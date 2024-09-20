* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Власти Литвы не смогли остаться в стороне от скандала, разыгравшегося в кругах российской политической эмиграции.

Борис Бабанов/РИА Новости Леонид Невзлин. 2001

Литовская Республика в течение многих лет давала возможность подрывным элементам из России проводить на своей территории встречи и форумы, в ходе которых обсуждались возможности «деимпериализации» и «деколонизации» России, вплоть до ее развала.

И сейчас, когда одни борцы с «путинизмом» обвинили других в провокации и нападении на своего вожака в Вильнюсе, это бросило тень не только на них самих, но и на литовские власти. Которые не знают, как в этой ситуации сохранить лицо.

Внутривидовая борьба

12 марта в Вильнюсе произошло нападение на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (НКО, признанное в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией) Леонида Волкова (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов). Неизвестный разбил окно его машины, распылил слезоточивый газ и избил Волкова молотком, сломав ему руку и нанеся другие травмы.

После этого официальные лица Литвы тоном, не терпящим возражений, сообщили, что за нападением стоят «агенты путинского режима». Месяцем позже было объявлено, что подозреваемые в нападении на Волкова задержаны в Польше и экстрадированы в Литву.

За полгода эта история успела подзабыться, но в сентябре внезапно глава ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мария Певчих (внесена в реестр террористов и экстремистов), ссылаясь на итоги проведенного «расследования», обвинила в нападении на Волкова соратника Михаила Ходорковского (иностранный агент) — Леонида Невзлина (иностранный агент).

ФБК уверяет, что первоначальный план Невзлина состоял в том, чтобы похитить Волкова и вывезти его в Россию, а там передать ФСБ. Более того, по мнению Певчих, Невзлин спланировал еще несколько насильственных акций, направленных на людей из ФБК.

Эти обвинения выглядят очередным раундом конфликта двух групп иноагентов, который стал заметен после того, как Певчих и ее люди выпустили документальный сериал «Предатели». В этом фильме олигархов 90-х, таких как Ходорковский, уличили в том, что после развала СССР они, бесчестно разграбив народную собственность, загубили в России ростки «истинной демократии».

Учитывая прошлую деятельность Невзлина (в России его обвинили в организации в 90-х серии заказных убийств), нынешние подозрения в его адрес выглядят вполне обоснованными.

Сдержанная реакция

Обвинения в адрес Невзлина о подготовке нападения на Волкова поставили в очень неудобное положение и литовские власти.

Мало того что само нападение произошло в Вильнюсе, так еще и Невзлин, и Ходорковский, а также Волков с соратниками неоднократно принимали участие в многочисленных встречах и форумах российской оппозиции в Литве. Литовские политики и чиновники поддерживали с ними тесные контакты.

Поэтому власти отреагировали на этот скандал очень сдержанно.

Политики ограничиваются лаконичными заявлениями или вовсе избегают публичных комментариев. Литовская прокуратура не подтвердила и не опровергла получение информации, связанной с Невзлиным, заявив лишь, что досудебное расследование атаки на Волкова продолжается и подробности пока не подлежат огласке.

Глава литовского государства Гитанас Науседа тоже удержался от конкретных формулировок. А председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что если расследование подтвердит обвинения, выдвинутые в адрес Леонида Невзлина, то «это станет ударом по российской оппозиции, в то время как режим Владимира Путина извлечёт из этого выгоду».

Бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что, по его мнению, все-таки российские спецслужбы могли поучаствовать в нападении на Волкова, но сумели подбросить ФБК ложные данные.

Литовский политолог Витис Юрконис, представитель организации Freedom House (признана в России нежелательной), подчеркнул, что «политические оценки на данном этапе неуместны, поскольку нападение на Волкова и другие инциденты требуют тщательного расследования».

Расследователь Маглов*

Но если литовские политики стараются особо не распространяться по поводу возникшего скандала, то литовская пресса активно подыгрывает именно Волкову. Портал «Литовского национального радио и телевидения» опубликовал выкладки сотрудника издания «Проект» (признан в России нежелательной организацией) журналиста-расследователя Михаила Маглова (признан в РФ иноагентом), не сомневающегося в том, что Невзлин является опасным уголовником.

