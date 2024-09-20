Прошедшая неделя ознаменовалась громким шпионским скандалом: аккредитации лишились шестеро сотрудников британского посольства в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ФСБ, внутри МИ-6 сформирована целая структура для дестабилизации ситуации в России и странах СНГ. Причем работает Директорат Восточной Европы и Центральной Азии под прикрытием Форин Офиса, умело маскируя шпионов и диверсантов под дипломатов.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Туманного Альбиона открыли Директорат информационных угроз и влияния. Среди операций ведомства наряду с прочими числится «Программа по борьбе с дезинформацией и развитию СМИ», в рамках которой опытные разведчики курируют работу таких именитых изданий, как BBC, Reuters и Bellingcat (организация, признанная в РФ нежелательной).

О том, как будут действовать эти новосозданные структуры, можно составить предметное представление на примере Балкан, где подобные программы запустили уже много лет назад.

Укрепление демократии по-британски

Пять лет назад в Сеть утекла документация британской организации Integrirty Initiative, из которой стало известно о формировании на Балканах сети агентов влияния из числа лояльных СМИ. Так называемый «сербский кластер» британские эксперты создавали из ведущих журналистов, политиков и общественных деятелей, которым суждено было стать «глушителями кремлевской пропаганды».

Например, в борьбе с российским влиянием британская разведка возлагала немалые надежды на Центр евроатлантических исследований (CEAS), основанный в Белграде в 2007 году. Формально в задачи организации входило уже набившее всем оскомину «укрепление демократии».

В 2012 году CEAS становится членом Политической ассоциации открытого общества — PASOS. Это сеть «независимых» аналитических центров в Центральной и Восточной Европе, продвигающая ценности «открытого общества».

Фактически члены PASOS предоставляли «политические рекомендации» лицам, принимающим решения в регионе, а проекты ассоциации спонсировало министерство международного развития Великобритании и фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» (организация признана нежелательной в РФ).

Помимо соросовского капитала, Центр евроатлантических исследований не гнушался грантами других западных фондов и неправительственных организаций: в списке доноров числятся и NED (организация, признанная в РФ нежелательной) (Национальный фонд демократии, США), и Фонд братьев Рокфеллеров.

«Мы не приглашаем пропагандистов»

Долгие годы Центром евроатлантических исследований руководила сербская правозащитница Елена Милич, известная своими неоднозначными и порой откровенно русофобскими высказываниями. Известный американский портал Politico включил Милич в список 28 личностей, способных в будущем «формировать и менять европейскую политику». Весьма желанным гостем была Елена и в штаб-квартире НАТО.

При активном участии Милич в целях борьбы с «российской дезинформацией, подрывающей демократические устои» на Балканах запустили портал DisInfo. По заказу и при финансовой поддержке фонда NED в центре готовили разного рода исследования. При поддержке NED Центр запустил в Восточной Европе и «независимый аналитический центр» MESA10.

Правда, исходя из списка доноров, «независимой» эту НКО можно назвать едва ли. Более того, в рамках продвижения «демократических ценностей» участники почему-то были вынуждены обсуждать «политику России по дестабилизации Украины», «интервенцию в Сирию», а также «возможную агрессию России по отношению к Латвии, Литве и Эстонии».

В 2016 году в отеле «Метрополь» в Белграде прошла конференция «Сербия и Россия — российское влияние на стабилизацию, демократизацию и европейскую интеграцию Сербии». Бороться с «российской ксенофобией» организаторы мероприятия решили основательно: на конференцию пригласили известного русофоба, посла Украины в Белграде Олександра Александровича. Выступил там и аналитик Андрей Илларионов (признан в России иноагентом), который заявил, что «Россия долго готовилась к аннексии украинских территорий». За все это платили Фонд братьев Рокфеллеров и посольство США в Сербии.

Российским информагентствам, выразившим желание присутствовать на конференции, отказали в аккредитации с формулировкой «мы не приглашаем пропагандистов». Помимо российских СМИ, в немилость руководства Центра попали и сербские медиа, включая ведущие телеканалы Pink и Happy, издания Informer, Kurir, Blic, а также «Вечерние новости».

Вскоре сербской общественности представили доклад о «пагубном влиянии» России на Балканах. «Заблуждениям и стереотипам» Центр евроатлантических исследований противопоставил «рациональные знания»: НКО насчитала более ста пророссийских структур, которые якобы «игнорируют светский характер страны и продвигают консервативные ценности совершенно несовременным способом», а для продвижения «недемократических принципов» используют разжигание ненависти и запугивание.

