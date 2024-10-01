Настроения в Австрийской партии свободы (АПС) после состоявшихся в воскресенье, 29 сентября, парламентских выборов вполне можно назвать «радостью со слезами на глазах». С одной стороны, партия, которую большинство СМИ Австрии и Евросоюза на протяжении десятилетий клеймили как «агентов Путина», «ультраправых», «фашистов» и даже «нацистов», установила сразу несколько рекордов.

ИА Регнум Роберт Кикль

С другой — её шансы войти в новую правящую коалицию близки к нулю, хотя партия впервые стала лидером парламентской гонки.

За исключением двух кампаний (1999 год — второе место и 2006 год — четвертое), АПС на всех выборах в Национальный совет (федеральный парламент) Австрии обычно занимала третье место. Но на выборах Европарламента в июне 2024 года партия Герберта Кикля впервые вырвалась в лидеры в общенациональном масштабе и ныне повторила этот успех, увеличив отрыв от ближайшего преследователя — правящей Австрийской народной партии (АНП).

Получив 29,2% голосов, АПС превзошла свой предыдущий лучший результат в 26,94%, достигнутый в 1999 году. Тогда партия заняла второе место после социал-демократов, но смогла в феврале 2000-го сформировать правящую коалицию с занявшей третье место АНП под руководством Вольфганга Шюсселя.

Участие АПС в правительстве вызвало тогда бурю возмущения и в самой Австрии, и за рубежом. Лидеры остальных 14 стран ЕС приняли решение прекратить сотрудничество с правительством Австрии, поскольку впервые после 1945 года был нарушен негласный запрет на вступление в правящую коалицию с партиями, имеющими имидж правоэкстремистских. Причём на самом деле весь «экстремизм» АПС состоял в том, что она резко выступала (и продолжает выступать) против нелегальной миграции и всевластия Брюсселя.

Несколько месяцев лидеры других стран Евросоюза отказывались общаться с членами кабинета Шюсселя. Вскоре, однако, пришло понимание, что такие меры являются контрпродуктивными, и уже летом 2000 года внутри ЕС были восстановлены нормальные отношения, несмотря на то, что коалиция АНП и АПС продолжала существовать, в том числе после внеочередных парламентских выборов 2002 года.

Однако давление на АПС не ослабевало — партию удалось расколоть, и после выборов 2006 года она на 11 лет оказалась в оппозиции. А когда в 2017 году «свободовцы» опять создали коалицию с «народниками», поддержав их лидера Себастьяна Курца в качестве канцлера, Брюссель и Берлин пошли на откровенную провокацию.

В окружение лидера АПС, вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе ввели агента немецкой разведки, которая представилась «племянницей российского олигарха Алёной Макаровой» (на самом деле это была гражданка Латвии Уна Саукума, использовавшая фальшивые документы). Операция обошлась организаторам в сотни тысяч евро, происхождение которых до сих пор неизвестно.

«Макарова» пригласила Штрахе и его доверенное лицо Йохана Гуденаса на остров Ибица для «откровенного разговора» и предложила помочь за «дядины деньги» сделать АПС ведущей политической силой в стране. Подвыпившие австрийские политики от этого не отказались, да ещё и сами начали хвастаться неофициальными пожертвованиями от большого бизнеса. Встреча была записана на видео, которое в мае 2019 года появилось в немецких СМИ. Штрахе и остальные министры от АПС ушли в отставку (в том числе и возглавлявший тогда МВД Австрии Герберт Кикль), и правящая коалиция развалилась.

Эта провокация до сих пор дамокловым мечом висит как над самой Австрийской партией свободы, так и над её единственным потенциальным партнёром по возможной коалиции — Австрийской народной партией действующего канцлера Карла Нехаммера. АНП получила на воскресных выборах 26,5% голосов избирателей и рассчитывает на 52 депутатских места в 183-местном парламенте, что вместе с 58 местами АПС дало бы стабильное большинство. Вот только Нехаммер и в ходе избирательной кампании, и после объявления предварительных результатов выборов заявлял, что его партия не поддержит правительство во главе с Гербертом Киклем, хотя и не исключает сотрудничество с АПС при определённых условиях.

В чём же провинилась Австрийская партия свободы перед европейским политическим мейнстримом?

Во-первых, партия одним из центров своей кампании сделала «ремиграцию» — противоречивый термин, обозначающий выдворение мигрантов. Кикль обещал превратить страну в «крепость Австрию», недоступную для мигрантов. Во-вторых, критикуя Брюссель, партия активно использовала «коронаскептицизм», что дало эффект на фоне связанных с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен скандалов по поводу поставок вакцин от COVID-19.

Но главная претензия «европейского глубинного государства» к АПС состоит в том, что партия публично отстаивала прекращение вооруженной поддержки Украины на уровне ЕС, отмену санкций против РФ и немедленные мирные переговоры с Москвой. Разрыв экономических отношений с Россией партия называла одной из главных причин экономических неурядиц австрийцев (скажем, в январе 2023 года инфляция в стране составила 11,2% — самый высокий показатель за последние 70 лет).

Стоит также отметить, что сам лидер АПС строил кампанию на обещании стать «народным канцлером» — формулировка, которую когда-то использовал Адольф Гитлер — и пока никак не сигнализировал, что готов пожертвовать постом главы правительства. Обращение Кикля к лидерам остальных партий, прошедших в парламент — «наша рука протянута, я готов к переговорам с каждым из вас», — пока выглядит не более чем риторической формулой, ведь от таких переговоров не отказались лишь «народники».

