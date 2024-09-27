Впервые за девять месяцев в США высадился десант украинских чиновников во главе с Владимиром Зеленским. В последний раз он приезжал в Вашингтон в декабре 2023 года.

ИА Регнум

Тогда на повестке дня остро стоял вопрос выделения новых траншей, которые блокировал Конгресс. Сейчас обсуждение тоже крутилось вокруг траншей — но уже в гораздо более широком контексте будущих перспектив украинского конфликта.

С каждым новым приездом Зеленского в США его приём в Вашингтоне становится всё более подчёркнуто холодным. Под занавес 2022 года его под гром аплодисментов встречали законодатели. В конце прошлого года он лишь провёл переговоры за закрытыми дверями с руководством Конгресса. Теперь же визит сходу вызвал большой политический скандал.

В канун своего «американского тура» Зеленский дал интервью журналистам из США, в ходе которого резко прошёлся по озвученному командой Дональда Трампа плану завершения конфликта.

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс предложил заморозить конфликт по линии фронта и создать демилитаризованную зону. Насмешливая реакция Зеленского не осталась без внимания республиканцев.

Но особое возмущение вызвал его визит на завод по производству 155-мм снарядов в городке Скрэнтон в Пенсильвании — кстати, родине Джо Байдена. Там Зеленского заставили сфотографироваться вместе с лидерами Демпартии, включая губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

Республиканцы в Конгрессе в ответ начали расследование в отношении украинских лоббистов, обвиняя их во вмешательстве в американские выборы.

Вишенкой на торте стала трата бюджетных денег на поездки Зеленского по США. К тому же его привезли в страну на военном транспортнике, а по пути следования предоставили охрану Секретной службы, хотя в ее задачи в первую очередь входит защита первых лиц США.

На охрану того же Трампа от покушений агентов не хватает, зато они нашлись для того, чтобы сопровождать Зеленского. Очевидно, что является приоритетом для демократов в Белом доме.

Они и привезли Зеленского в США отчасти как декорацию к своей предвыборной кампании. Впрочем, вряд ли мероприятие с его участием в Пенсильвании — ключевом колеблющемся штате на выборах — так уж сильно поможет Демпартии.

Камале Харрис здесь не удаётся достичь уверенного отрыва от Трампа по рейтингам. Всё же штат очень «рабочий», к тому же и завязанный на нефтегазовую индустрию: «зелёные» проекты демократов воспринимаются в штыки.

А небольшое военное производство, мощности которого им удалось нарастить ради нужд Украины, не оказывает такого уж серьёзного влияния на экономику штата.

Зато пенсильванские кульбиты Зеленского окончательно настроили против него многих республиканцев, что может стать для украинских лоббистов роковым.

Набор «хотелок»

В Конгрессе опять прошли закрытые слушания с его участием, которые, правда, демонстративно бойкотировал спикер нижней палаты Майк Джонсон. Там присутствовали лишь несколько десятков законодателей, остальные просто проигнорировали приезд украинского визитёра.

Сильнейшим ударом для лоббистов Киева стали переговоры в Белом доме. Они прошли в два этапа — сначала с Байденом и его аппаратчиками, а затем и с командой Харрис.

Последняя попозировала с Зеленским, но постаралась поскорее закончить совместную пресс-конференцию, с которой по традиции сбежала, не ответив ни на один вопрос. Да и Байден демонстративно отстранился от повестки гостя.

Привезённый Зеленским в Вашингтон «план победы» не содержал никакой конкретики, представляя из себя лишь набор «хотелок» с просьбами выделить больше денег, оружия и дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Белый дом воспринял его прохладно, да и тему с ракетами постарался затушевать. Там серьёзно испугались рисков эскалации и ответных шагов со стороны России, почувствовав, что приблизились к красной линии, за которой уже самому Западу будут грозить последствия.