За пятнадцать лет работы НКО опубликовала еще много «свидетельств асимметричной атаки» Кремля на «демократию в евроатлантическом мире». «Россия, к сожалению, существует», — так на одном из организованных Центром мероприятий резюмировала Елена Милич.

Финансовые варвары

Параллельно с тем, как грантоеды Integrity Initiative «глушили» в регионе «российскую пропаганду», другие британские инвесторы формировали на Балканах глобальную сеть распространения собственного контента. Причем свою медиаимперию они строили совместно со специалистами ЦРУ.

Дело было так. После свержения Слободана Милошевича в 2000 году заурядный сербский предприниматель Драган Шолак регистрирует предприятие KDS, небольшую компанию кабельной телефонии. Поначалу она мало отличалась от других сербских операторов и еле сводила концы с концами, но спустя два года дела пошли в гору.

Шолак получает 10 млн долларов от Инвестиционного фонда Юго-Восточной Европы, финансируемого американским правительственным агентством Overseas Private Investment Corporation. Управляющим фондом агентства было предприятие известного «филантропа» по фамилии Сорос — Soros Investment Capital Management, позже переименованное в Bedminster Capital Management.

Благодаря масштабным инвестициям KDS одного за другим поглощает других провайдеров кабельного телевидения и становится Serbia Broadband — SBB. Компанию, которая вскоре начнет представлять угрозу уже даже для государственного оператора Telekom Srbija. Но самое интересное начинается, когда на арену выходят британские инвесторы из фонда BC Partners.

Буквально за несколько лет они выкупают львиную долю местных провайдеров и мобильных операторов и приобретают акции в медиа Сербии, Черногории, Хорватии, Словении, а также Болгарии. Оккупация информационной сферы проходит под контролем экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса.

Изюминка состоит в том, что с экономической точки зрения астрономические инвестиции фонда в приобретение все новых и новых региональных информационных ресурсов никогда себя не оправдывали. Убыточным был даже выкуп флагманских SBB в Сербии и Nova TV в Хорватии.

Годовые отчеты прямо свидетельствуют о финансовых потерях, исчисляющихся десятками миллионов евро: 29 млн в 2014 году, 33 млн в 2015 году, 35 млн евро в 2016-м.

Однако «финансовых варваров», как называло Петреуса и его команду одно из западных изданий, это нисколько не волновало. Потому что, скупая СМИ на пространстве бывшей Югославии, они на долгие годы вперед приобретали способность влиять на умы местного населения.

Шпионские щупальца

Летом этого года были опубликованы новые документы, проливающие свет на то, что участие Лондона в информационных инициативах на Балканах выходит далеко за пределы обычного финансирования. Наиболее известная в регионе ассоциация «независимых журналистов» BIRN оказалась очередным проектом МИ-6.

Основанная в 2004 году организация выступает своего рода «хабом» для разветвленной сети местных НКО и выкупленных британцами медиа. Среди доноров оказались не только западные фонды, но и немало фирм-прокладок, работающих с британской разведкой. Более того, исходя из обнародованной переписки сотрудников, их обучают матерые разведчики через структуры British Council.

В злоупотреблении полномочиями внешнеполитических ведомств и образовательных инициатив при работе с местными СМИ западные спецслужбы не так давно обвинил и начальник Службы оперативных действий БИА Марко Парезанович. По его словам, подрывную функцию на Балканах выполняет и сектор НКО, созданный на средства западных фондов и контролируемый кураторами извне.

После громкого заявления о том, что главной угрозой безопасности Сербии является «скрытое действие внешнего фактора» и использование структур разведслужб, в том числе для формирования подконтрольного медиаполя, на Марко началась скоординированная атака западных СМИ. За подобные высказывания его тут же обвинили в «удушении демократии» и попрании прав и свобод человека.

Перечислять проекты и инициативы, запущенные на Балканах благодаря кураторам из Туманного Альбиона, все больше и больше опутывающего регион своими щупальцами, можно долго.

Но не пора ли признать, что конкурирование с противником в медиаполе, целесообразность которого долгие годы вызывала так много вопросов в высоких кабинетах Москвы, в наш непростой информационный век стало едва ли не ключевым фактором победы, а непонимание этой простой истины ведет к трагическим последствиям?

Сражение выигрывается еще до того, как оно началось. И этот урок «финансовые варвары» усвоили на «отлично».