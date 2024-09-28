В высших эшелонах финской власти разгорелся конфликт из-за секс-меньшинств и Украины. Президент Финляндии Александр Стубб поссорился с правящей коалицией из-за того, что правительство решило не сотрудничать с европейской организацией, продвигающей на Украине «права геев».

ИА Регнум

По мнению Стубба, подобная вопиющая «нетолерантность» недопустима. Однако у коалиции, костяк которой составляют правые партии, есть свое мнение по этому вопросу. Сам приход их к власти в 2023 году стал результатом того, что финны перенасытились «толерантностью».

Разногласия по «чувствительным вопросам»

На днях стало известно о том, что Финляндия не будет участвовать в деятельности «Европейского альянса по укреплению равноправия на Украине». Соответствующее решение принял министр внешней торговли и развития Вилле Тавио, член праворадикальной партии «Истинные финны», известной многочисленными скандалами из-за неонацистских симпатий своих участников.

Тавио не устроило, что альянс, сформированный на конференции в Берлине в минувшем июле, занимается в том числе продвижением «прав гендерных и сексуальных меньшинств». В его деятельности участвуют Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Великобритания, США, а также Еврокомиссия.

Решение министра, от которого он и не думал отпираться, вызвало скандал. Председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Финляндии Тютти Туппурайнен сообщила, что они планируют вынести на голосование вотум недоверия «нетолерантному» министру.

Возмущение социал-демократов понятно — они сами, пока находились у власти, всецело продвигали «радужную» повестку, а премьер-министр от соцдемов Санна Марин (2019–2023 гг.) лично участвовала в гей-парадах и прилюдно гордилась тем, что воспитывалась в однополой семье.

Высказал крайнее возмущение и президент Финляндии Александр Стубб, заявивший, что внешняя политика государства основана «в том числе на ценностях, которые включают защиту сексуальных и гендерных меньшинств». Президент пообещал провести беседу с премьер-министром Петтери Орпо («Национальная коалиция») и обсудить «поддержку сексуальных и гендерных меньшинств» — чему Орпо, судя по всему, будет не особенно рад.

А Ханна Васс, профессор кафедры политологии Хельсинкского университета, глубокомысленно заметила, что если раньше власть в Финляндии всецело принадлежала либералам, то теперь мнения президента и правительства на разные чувствительные темы ощутимо расходятся — и это может быть опасным для государства.

История финской «толерантности»

Сейчас в Финляндии идет неявная борьба консерваторов и «толерантных». Последние, находясь у власти все последние годы, насаждали «повесточку» столь усердно, что переписали под неё всю историю страны. Так, современные финские историки указывают, что их народ изначально был «толерантен», но всё испортила «русская оккупация».

Если верить вышедшей в 2016 году книге Сандры Хагман «Семь странных братьев», ещё в начале XIX века «романтические отношения» между мужчинами не считались у финнов чем-то особенно предосудительным — гораздо строже порицались внебрачные связи между мужчиной и женщиной.

Финляндия тогда жила по шведскому законодательству, не предусматривавшему наказания за однополые отношения. Но потом стала частью Российской империи, а вступившее в силу «Уголовное уложение Великого княжества Финляндского» предусматривало до двух лет лишения свободы за мужеложство.

Впрочем, куда хуже жилось финским геям и лесбиянкам в первые десятилетия после обретения страной самостоятельности. Вплоть до конца 50-х финские законы признавали гомосексуальность опасным социальным явлением и одновременно психическим заболеванием. Более того, только в 1951–1952 гг. было вынесено рекордное количество обвинительных приговоров за однополые сексуальные отношения.

Полиция любила наведываться с внезапными рейдами в парки, где геи и лесбиянки имели обыкновение собираться для знакомств с себе подобными. Правда, до тюремного заключения или лечения в психиатрической клинике дело доходило крайне редко: задержанные чаще получали условный срок наказания — от месяца до года.

Но со временем в стране возобладали новые веяния — в 1971 году отменили уголовное наказание за однополые отношения. В 1995 году законодательно была запрещена «дискриминация по сексуальной ориентации». А в 1999-м оказался отменён и запрет на гей-пропаганду, которая всё последующее время лишь усиливалась.

Есть у финской ЛГБТ*-общины и свои «иконы». Главная из них — знаменитый литератор Туве Марика Янссон, автор популярных у детей книг о муми-троллях. Сама Янссон никогда особо не стремилась выставлять свою личную жизнь напоказ, зато ее современные «поклонники» сладостно смакуют и обсасывают все те нюансы, которые писательница как раз таки не выпячивала.

