Вышедшие на центральную площадь Бухареста сотни пастухов требуют отставки правительства и снижения влияния Европейского союза на внутренние дела Румынии. Аграриев вывел из себя массовый забой овец, который в соответствии с европейским протоколом проводят власти в условиях распространения чумы среди животных. А Румыния тем временем превращается из поставщика в импортёра мяса.

ИА Регнум Диана Шошоакэ

К протесту присоединились оппозиционные политики. Среди них — эпатажная депутат Европейского парламента Диана Шошоакэ. На одном из первых заседаний Европарламента румынка кричала Урсуле фон дер Ляйен, что та убивает людей на Украине. А когда её насильно выводили из зала заседаний, то надела на себя собачий намордник в знак протеста против ограничений на выражение своей позиции.

Парадокс румынской политики в том, что нынешний кабинет министров во главе с социал-демократом Марчелом Чолаку нельзя назвать уж очень прозападным. Выдвиженцы СДП (Социал-демократической партии) пытаются лавировать между директивами евроатлантических структур и национальными интересами.

Многострадальный «Пэтриот»

Показательна ситуация с передачей Украине одного из двух ЗРК Patriot, стоящих на боевом дежурстве в этой стране. Соответствующее решение национального Совета обороны, принятое под давлением США, состоялось в июне текущего года. В начале сентября эту непопулярную в Румынии сделку одобрил парламент.

Но она пока так и не реализована, и нет уверенности, что будет реализована, по крайней мере до президентских выборов в США. Ведь если вдруг победит Дональд Трамп, то совсем не факт, что Бухарест получит обещанную ему компенсацию вместо отданного Киеву ЗРК.

Вопреки позиции Брюсселя Румыния сохраняет высокий уровень государственных расходов. Бюджетный дефицит Бухареста является наибольшим в ЕС, что на днях даже привело к снижению кредитного рейтинга страны.

В отличие от соседней Болгарии, Румыния не спешит расставаться с российским бизнесом, имеющим солидные активы в Карпато-Дунайской стране. Напротив, наблюдается даже усиление его позиций.

25 сентября стало известно о получении сербской компанией NIS лицензии в качестве поставщика электричества на румынском рынке. Крупнейшим акционером этой фирмы является российский «Газпром».

В то же время Бухарест переманивает к себе предприятия, меняющие прописку в силу геополитических потрясений. К примеру, 20 сентября на северо-западе республики начал работать завод по производству автомобильных шин финской компании Nokian Tyres.

Ранее это производство находилось в России и на Украине. Побывавший на открытии нового завода Чолаку заявил, что рассматривает это событие как начало программы восстановления тяжёлой промышленности в стране.

Обманутые ожидания

Контролирующая правительство СДП намекает и на возможное дистанцирование от основного политического партнёра Европейской народной партии (руководимой Урсулой фон дер Ляйен) в новом составе национального парламента. Таковым является Национал-либеральная партия (НЛП) пока ещё состоящая в коалиции с СДП.

Так, председатель национального совета социал-демократов Михай Тудосе не исключает возможности создания по итогам декабрьских выборов в парламент коалиции с популистами — евроскептиками из Альянса за объединение румын.

Пять евродепутатов от последнего проголосовали, кстати, против недавно принятой в Брюсселе резолюции, призывающей страны — партнёры Украины разрешить Киеву военные удары вглубь российской территории.

Разумеется, перспектива такого парламентского большинства в крупнейшей стране Юго-Восточной Европы не может радовать сторонников сохранения европейского диктата. В связи с этим предпринимаются попытки ослабить «слишком уж самостоятельных» социал-демократов.

Большим разочарованием для СДП закончилось распределение мест в обновлённой Европейской комиссии. В нынешнем её составе Румыния получила явно не самый значимый пост комиссара по человеческим ресурсам и профессиональным навыкам. Аппаратная легковесность этой должности заключается в том, что в её подчинении нет ни одного европейского директората.

Такая ситуация воспринимается чуть ли не как личное поражение лидера СДП Чолаку, поскольку по румынскому законодательству именно премьер-министр выдвигает кандидатуру еврокомиссара от своей страны.

В прежних составах Еврокомиссии румынам доверялись куда более серьёзные участки работы: сельское хозяйство, региональное развитие, транспорт. Наряду с влиянием на международные дела они приносили щедрые инвестиции в национальную экономику.

На старте кампании по созданию новой команды фон дер Ляйен румынский премьер публично заявлял, что его страна борется за место еврокомиссара по экономике. Вероятно, он исходил и из предварительных кулуарных договорённостей. Ведь на летних выборах в европарламент СДП очень помогла Европейской народной партии, пройдя избирательную кампанию в равноправном альянсе с явно более слабой НЛП (местной креатурой европейских «народников»).

Однако заявленная амбициозная цель премьера-социалиста оказалась недостижимой, за что Чолаку сейчас сильно критикуют.

Удар из прошлого

Наконец, серьёзный удар по социал-демократам может нанести расследование обстоятельств свержения в 1989 году президента социалистической Румынии Николае Чаушеску.

Военная прокуратура завершила производство по делу первого президента постреволюционной Румынии и главы Фронта национального спасения Иона Илиеску. Почти 95-летний политик обвиняется в гибели людей при свержении Чаушеску, а также преступлениях против человечности.

Но самое главное и сенсационное состоит в том, что Илиеску якобы обращался за военной помощью к Советскому Союзу для подавления силовых структур, сохранявших верность диктатору. Последнее расценивается современными румынскими правоохранителями как государственная измена.

В то же время расстрел Чаушеску без фактического уголовного дела следователи расценивают как убийство. А сама смена власти в 1989 году трактуется не как революция, а как перехват власти одной частью номенклатуры у другой.

Для нынешней СДП такие оценки опасны тем, что она воспринимается как преемник Фронта национального спасения. А между тем популярность Чаушеску растёт год от года, особенно среди левого электората, на который опираются социал-демократы.

Поэтому судебный процесс над Илиеску может быть использован во вред доминирующей ныне в Румынии партии. Для адептов Чаушеску её можно выставить как наследницу убийц «гения Карпат». Проевропейскому же избирателю можно показать, что никакой народной революции в 1989 году не было и страной продолжают управлять ставленники коммунистической номенклатуры.

Тем более что и биография самого Чолаку вполне подходит для иллюстрации обеих гипотез. Он начинал политическую карьеру в Румынской коммунистической партии, затем оказался во Фронте национального спасения и даже участвовал в событиях 1989 года, а позже стал членом СДП.

Таким образом, перед премьер-министром Румынии стоит нелёгкий выбор: продолжать ли и дальше прагматичный курс, используя ностальгию соотечественников по сильной Румынии, или стать более послушным в отношении евроатлантических структур.