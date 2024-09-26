В политических кругах Эстонии вспыхнул скандал, который кипит не прекращаясь уже в течение недели. 18 сентября в Нью-Йорке в ходе голосования делегация Эстонии поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий.

ИА Регнум Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Тем самым Таллин пошёл против воли Вашингтона, проголосовавшего против. И теперь многочисленные ставленники США в эшелонах эстонской власти пытаются вычислить авторов этой «диверсии» и призвать их к ответу.

Неожиданное голосование

За резолюцию в поддержку Палестины в ООН проголосовали 124 страны, 43 «воздержались» и 12 государств проголосовали «против», в том числе Израиль и США. Среди тех, кто подал голос «за», оказалась и Эстонская Республика. Между тем в этом государстве уже давно действует консенсус по внешней политике: в ООН Таллин голосует согласно с другими странами Евросоюза, но если голоса внутри ЕС разделяются, то Эстония ориентируется на позицию США.

Между тем в данном случае имело место именно разделение мнений: часть стран ЕС (Бельгия, Люксембург, Эстония, Латвия, Кипр, Финляндия, Греция, Франция, Португалия, Словения, Испания, Ирландия и Мальта) поддержали «палестинскую» резолюцию, часть — воздержались (Австрия, Болгария, Дания, Хорватия, Германия, Италия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия и Швеция), часть — выступили против (Венгрия, Чехия).

То есть в данном случае Эстония должна была проголосовать так же, как США, но этого не сделала. Отметим, что в мае этого года Эстония проголосовала за расширение полномочий Палестины в Генассамблее ООН — и тоже против мнения США.

Журналисты начали осаждать премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) с требованием объяснить — значат ли голосования Эстонии по палестинскому вопросу, что Таллин пересмотрел свою внешнюю политику? Михал от объяснений отказался, однако его советница Элизабет Вальдманн заявила, что мнение эстонского МИД соответствует позиции всего правительства.

В свою очередь, председатель комиссии парламента по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) обратился к министру иностранных дел Маргусу Цахкна («Эстония 200»). Он заявил ему, что отказ от соблюдения «согласованных правил» во внешней политике является «очень большой угрозой нашей безопасности».

Михкельсон напомнил, что Эстония не признает Палестину в качестве независимого государства, и добавил, что «ХАМАС, пользующийся большей популярностью на палестинских территориях, должен прекратить свою террористическую деятельность и отказаться от цели уничтожения Государства Израиль».

С острой критикой в адрес Цахкны выступил и его предшественник по посту министра иностранных дел, председатель самой влиятельной оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. По его мнению, если бы Эстония просто воздержалась при голосовании, то на это никто не обратил бы внимания. Проголосовав же в поддержку Палестины, страна поступила «неразумно» и «нерационально».

Эстонские СМИ начали глубокомысленно вопрошать: «Не является ли это свидетельством того, что у Эстонии формируется новая внешнеполитическая линия в отношении Ближнего Востока, о которой общественности не говорят?»

Депутаты требуют объяснений

МИД представил свои объяснения, но они прозвучали весьма невразумительно. Министр Цахкна, который приплел к теме «агрессию России против Украины», туманно заявил, что «наша политика не может принимать двойные стандарты», что Эстония «следует международному праву» и что «у нас должна быть очень четкая независимая внешняя политика, которая, конечно же, основана на глобальной ситуации».

Михкельсон понял это словоблудие в том смысле, что своим голосованием по палестинскому вопросу министерство пытается вкрасться в доверие к арабским странам и побудить их «осудить агрессию России в Украине». Сам Михкельсон, по его словам, подобную «риторику двойных стандартов» не поддерживает.

С громким заявлением на этот счет выступила депутатская группа эстонского парламента по связям с Израилем. Всего в эту группу входят девять политиков, а возглавляет её член Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс — личность крайне занимательная, его «подвиги» еще ждут своего описания.

Кросс по заданию эстонского правительства занимался разного рода спецоперациями на постсоветском пространстве. Не чуждался и откровенного разбоя — прокуратура РФ обвинила его в организации пиратского захвата российского лесовоза «Арктик Си» в Балтийском море в 2009 году. В настоящее время Ээрик-Нийлес Кросс известен как один из самых горячих сторонников «дерусификации» Эстонии.