Другая «икона» — художник Тоуко Валио Лааксонен. На нынешних «радужных семинарах» любят рассказывать о том, как Лааксонен, вынужденный в послевоенной Финляндии скрывать свою гомосексуальность, ночами «выпускал пар», рисуя мускулистых моряков и лесорубов, солдат, одетых в блестящую кожу и военную форму. Лааксонен добился успеха как художник, однако, как жалуются его современные поклонники, «так и не смог перебороть страх и рассказать близким о своей сексуальной ориентации».

В 1974 г. в Финляндии была создана организация SETA, провозгласившая своей задачей «защиту прав людей гомосексуальной ориентации». В начале 80-х эту организацию возглавляла Тарья Халонен, в будущем ставшая первой женщиной-президентом.

Стараниями Халонен и ее сподвижников финским однополым парам уже в 2002 году позволяли вступать в официальные отношения друг с другом — на тот момент это называлось «гражданским партнёрством». Впрочем, «партнеры» не имели права получать общие фамилии и усыновлять детей. Этот «недочет» собрались устранить в 2012 году, когда на рассмотрение финского парламента поступил закон о «полноценном гендерно-нейтральном браке». Но законопроект заблокировали — как жаловались финские геи, «из-за бюрократических проволочек и противодействия консервативных партий».

ЛГБТ*-община опубликовала петицию о необходимости признания за геями права на «полноценный брак». Согласно финскому законодательству, для того, чтобы ее рассмотрел парламент, она должна была собрать 50 тысяч подписей. На тот момент гей-комьюнити уже было в Финляндии очень влиятельным и пользовалось солидной зарубежной поддержкой. Оно развернуло мощную пропагандистскую кампанию, и в итоге идею поддержали аж 166 тысяч финнов.

Это число подписей стало самым большим, когда-либо собранным в Финляндии в поддержку разного рода гражданских инициатив. И 28 ноября 2014 года парламент большинством голосов одобрил закон о «гендерно-нейтральном браке» — за проголосовали 105 человек, против — 98. Раздавались ликующие возгласы о «победе свободы».

Непокорный министр

Многие жители страны и некоторые политики отказались разделить навязываемую им «победу толерантности». Их мнение выразила депутат от консервативной партии «Истинные финны» Лаура Хухтасаари: «Всё западное общество базируется на христианских ценностях. А теперь мы их теряем. Меня очень это печалит». Несмотря на разные мнения, 1 марта 2017 года закон о «гендерно-нейтральном браке» вступил в силу — и теперь на финских церемониях бракосочетания принято говорить не «муж» и «жена», а «супруги».

Однако финнов явно перекормили «толерантностью» — по итогам выборов весны 2023 года у власти встала правая коалиция, в которой одну из главных ролей играют те же «Истинные финны». Сейчас правительство пытается не то чтобы свернуть «повесточку», но хотя бы ее не выпячивать. И если те же социал-демократы у власти проводили, например, «радужные семинары» с участием школьников, то правые сейчас стараются не разбрасывать деньги на подобные цели.

При этом объектом нападок леволибералов стал именно министр внешней торговли и развития Вилле Тавио. «Разоблачившая» его газета Helsingin Sanomat пишет про Тавио «страшное» — оказывается, он «не хочет видеть сексуальные и гендерные меньшинства на его рабочем месте в министерстве иностранных дел». Более того, Тавио никак не упоминает о сексуальных меньшинствах в своих официальных речах в отличие от большинства других политиков стран ЕС, не забывающих расшаркиваться перед приверженцами однополой любви.

Сейчас в лексикон западных политиков введены различные термины, описывающие «разнообразие гендеров и сексуальностей» — для них они играют такую же роль, как и риторика о направляющей роли КПСС для советских партократов.

Однако министр Тавио запретил употребление этих терминов в документации своего ведомства. Вместо «толерантности» значительную роль в жизни Тавио играет христианская вера. Специальный помощник Тавио Туомас Тяхти сообщил, что министр раз в месяц проводит в своем кабинете молитвенные встречи.

Издание потребовало, чтобы Тавио отчитался в столь «скандальных» предпочтениях, но министр от разговора отказался. Тогда журналисты попыталась добиться, чтобы Тавио «проработали» его коллеги по кабмину. Однако министр иностранных дел Элина Валтонен («Национальная коалиция») сказала, что не видит в действиях Вилле Тавио ничего предосудительного.

Дабы как можно сильнее «припечатать» министра-христианина, Helsingin Sanomat применила максимально отрицательное для финского общественного пространства сравнение. Газета написала, что двое политиков назвали открытие летней Олимпиады в Париже, где глумились над христианством и над правилами хорошего вкуса, «шоу уродов».

Этими политиками, по словам Helsingin Sanomat, оказались заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио. Подобное сравнение почти равнозначно вручению «черной метки». Однако правящая коалиция держится за своего министра и пока отказывается сдавать Тавио своим идеологическим врагам-либералам.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.