При этом социал-демократы (21% голосов, 41 место в парламенте), либералы из партии NEOS (9%, 17 мандатов) и «зелёные» (8%, 15 депутатских мест) с АПС говорить о коалиции отказались заранее и наотрез. Более того, не факт, что Герберт Кикль вообще получит от президента Австрии Александра ван дер Беллена мандат на формирование правительства республики.

До выборов глава государства неоднократно говорил, что не планирует автоматически поручать роль канцлера Киклю в случае победы Австрийской партии свободы. Но в случае делегирования её другому политику это будет первый такой случай с 1999 года: после всех остальных выборов главой правительства становился представитель партии-победительницы.

Как сообщил 30 сентября австрийский государственный телеканал ORF, на неделе президент планирует провести переговоры со всеми партиями, которые прошли в парламент. «Сейчас время общаться друг с другом, искать решения и компромиссы. Это может занять время, но это будет время, потраченное с пользой», — сказал Ван дер Беллен, добавив, что хочет обеспечить назначение такого правительства, которое бы «не пошатнуло краеугольные камни, на которых строилось наше процветание».

Местные политические аналитики теоретически рассматривают создание коалиции АПС с АНП по «нидерландскому сценарию». Напомним, там лидер победившей на парламентских выборах местной Партии свободы Герт Вилдерс ради создания коалиции отказался от поста премьера, а сама политическая сила не получила влиятельных министерских постов. Однако в Австрии вряд ли произойдёт нечто подобное — как в связи с характером Герберта Кикля, так и из-за боязни АПС потерять своего избирателя.

Хотя Австрийская партия свободы может публично поднять шум из-за того, что не получила мандат на формирование правительства, Кикль, скорее всего, довольствуется тем, что заручится поддержкой населения в оппозиции, считает аналитик по геополитическим рискам из компании VE Insight Маркус Хау. «Это может сыграть на руку Киклю, поскольку он будет утверждать, что коалиция сформирована из проигравших… Он будет небезосновательно делать ставку на ее дисфункцию и непопулярность, надеясь, что это укрепит Партию свободы перед следующими выборами», — сказал Хау в комментарии американскому агентству Bloomberg.

Что же касается других возможных вариантов коалиций, то понятно, что без АНП ни одна из них невозможна. Социал-демократы уже объявили, что готовы к переговорам с «народниками», войти в будущее правительство готовы NEOS и «зелёные».

У АНП и социал-демократов есть опыт совместной работы в правительстве, и чисто математически у этих двух партий хватает мандатов для формирования коалиции, но она будет очень шаткой (всего 93 мандата в 183-местном парламенте). В случае отсутствия нескольких депутатов на заседании большинство будет потеряно. Потому не исключено, что в коалицию пригласят третью партию — «зелёных» или NEOS.

Подобная коалиция была бы более устойчивой, но проблема состоит в том, что такой опыт стал бы чем-то новым для Австрии — трёхпартийные коалиции еще никогда не руководили страной. Вдобавок, если третьей партией окажутся «зелёные», то получится, что коалицию создадут партии, которые на этих выборах пережили разочарование своих избирателей. И хотя юридически это не имеет особого значения, такая коалиция будет крайне уязвима для критики.

Стоит отметить, что в самой Австрии значительно спокойнее отнеслись к результатам парламентских выборов в этой стране, чем за ее пределами. Так, обозреватель британского издания The Financial Times (FT) Бен Холл безапелляционно заявил, что австрийцы присоединились к маршу ультраправых по Европе.

«Победа ультраправой Партии свободы на парламентских выборах в Австрии стала еще одним знаковым моментом в неумолимом марше националистических, антииммигрантских, пророссийских сил по всему ЕС. Это первый в истории триумф АПС на национальных выборах, и он завершает год нелиберальных успехов на континенте, который начался с победы евроскептика Роберта Фицо в Словакии в сентябре прошлого года, а затем голландского антиисламского фанатика Герта Вилдерса два месяца спустя», — написал Холл.

Он напомнил также о достижениях «Национального объединения» Марин Ле Пен во Франции и «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель и Тино Хрупаллы на выборах различного уровня в последние месяцы и спрогнозировал, что эта тенденция сохранится и в 2025 году. «Чешский националист Андрей Бабиш, чья партия ANO связана с АПС, рассчитывает использовать развал правящей коалиции в Праге на национальных выборах», — отметил обозреватель FT.

«Если победит Бабиш, это может означать создание нелиберального альянса, охватывающего четыре страны Центральной Европы, которые когда-то входили в Австро-Венгерскую империю. На этот раз центром власти станет Будапешт, где венгерский премьер Виктор Орбан создал автократическую альтернативу либерально-демократическому проевропейскому мейнстриму», — попытался нагнать страху Холл.

Безусловно, эти слова Орбану было приятно читать. Вот только Венгрия — пока единственная страна из упомянутой четвёрки, где власть имеет стабильную поддержку в обществе и единоличное большинство в парламенте. Коалиция Роберта Фицо пару недель назад оказалась на грани развала, а Андрею Бабишу ещё нужно выиграть выборы. Что, как показывает результат Герберта Кикля, не даёт никаких гарантий попадания во власть.

Поэтому когда Орбан в поздравлении Киклю назвал победу АПС «исторической», он был прав вдвойне.

Партия, которую шельмовали большинство СМИ самой Австрии, Евросоюза и коллективного Запада в целом, смогла занять первое место на парламентских выборах и получить почти треть голосов избирателей — причём в условиях крайне высокой для страны явки (74,9%). Но этот результат не гарантирует АПС не только права сформировать в правительство, но даже попадания в него. В грустной шутке о том, что «демократия — это власть демократов» в очередной раз оказалась лишь доля шутки.