Маглов был допущен к изучению «слитой» переписки Невзлина и Блинова, и, по его мнению, она подлинная. Причем, как подчеркивает журналист, Невзлин обсуждал с Блиновым не только нападение на Волкова, но и возможность организации других действий уголовного характера.

Например, поджог здания штрафного изолятора в Вильнюсе во время проведения в городе саммита НАТО и подкуп европейских чиновников и журналистов.

«Речь идет о том, что эта переписка является целостной. И там действительно общаются Леонид Невзлин и Анатолий Блинов, человек, который работал на Невзлина, проживая в Риге, а потом в Польше», — подчеркивает Маглов.

По его словам, он проверил переписку по очень многим параметрам и признал ее подлинной. Сдержанность же литовских властей в отношении этого инцидента Маглов объяснил тем, что те давно сотрудничают с Невзлиным.

«Провокации КГБ»

Любопытно, что буквально на днях в Литве произошла и другая серия инцидентов, в центре которого оказались беглые «борцы с режимом» — на этот раз с белорусским.

27 июля в офисе самозваного «президента Беларуси» Светланы Тихановской сообщили о том, что кто-то выбил витрину и залил красной краской стены магазина сувениров, находящегося на вильнюсской улице Савичюс. Этот магазин принадлежит переехавшему в Литву противнику президента Александра Лукашенко Дмитрию Фурманову. Помимо выбитой витрины, на фасаде здания оставили надпись: «Возвращайтесь домой, белорусские свиньи». По словам Тихановской, этот «выпад» её «шокировал» и она обратилась в полицию.

Однако 4 и 5 сентября имели место два куда более громких инцидента.

Сначала в Вильнюсе неизвестные выстрелили из пневматического оружия в окно помещения, занимаемого этнографическим Белорусским музеем имени Ивана Луцкевича. А затем пуля пробила окно церкви, в которой проводит службы вильнюсский белорусский православный приход Константинопольского патриархата.

«Я не думаю, что это случайность», — заявил священник Александр Кухта, добавивший, что считает произошедшее «провокацией белорусского КГБ, которое хочет запугать местных белорусов и поссорить нас с литовцами». Полиция осмотрела храм, сняла отпечатки пальцев и забрала пулю.

5 сентября офис Тихановской сообщил об очередном инциденте из этой же серии: у входа в помещение «змагарской» организации Dapamoga, признанной в Белоруссии экстремистской, появилась на асфальте надпись, выведенная красной краской: «Белорусским паразитам здесь не место!»

Светлана Тихановская ожидаемо подчеркнула, что «в этом видна рука режимов Лукашенко и Путина». В то же время многие предположили, что эти инциденты устроили литовские националисты. Не случайно в последние месяцы в стране идет возгонка ненависти к белорусским эмигрантам, подозреваемым в приверженности к «литвинству» — идеологии, адепты которой считают Литву «жмудью, бесчестно присвоившей историческое наследие Великого княжества Литовского».

По мнению же Михаила Маглова, за инцидентами с запугиванием белорусских эмигрантов стоит, возможно, все тот же Леонид Невзлин. Во всяком случае, со слов Маглова, Невзлин финансирует «змагарский» портал «Хартия 97», очень резко выступающий против Светланы Тихановской и ее команды — и это наводит на определенные подозрения.

В целом схватки разных групп беглой оппозиции за «кормушку» производят на жителей приютившего их государства угнетающее впечатление. Калининградский политолог Александр Носович, специализирующийся на изучении Литвы, отмечает, что в глазах тамошнего обывателя правительство «во имя своих мессианских геополитических идей» натащило в страну «русскую мафию, которая на литовские налоги под видом войны с Путиным воюет друг с другом и устраивает бандитские разборки в стиле 90-х на улицах литовской столицы».

Что, конечно, преисполняет простого литовца антипатией — как к собственному правительству, так и к приезжим релокантам.