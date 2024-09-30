Российские войска продолжают теснить противника на всём протяжении фронта в Донбассе. Тяжёлые бои, в частности, продолжаются в районе Торецка, где подразделения ВС РФ накануне освободили поселок Нелеповка. Однако ключевые события происходят в районе Угледара.

ИА Регнум

Бои за город продолжаются уже несколько лет, поскольку ВСУ смогли мощно укрепить этот стратегически важный населённый пункт. В районе Угледара сходятся несколько автомобильных дорог, в том числе трасса на Мариуполь. До лета 2024 года командование украинской армии рассматривало угледарский плацдарм как стартовую точку для возможного контрнаступления на Волноваху или Мариуполь.

В то же время контроль над городом крайне важен для удержания фронта юго-западнее Донецка. Используя несколько многоэтажных зданий в центре города в качестве наблюдательных точек, ВСУ держали под огневым контролем большой участок территории.

До недавнего времени украинской армии удавалось организовать оборону в Угледаре и на подступах к нему. Однако по мере продвижения российской армии в районе Покровска и Курахово над гарнизоном ВСУ нависла угроза окружения.

По информации с мест, удерживающая участок фронта 72-я бригада ВСУ понесла тяжёлые потери, однако командование предпочло направить резервы в Курскую область, тем самым ослабив фронт в Донбассе.

По последним данным, российские войска прорвали фронт и вклинились в оборону противника севернее и западнее Угледара. Также поступают сообщения, что бои идут уже на окраинах самого города. При этом у гарнизона ВСУ остался единственный маршрут снабжения, поскольку ранее российские войска заняли дорогу на Марьинку и взяли под огневой контроль дорогу от Угледара на Богоявленовку.

Перед украинскими войсками в очередной раз встала дилемма: удерживать город до последнего в условиях постепенно формирующегося окружения или отступить, пока ещё есть возможность. По информации источника ИА Регнум, находящегося на угледарском направлении, в ближайшее время украинские войска могут решиться на прорыв.

«Удерживать там по сути нечего. Частный сектор разбит, по позициям в пятиэтажках ранее ФАБами отработала авиация, там тоже не удержишься. Так что, скорее всего, попытаются отойти, сейчас ещё могут попробовать. Но прямо скажем — их ждёт «дорога смерти», потому что дроны плотно работают по всей дороге. Но биться до конца они, скорее всего, не будут», — прогнозирует собеседник издания.

В украинских СМИ уже началась информационная кампания по подготовке общественного мнения к сдаче Угледара. В публикациях отмечается, что город не имеет стратегического значения и отход гарнизона позволит улучшить положение сил украинской армии по всему фронту.

На самом же деле отступление ВСУ из Угледара может привести к обвалу всей украинской обороны на этом участке фронта, поскольку для российской армии откроется путь для наступления на населённый пункт Курахово. Сейчас боевые действия идут на восточных окраинах города, но в случае прорыва со стороны Угледара силы противника в Курахово также окажутся под угрозой окружения.

Боевые действия продолжаются и на покровском направлении, где российские войска готовятся к боям за населённый пункт Селидово.

Раньше в Минобороны сообщили, что под контроль сил группировки войск «Центр» перешёл населённый пункт Украинск. Позже стало известно, что наступающим войскам также удалось продвинуться по направлению на запад и перерезать трассу между Селидово и Курахово.

А еще до того российские войска освободили посёлок Новогродовка, находящийся севернее Селидово, и продвинулись в направлении трассы на Покровск. Фактически гарнизону ВСУ в Селидово тоже угрожает окружение. По сообщениям с мест, находящиеся в городе украинские военные не готовятся к затяжным боям и, скорее всего, отступят, когда дорога на Покровск будет перерезана.

Ещё хуже для ВСУ обстоит ситуация южнее — в районе посёлка Горняк, о чём прямо говорят и украинские ресурсы. Накануне портал DeepState опубликовал снимки оборонительных сооружений ВСУ, созданных в этом районе. Обозреватели отмечают, что качество укреплений не позволяет организовать долгосрочную оборону.

В то же время на этом участке фронта имеются более мощные оборонительные рубежи, однако для их удержания не хватает войск. Аналогичным образом ситуация обстоит по всему покровскому направлению, отмечают обозреватели.

С наибольшими трудностями сталкиваются соединения ВСУ в районе Горняка, сообщают источники ИА Регнум. В случае, если украинские войска оставят посёлок, окружение угрожает украинским войскам, находящимся севернее Красногоровки.

«Что касается возможного «котла», там сейчас остаются какие-то ошмётки 53-й бригады, которые вышли из Красногоровки. Но если останутся без снабжения от Курахово через Украинск, долго они не простоят. Будем дальше давить их на этом направлении», — говорят собеседники издания.

При этом украинские источники бьют тревогу, отмечая, что российские войска находятся всего в полутора километрах от Мирнограда, северного города-спутника Покровска.

Немецкий аналитик Джулиан Рёпке, анализируя опубликованные в открытых источниках кадры, пришёл к выводу, что российским войскам уже удалось освободить населённые пункты Крутой Яр и Красный Яр.

Однако в последнее время на этом направлении отмечается затишье. Можно предположить, что российские войска не начнут решающий штурм города до тех пор, пока не будут взяты крупные населённые пункты, где ВСУ продолжают удерживать оборону. В первую очередь речь идёт о Селидово.

В случае же, если Киев и дальше не будет отправлять резервы на покровское направление, ВСУ грозит серия тяжёлых поражений, за которой последует окончательный обвал фронта.