Вместо ракет украинцам выдали «утешительный приз» в виде авиабомб JSOW, которые тоже названы «дальнобойными». В идеальных условиях их можно запускать на расстояние до 130 километров. Правда, на Украине условия далеки от идеальных: истребителей очень мало, те же F-16 быстро выбиваются.

Мало и самих дорогостоящих авиабомб, которые в США не производят с 2017 года. Опять придётся истощать свои запасы оружия, предоставляя очередную «вундервафлю» Киеву буквально в считанных количествах.

Байден напоследок потратил все оставшиеся деньги, которые ещё имелись в бюджете под транши Украине. Теперь остатки былой роскоши в виде 5,5 млрд долларов переведены на счета других долгосрочных программ выделения помощи Киеву.

В итоге они сгорят в течение первых месяцев 2025 года. А вот что делать дальше — никто из стратегов Белого дома или украинских лоббистов толком не знает.

До выборов Конгресс никаких новых денег на непопулярную украинскую повестку не выделит. А сразу после начнётся трёхмесячный хаотичный период транзита власти с судебными баталиями и оспариванием итогов голосования. В это время будет совсем не до Украины.

Следующие три-четыре месяца могут пройти для Киева в состоянии полнейшей неопределённости и тревоги. Ситуация начнёт проясняться только после инаугурации следующего президента США, в конце января 2025-го.

Всем надоел

Провал на переговорах с демократами в Белом доме вынудил Зеленского срочно переобуваться в воздухе. Ему пришлось на коленке организовывать встречу с Трампом, хоть он с ним только что и рассорился.

Получился из этого настоящий сумбур — Трамп буквально насмехался над Зеленским, хвастаясь своими «хорошими» отношениями с Россией. Ну а тому оставалось лишь неловко смеяться и упрашивать кандидата в президенты США учесть интересы Киева.

Метания Зеленского от одной стороны политического конфликта в США к другой происходят не от хорошей жизни. У него очень запутанные «договорняки» с демократами, при этом он боится прихода к власти республиканцев.

Даже в случае победы Харрис велика вероятность ситуации разделённого Конгресса, когда в одной, а то и в двух палатах большинство будет у республиканцев. Поэтому с ними всё равно нужно считаться. К тому же и возможность триумфа Трампа вполне реальна — он на равных конкурирует с Харрис в ключевых штатах.

Проблема лишь в том, что Зеленский уже жутко надоел обеим партиям. Поэтому объём американских траншей, поступающих на Украину, скорее всего, сократится в любом случае, вне зависимости от исхода выборов. Что Харрис, что Трамп будут стараться переложить ответственность за украинский конфликт на плечи европейцев.

В 2022 году в Вашингтоне ещё гордились своим планом воевать с Россией чужими руками. После двух лет конфликта и сотен миллиардов долларов, спущенных в никуда, американские политики столкнулись с очень неприглядной действительностью. Победить или ослабить Россию им так и не удалось.

«Хвост» в лице украинского лобби теперь вовсю пытается вилять собакой, требуя всё больших вложений. И шантажируя своих патронов тем, что иначе они проиграют и утащат с собой на дно и всех, кто инвестировал свой политический капитал в украинский проект.

Аналогичным образом под занавес вьетнамской войны делали и политики в Сайгоне. Для них это в итоге закончилось не лучшим образом, когда американские транши оказались полностью остановленными.

Похожая судьба может ожидать и нынешнюю власть в Киеве. Вопрос лишь в том, обрубят ли денежные потоки резко и импульсивно, если выиграет Трамп, или же это будет происходить медленно и постепенно при президентстве Харрис.

Но факт остаётся фактом — аппаратчики Байдена, вбухавшие столько денег и сил в Украину, остались у разбитого корыта.

И тем, кто придёт им на смену, совсем не хочется наступать на те же грабли, которые уже окончательно добили репутацию Блинкена, Салливана и прочих «хромых уток», с нетерпением ждущих возможности наконец-то покинуть свои посты.