Возглавляемая им парламентская группа осудила деятельность собственного МИД в Генассамблее ООН. По словам Кросса со товарищи, Эстония «проголосовала за резолюцию, которой Государству Израиль был выставлен ряд нереалистичных ультиматумов и которая, по сути, призвала государства мира наложить эмбарго на поставки оружия Израилю».

Между тем, по словам членов группы, «Израиль и Эстония поддерживают дружеские отношения, сотрудничают в сфере обороны и разделяют ценности, с проявлением уважения к которым существуют серьезные проблемы как на территории Палестины, так и в ряде других представивших резолюцию государств».

Депутаты подчеркнули, что в ходе голосования 18 сентября Эстония оказалась в одном лагере с такими государствами, как Северная Корея, Россия, Белоруссия, Китай и Иран. Члены группы нашли вопиющее противоречие в том факте, что МИД Эстонии одновременно и голосует в ООН в поддержку Палестины, и устами министра иностранных дел осуждает ХАМАС, как террористическую организацию.

Также объяснений от МИД потребовала бывшая глава этого ведомства, ныне депутат Европарламента Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия Эстонии). Довод Цахкны, что поддержка Таллином Палестины поможет настроить арабские государства против России, Кальюранд отвергла — она откровенно сказала: то, как голосует Эстония, не окажет на ситуацию значительного влияния.

Более того, экс-министр иностранных дел, что называется, «выдала базу». Она заявила: «Что касается осуждения российской агрессии, то, на мой взгляд, дипломатическая война уже проиграна». Кальюранд пожаловалась, что сейчас многие представители международного сообщества «следуют нарративам Кремля, что это война между Россией и США, что это война между Россией и НАТО, где наивных украинцев используют».

По словам бывшего министра, изменить это мнение не в силах не то что маленькая Эстония, но и весь Евросоюз. «Я утверждаю, что дипломатическая битва по Украине уже практически проиграна и изменить это почти невозможно», — считает Марина Кальюранд.

Прогнулся под давлением

В конце концов совокупное давление влиятельных политиков сделало свое дело — 25 сентября в эстонском правительстве сообщили, что обсудят «изменение мнения» МИД относительно ближневосточного кризиса. «Премьер-министр лаконично отметил, что министр иностранных дел был приглашен в правительство для объяснений», — оповестило издание Postimees в среду.

В защиту Цахкны выступила его коллега по правительству и партии «Эстония 200» — министр образования Кристина Каллас. Она сказала, что изменение внешнеполитического курса Эстонии по палестинскому вопросу было согласовано еще во время работы предыдущего правительства, которое возглавляла Кая Каллас. По словам главы Минобразования, утверждения о том, что Цахкна действует в данном вопросе самоуправно, являются «некрасивыми».

Она не дала внятного ответа на вопрос телеведущего — пыталась ли Кая Каллас таким образом заручиться помощью европейских политиков, поддерживающих Палестину (в частности, президента Франции Эммануэля Макрона), в достижении высокого поста в Еврокомиссии?

В конечном итоге министр образования постаралась свернуть на излюбленную украинскую тему. «Международная обстановка становится все сложнее, возможность поддерживать Украину также осложняется. Я считаю, что это правильное направление — тщательно обдумать методы голосования, чтобы наша главная цель, касающаяся победы Украины и ее поддержки, оставалась приоритетом», — сказала Кристина Каллас.

В целом, конечно, попытка Эстонии помочь Киеву, вкравшись в доверие к арабским государствам приятным им голосованием по палестинскому вопросу, выглядит довольно анекдотично. Но эта ситуация проявила также шаткость и нестабильность нынешнего эстонского правительства.

Ведь за несколько дней премьер-министр Кристен Михал успел сначала взять главу МИД под защиту, а теперь, прогнувшись под мнение ряда политиков, вызывает его «на ковер» для объяснений. Что авторитету Михала, и так на родине весьма непопулярного, никак не способствует.