпе реагировал на происходящее, а Байден и Харрис до сих пор так и не посетили пострадавшие штаты.

Демократы вовсю обвиняют в климатическом бедствии «глобальное потепление», а заодно и республиканцев, которые выступают против отказа от нефти и газа. Но тот же штаб Харрис боится говорить что-то конкретное об ограничениях на добычу углеводородов перед выборами, ведь иначе они рискуют проиграть в штатах вроде Пенсильвании, экономика которых держится на сланцевой добыче.

Сторонники Трампа же напоминают о том, сколько резервных электрогенераторов было отправлено из запасов США на Украину. А теперь их остро не хватает в пострадавших от урагана штатах, где пропало электричество. Белый дом старается игнорировать эти справедливые вопросы, хоть демократы стали заметно реже говорить об Украине. Видно, что тема уж очень сильно надоела простым американцам.

Отдельный кризис разразился вокруг начала первой за 50 лет забастовки портовых рабочих в США.

Они требуют повышения зарплаты сразу на 80%. Все крупные порты на атлантическом побережье США де-факто перестали функционировать, а через них проходит 68% всего экспорта из страны и 58% импорта.

Еженедельные последствия от забастовки для американской экономики оцениваются в 5–7 миллиардов долларов. К тому же в самый канун выборов полки в супермаркетах могут опустеть, а дефицит коснется самых разных категорий товаров — от бананов и вишни до шоколада, мяса, рыбы и сыров. Демократы в тупике: давить на профсоюзы они боятся, иначе голоса рабочих уйдут к Трампу. Приходится лишь ждать и надеяться на то, что кризис сам собой рассосётся.

Похожий настрой проявляется и в ближневосточной повестке.

Эскалация в Ливане, а теперь и обстрел Израиля раскалывают электорат Демпартии. Харрис и Уолцу приходится вставать враскорячку, пытаясь одновременно угодить и израильскому лобби, и пропалестинским активистам.

При этом по популярности среди американских мусульман Харрис уже скатилась на третью позицию — после Трампа и кандидата от зелёных Джилл Штайн, идущей на выборы с антивоенной программой. Если ситуация на Ближнем Востоке совсем выйдет из-под контроля, то это ввергнет президентскую гонку в США в состояние настоящего хаоса.

Демократы надеются, что им удастся купировать все кризисы до выборов, но всякий из них грозит стать тем самым «чёрным лебедем», который подорвёт кампанию Харрис. И последние дебаты как раз показали, что республиканцы сейчас чувствуют себя довольно уверенно, они убеждены, что время скорее работает на них, а демократы в итоге сами себя закопают.

Оправдается ли этот настрой — станет ясно в день выборов, до которого остался всего один месяц.