Ночью 22 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об успешной атаке на 290 объектов «Хезболлы» в Ливане. Под удар, по заявлению израильтян, попали 400 пусковых ракетных установок шиитского движения.

ИА Регнум

Очередной виток эскалации на и так пропахшем порохом и кровью Ближнем Востоке запустил массовый подрыв электронных устройств членов ливанской «Хезболлы» 17 и 18 сентября.

Тогда массовая детонация пейджеров, радиостанций и других электронных изделий привела к гибели по меньшей мере 37 человек, ранены были более трех тысяч. При этом официально Израиль свою причастность к взрывам отвергает.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил движению «Хезболла», заявив, что за несколько дней израильские силы нанесли серию таких ударов, которые противник не мог себе даже представить. «Если «Хезболла» не поняла послания, я обещаю вам — они поймут», — заверил он.

Ранее о готовности продолжать боевые действия против «Хезболлы» заявлял и глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант. При посещении командного пункта ВВС страны он сказал: «Наши действия будут продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута: когда благополучно вернём жителей северной части Израиля в свои дома».

Однако в «Хезболле» поняли послание израильтян по-своему. Спустя несколько часов после израильской атаки сирена воздушной тревоги разбудила жителей Хайфы, Назарета, Мигда-Хемека. Около 5 часов утра по московскому времени вооруженные подразделения «Хезболлы» выпустили по северу Израиля более 100 ракет.

Объектом атаки стали заводы военно-промышленного комплекса, которые специализируются на выпуске электронных средств связи и оборудования. Эти предприятия расположены в районе Зовулон, к северу от города Хайфа. «Хезболла» назвала этот удар ответом на диверсии 17 и 18 сентября и массовое убийство детей и женщин в секторе Газа.

Удары также наносились по авиабазе ВВС Израиля в Рамат-Давиде. С территории Ливана были запущены две волны ракет «Фаджр-1» и «Фаджр-2». Утверждается, что воздушную разведку этого района с помощью дронов ливанцы провели еще в июле.

«Мы никогда не видели ничего подобного, даже в 2006 году. Мы все предполагали, что будет ответ от «Хезболлы», но мы не думали, что он будет таким сильным, особенно когда есть «Железный купол», который должен нас защищать», — рассказал житель Кирьят-Бялика, пригорода Хайфы, еженедельнику Maariv.

В свою очередь, израильская сторона отчиталась о том, что большинство воздушных целей в ходе этой атаки удалось перехватить системам ПВО. Лишь несколько человек получили легкие осколочные ранения.

Накануне из-за непрекращающихся ракетных атак в северных районах Израиля власти страны ввели особое положение. По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, особый режим будет действовать к северу от Хайфы. Работу и учебу граждане страны смогут продолжить там, где есть возможность спасаться в укрытиях. Массовые мероприятия отныне под запретом.

Тем временем продолжает расти число жертв удара израильских ВВС по пригороду столицы Ливана Бейрута. Ранее ливанское министерство здравоохранения сообщало о 45 погибших. Управление гражданской обороны страны к вечеру 22 сентября заявило уже о 50 погибших. Судьба еще 11 человек пока неизвестна.

20 сентября израильтяне выпустили четыре ракеты по району Дахия. Целью атаки, как утверждает радиостанция «Галей ЦАХАЛ», был бункер, в котором находился командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. Вместе с ним погибли, по меньшей мере, 15 его соратников.

Государственный департамент США настоятельно рекомендует своим согражданам покинуть Ливан из-за непредсказуемого характера конфликта между «Хезболлой» и Израилем. Сделать это нужно, пока еще есть возможность попасть на борт коммерческих рейсов. «Посольство США может быть не в состоянии помочь американским гражданам, которые решат остаться», — говорится в сообщении.

Ранее Пентагон сообщал о прибытии 23 сентября в восточную часть Средиземного моря группы ВМФ США во главе с авианосцем USS Truman CVN75.

Издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщает, что американские власти опасаются начала полномасштабного военного конфликта. Последние атаки на Ливан, считают американские чиновники, предваряют старт военной кампании.

Заявил о нежелании его страны вступать в новую войну и президент Израиля Ицхак Герцог. «Однако Ливан стал заложником террористической организации и по совместительству политической партии «Хезболла», сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров считает, что войну в Газе нынешнему израильскому кабинету министров не выиграть. Поэтому Нетаньяху нужен второй фронт, чтобы подсластить горечь неудач в Палестине и поправить свое шаткое положение внутри самого Израиля.

«А в Газе Нетаньяху в любом случае не выиграет. Он и сам это понимает, поэтому пробует искать счастья в другом месте», — считает востоковед.

Количество подготовленных бойцов «Хезболлы», по словам генсека организации Хасана Насраллы, составляет порядка 100 тысяч человек. Это сильно затруднит военные действия Израиля в случае перехода к наземной операции, цена за которую может оказаться непомерно высокой.