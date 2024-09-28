Днем 27 сентября Израиль нанес массированный удар по району Дахья — шиитскому пригороду Бейрута, где, по мнению Тель-Авива, располагается подземная штаб-квартира «Хезболлы».

Кадр из видео

Двухтонные бомбы, пробивающие бетон, были сброшены на квартал многоэтажек, под которыми якобы находился бункер руководства движения. Жертвами налета стали около 700 человек.

Удар по пригороду Бейрута стал первым со времен Второй ливанской кампании (2006 год) случаем, когда израильское руководство определило жилые дома в качестве цели, а не причислило к «сопутствующему ущербу».

Израиль объясняет это следованием «доктрине Дахья», подразумевающей несоразмерный по разрушительности удар по инфраструктуре противника в ответ на каждый враждебный выпад.

В этот раз Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось максимизировать ответ за многократные обстрелы территорий Израиля, накрыв ударом всю верхушку «Хезболлы» — в момент, когда в штаб-квартире движения проходило совещание по дальнейшим операциям против израильтян.

Помимо генсека Хасана Насраллы, в результате налета погиб Али Караки — командующий «Южным фронтом», чьи подразделения должны были принять на себя первый удар в случае начала наземной фазы израильской операции в Ливане.

На высокую вероятность гибели Насраллы и его приближенных указывает, в частности, тот факт, что среди извлеченных из-под обломков тел в районе Дахья идентифицировали дочь генсека Зейнаб, которая часто сопровождала отца во время боевых действий.

На произошедшее болезненно отреагировал Тегеран, где незамедлительно собрали совещание Высшего совета нацбезопасности под руководством духовного лидера страны Али Хаменеи. Хотя иранская пресса и продолжает активно распространять информацию, что генсек «Хезболлы» не пострадал в результате израильской атаки и «находится в безопасном месте».

Однако точно такие же формулировки использовались и в первые часы после гибели в авиакатастрофе иранского президента Эбрахима Раиси.

Судя по всему, Тегеран также оказался застигнут израильской операцией врасплох. По крайней мере, со стороны иранских властей пока не последовало каких-либо внятных заявлений об ответных акциях. «В нагрузку» к неотомщенному главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хание, вероятно, добавятся еще и разговоры об «акции возмездия» за Насраллу.

Остальная «Ось сопротивления» также воздержалась от оценок, по всей видимости, не желая вступать в противоречие с официальным Тегераном.

Почти без руководства

За несколько недель комбинированных ударов Израиля по «Хезболле», начавшихся с резонансной «пейджерной атаки», Израилю удалось существенно изменить баланс сил в конфликте.

Движение оказалось явно не готово к последовательной и методичной охоте за своими ключевыми командирами, посчитав заявления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о «неминуемости расплаты» очередной игрой на публику.

В распространяемых ЦАХАЛ информационных материалах сообщается, что израильским вооруженным силам удалось фактически обезглавить «Хезболлу», а также нарушить выстроенную годами систему управления ключевыми подразделениями.

Так, после удара по подземному бункеру Насраллы в цепочке высшего командования движения якобы остался лишь один командир — командующий спецподразделением «Бадр» Абу Али Рида, отвечающий за «вторую линию обороны» между рекой Литани и городом Сайда.

Однако и его статус оспаривается рядом израильских офицеров, которые считают, что Али Рида был ликвидирован в результате «пейджерной атаки», но «Хезболла» не желает публично признавать эту информацию.

Израильская операция, получившая говорящее название «Новый миропорядок», нанесла серьезный удар по боеспособности «Хезболлы», а также существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье. Даже если Насралле и удалось выжить, гибель Караки весьма некстати обнажила южные рубежи линии обороны движения, чем не преминет воспользоваться ЦАХАЛ.

США «не в курсе»

Несмотря на то, что США и Израиль уже много лет держат тесную координацию в вопросах безопасности, а Тель-Авив использует американскую спутниковую инфраструктуру для проведения некоторых разведывательных операций, Вашингтон в очередной раз узнал о «ливанской авантюре» в числе последних.

Израильское военное руководство якобы уведомило Пентагон о своих действиях, когда авиация уже вошла в воздушное пространство Ливана. Более того, реальная цель удара не афишировалась израильтянами вплоть до появления информации о «высокой вероятности» ликвидации Насраллы.

Вероятность того, что США действительно не были в курсе планов Израиля, не слишком велика. Тем более что премьер Нетаньяху отдавал приказ об ударе по Дахье, будучи в Нью-Йорке, до этого плотно пообщавшись в кулуарах ООН с американскими высокоранговыми чиновниками.

Учитывая общие настроения американской администрации, вопросы дальнейших действий ЦАХАЛ на ливанском направлении не могли не быть затронуты в ходе этих бесед.

Напускная неосведомленность Вашингтона легко объяснима. Она позволяет США позиционировать действия израильтян как «исключительно самостоятельные» (пусть и противоречащие генеральной линии Белого дома) и не нарушать взятые на себя обязательства гаранта урегулирования.

Такой тактики Штаты придерживаются и сегодня: Пентагон и Белый дом продолжают демонстративно отговаривать Израиль от проведения наземной операции в Ливане, называя ее «неправильным шагом», однако Тель-Авив едва ли откажется от этих планов.

Тем более что не воспользоваться «тактической суматохой», возникшей после удара по Дахье, позволив «Хезболле» оправиться от шока, для израильского генштаба будет непозволительной роскошью.

В этой связи существует вероятность, что Белый дом и Пентагон в очередной раз узнают о вылазке израильтян «в последний момент», но почему-то будут полностью к ней готовы.