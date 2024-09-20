Мощный шторм «Борис», обрушившийся на Центральную Европу, уже принёс разрушения в некоторые районы Польши, Чехии, Румынии и Австрии. На очереди — Венгрия, Хорватия, Словакия и Италия.

Сергей Корсун ИА Регнум

Поглядывая на соседей, власти этих стран заранее начали готовиться и предупреждать население. И это неудивительно: как показало наводнение в Польше, разрушиться могут не только здания или дороги, но и политические карьеры.

Нет света, воды и связи

Разгул стихии внезапно обнажил буквально все польские проблемы — от фактически заброшенного управления водными ресурсами и отсутствия какой-либо инфраструктуры для обеспечения безопасности до принципиального непонимания властями специфики стихийного бедствия.

MACIEJ KULCZYNSKI/EPA/ТАСС

Всё пошло плохо с самого начала, когда синоптики предупредили польские власти о приближающейся опасности, но премьер-министр страны Дональд Туск объявил, что «повода для паники нет». В результате изначально были приняты меры, которые явно оказались недостаточными, и это выяснилось фактически в первые же сутки шторма — в ночь на 14 сентября.

При этом многие метеорологические центры прямо говорили правительству, что шторм будет нешуточным и продолжительным — ему присвоили красный, экстремальный уровень опасности и прогнозировали сильнейшие дожди и ветер до 16 сентября включительно.

Michal Meissner/EPA/ТАСС

При этом некоторые, доверившись премьеру Туску, решили не покидать свои дома, хотя рекомендации по эвакуации звучали уже 14 сентября. В итоге часть людей просто оказались отрезанными от путей отхода, а ситуация ближе к ночи только усугубилась.

Хлынувшие потоки воды стали причиной страшных разрушений в небольших польских городах. Рухнули несколько мостов, а в некоторых населённых пунктах для эвакуации людей потребовались вертолёты.

Закрылись сотни детских садов, школ и других образовательных учреждений. Паводковая волна уносила автомобили и даже дома, а техника для разбора завалов и грязи просто не могла проехать по дорогам, которых, по сути, уже не было.

В результате наводнения, которое называют самым масштабным с 1997 года (тогда тоже пострадал юго-запад Польши, как и в 2010-м), считаются погибшими пять человек, однако сами поляки полагают, что жертв гораздо больше.

DARIUSZ GDESZ/EPA/ТАСС

Некоторые жители утверждают, что власти на местах фактически самоустранились от ликвидации последствий и скрывают реальное число погибших и пропавших без вести. В одном из репортажей с места трагедии представитель местного самоуправления рассказала, что погибших по меньшей мере сотни.

На данный момент это лишь спекуляции, и точное число жертв ещё предстоит подсчитать, но то, что ситуация действительно катастрофическая, — сомнению не подлежит.

Многие польские реки вышли из берегов, плотины прорвались, а дамбы разрушились — по некоторым расчётам, уровень осадков за три дня шторма соответствовал трёхмесячной норме. Например, сейчас уровень воды в реке Бобр у города Жагань Любушского воеводства составляет 750 сантиметров, при этом аварийным уровнем считается уже 400 см.

До курортного города Лёндек-Здруй сейчас можно добраться только с чешской стороны. Наводнение отрезало жителей от мира: уцелел только один мост, на улицах тонны ила и грязи. У людей нет телефонной связи, нет воды и электричества, многие говорят, что город придётся отстраивать заново.

MACIEJ KULCZYNSKI/EPA/ТАСС

В соседнем Строне-Шленски ситуация фактически такая же: из-за повреждений в дамбе на реке Моравка город фактически оказался под водой. В городе Ныса из-за наводнения пришлось эвакуировать больницу — персонал и пациентов срочно перевезли в другие медицинские учреждения.

Сильно пострадал Краков, многие жители которого были эвакуированы, остановился общественный транспорт. Из-за сильных дождей рухнула плотина в Мендзыгуже, на юго-западе Польши. Город Устронь в Силезском воеводстве оказался частично под водой после того, как река Млынувка вышла из берегов в результате сильного ночного ливня, а уровень Вислы в районе города за одну ночь поднялся на 1,5 метра.

Агропромышленный комплекс страны также понёс огромные потери. Под водой оказались несколько тысяч гектаров сельхозугодий. Во многих хозяйствах пришлось эвакуировать скот. Большое количество фермеров, вложившихся в урожай, просто лишилось средств к существованию. В будущем ожидаются возникновения проблем с удобрениями, семенами, силосом и кормами для животных, а сложившаяся ситуация оценивается как критическая.

Пока власти не подсчитали сумму нанесённого стихией ущерба, да это и невозможно: во многих районах вода ещё никуда не ушла и понять, какие разрушения она принесла, пока нельзя.

MACIEJ KULCZYNSKI/EPA/ТАСС

Но Туск заявил, что на помощь пострадавшим от наводнения будет выделен миллиард злотых (около 260 млн долларов). Люди смогут получить поддержку в размере до 10 000 злотых, обратившись в местные органы власти, процесс, по заверениям политиков, будет максимально упрощён. В долгосрочной перспективе будет предоставлена поддержка в размере до 100 000 злотых на ремонт повреждённых квартир и до 200 000 злотых на ремонт домов и жилых зданий.

Эксперты прогнозируют, что на восстановление после наводнения в этом году уйдёт 0,5% ВВП страны. Для испытывающей дефицит бюджета республики это — значительные деньги.

Кроме того, поляки планируют подать заявку на получение помощи от ЕС. Правда, здесь рассчитывать на оперативность нельзя: процесс наверняка затянется на несколько месяцев.

Иностранные войска и «русская пропаганда»

Осознание серьёзности происходящего пришло к правительству Польши только к 15 сентября, когда начали собираться срочные совещания и организовываться кризисные центры. В результате власти впервые решили ввести в стране режим стихийного бедствия с 16 сентября в 24 наиболее пострадавших районах.

Это первый случай задействования такого правового режима: он предусматривает изменение некоторых правил «обычного» времени. В частности, правительство и местные органы власти получают расширенные полномочия: например, могут объявить обязательную, а не только рекомендованную эвакуацию, ввести запрет на пребывание или передвижение в определённых местах. Кроме того, режим позволяет обязывать частный бизнес делегировать сотрудников для работ, связанных с преодолением последствий стихийного бедствия.

MACIEJ KULCZYNSKI/EPA/ТАСС

Режим стихийного бедствия может действовать до 30 дней, а далее срок может быть продлен с согласия Сейма, нижней палаты парламента, без каких-либо установленных ограничений на длительность такого продления. На практике это позволит сохранять его действие до тех пор, пока власти считают это необходимым.

Также в течение 90 дней после окончания такого режима срок полномочий Сейма не может быть сокращён, не могут быть проведены общенациональные референдумы или выборы, и сроки полномочий соответствующих органов продлеваются.

Интересно, что Туск, вероятно, осознав свою ошибку, стал посещать затопленные города, общаться с жителями и хоть как-то вникать в ситуацию, а вот президент страны Анджей Дуда вообще исчез с радаров.

Польский лидер вместо того, чтобы быть во время трагедии с народом, улетел в США поддержать кампанию Дональда Трампа в костёле Ченстоховской Богоматери. Когда ему указали на это, президент сообщил, что поедет в затопленные районы, когда непосредственная опасность минует.

Michal Meissner/EPA/ТАСС

Сейчас, по словам Дуды, его присутствие «отвлекло бы внимание спасателей и жителей». Президент также отметил, что в затопленных районах находится глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера — его близкий коллега.

Но есть и те, кто сел в лужу значительно глубже.

Например, министр климата Паулина Хенниг-Клоская из коалиционной партии «Польша 2050», которая во время наводнения заявила, что пострадавшим от стихии гражданам обязательно будут предоставляться кредиты под низкий процент. Её ожидаемо захлестнула волна народного гнева, и министру пришлось оправдываться, утверждая, что она, конечно, имела в виду другое.

Картину хаоса увенчало появление в затопленных городах мародёров, на усмирение которых была брошена армия. Многие поляки не решились покидать дома, поскольку просто опасались за своё имущество. Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в пострадавшие районы направлены 14 тысяч солдат, которые должны противодействовать мародёрам.

Сообщения о бандах и отдельных грабителях начали поступать фактически с первых дней наводнения, и несколько позднее в СМИ стали упоминать, что мародёры зачастую оказывались иностранцами — украинцами и грузинами. При этом сами местные заявляли, что это явление уже приобрело массовый характер.

Michal Meissner/EPA/ТАСС

Один из жителей сильно пострадавшего от наводнения города Клодзко рассказал, что, несмотря на прибытие всё большего количества военных, полицейских всё время не хватает. Местные не чувствуют себя в безопасности — по ночам на улицы выходят «какие-то вооружённые банды и грабят».

Ситуация уже зашла настолько далеко, что министерству обороны пришлось выпустить предупреждение о том, как понять, что перед тобой польский военный. При этом власти указали, что к таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что резко выросло число злоумышленников, выдающих себя за солдат Войска Польского.

Кроме того, самому Туску пришлось успокаивать население, которое пугали военные в немецкой форме. Премьер Польши попросил поляков «не впадать в панику» при виде солдат ФРГ — они вместе с военными американского контингента оказывают помощь в устранении последствий катастрофы.

Однако некоторые упорно продолжают утверждать, что мародёрство придумано российской пропагандой.

Например, бывший офицер Агентства внешней разведки Польши Роберт Чеда, которого цитируют польские СМИ, утверждает, что именно «российская пропагандистская машина» использует ситуацию и распространяет дезинформацию.

MACIEJ KULCZYNSKI/EPA/ТАСС

Но будем откровенны: поляки сами всё довели до такого состояния, что пропаганде даже ничего придумывать не нужно — можно просто фиксировать промахи властей. И бывшее правительство под управлением партии «Право и справедливость», и нынешний кабмин Туска громко и яростно говорят, что главная опасность для населения и государства исходит из России или Белоруссии, но на деле главные враги Польши — её власти.

В целом ситуация после наводнения действительно серьёзная, а правительству грозит и политическая опасность. Помимо того, что Туск, по сути, проигнорировал предупреждения экспертов и обрёк многих граждан на лишения, теперь власти проходят, пожалуй, главное испытание — народным гневом.

При этом стоит учитывать, что последствия наводнения — следствие сломанной государственной машины республики, которая не просто не работает во благо страны и её граждан, а прямо вредит их благосостоянию и развитию.