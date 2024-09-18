Европейская комиссия работает над предложением наказать Словакию за «подрыв демократических норм», что может привести к прекращению выделения Братиславе средств из бюджета и фондов Евросоюза. Об этом 9 сентября сообщило американское агентство Bloomberg.

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua Роберт Фицо

По данным источников агентства, Еврокомиссия (ЕК) подготовила запуск процедуры привлечения Словакии к ответственности в связи с решением премьер-министра Роберта Фицо ликвидировать специальную прокуратуру, осуществлявшую надзор за некоторыми коррупционными делами, связанными со средствами ЕС.

Спецпрокуратура

Публикация была больше похожа на предупреждение для Фицо: мол, процесс сейчас находится на начальной стадии и нуждается в одобрении новой-старой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. То есть какие-либо шаги Брюсселя станут возможны не ранее 1 ноября 2024 года, когда должен заработать новый состав ЕК (причём и этот срок может быть передвинут).

Однако угрозы более чем реальны.

Около 80% всех государственных инвестиций в Словакии финансируются из фондов ЕС, и любые потенциальные проблемы с выделением средств могут стать серьезным ударом для этой страны — члена ЕС и еврозоны, уже сталкивающейся с проблемами из-за чрезмерного дефицита госфинансов.

По словам анонимных собеседников агентства, одно из предложений состоит в том, чтобы ЕК использовала свой так называемый механизм обусловленности, который позволяет Евросоюзу заморозить финансирование, когда деньги гипотетически находятся под угрозой. Так, ЕС мог бы удержать часть из 12,8 миллиарда евро из фондов сплоченности, выделенных Словакии в бюджете Евросоюза на период 2021–2027 годов.

Но принятие подобного решения — процесс довольно длительный. А вот для грантов ЕС в сумме 2,7 миллиарда евро, которые Словакия получила как часть затрат ЕС на преодоление последствий пандемии COVID-19, в Брюсселе нашли специальную юридическую зацепку.

Эти деньги были выделены предыдущему правительству Словакии при условии жёсткого контроля над их использованием, причем Братислава согласилась с тем, что этот контроль должна осуществлять так называемая специальная прокуратура.

Но в марте 2024 года этот существовавший более 20 лет орган, занимавшийся расследованием коррупции и экстремизма, был ликвидирован. Тогда против этого выступали как Брюссель, так и ориентирующаяся на него местная оппозиция. Но Роберт Фицо обещал сделать это ещё в ходе избирательной кампании в прошлом году, подчёркивая политическую ангажированность специальной прокуратуры и намекая на внешнее управление этим органом.

Конечно, в Словакии не удалось создать аналог Специальной антикоррупционной прокуратуры, которая на Украине в паре с Национальным антикоррупционным бюро зависит лишь от западных посольств в Киеве и используется для откровенных расправ с неугодными политиками и бизнесменами. Однако необоснованных обвинений в адрес Фицо и его соратников, особенно после его ухода в отставку с поста премьера в 2018-м, было предостаточно.

Любимец Урсулы

Стоит отметить, что словацкая оппозиция является причудливым коктейлем либералов, консерваторов и популистов, который объединяет только ненависть к премьеру. Основу же правящей коалиции в Словакии составляют две социал-демократические партии — Smer-SD («Направление социал-демократия») самого Фицо и Hlas-SD («Голос — социал-демократия») нынешнего президента страны Петера Пеллегрини.

Их союзником является популистская SNS («Словацкая национальная партия») Андрея Данко, и три партии вместе имеют формальное большинство в 79 мандатов в 150-местном словацком парламенте. Кстати, в феврале за закон об отмене специальной прокуратуры проголосовали 78 депутатов.

Оппозиционеры проиграли парламентские выборы в сентябре минувшего года и президентские в апреле нынешнего. И это несмотря на то, что с января устраивали массовые митинги против Фицо во всех больших городах Словакии, обвиняя премьера и его коалиционного партнёра, кандидата в президенты Словакии Пеллегрини во всех смертных грехах. Но Пеллегрини победил, и Фицо сразу после этого предупредил, что ожидает от Брюсселя «мести» за поражение кандидата от оппозиции Ивана Корчока.

Словацкие аналитики ожидали нового всплеска антиправительственных митингов осенью, но их катализатором в августе послужило решение министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой уволить ряд «вечных» руководителей культурных учреждений. Но главное — лишить финансирования Фонд Милана Шимечки, задачей которого является «поддержка развития демократии, культуры, гуманности и гражданского общества».

Фонд носит имя словацкого политика Милана Шимечки, который был дедушкой политика Михала Шимечки, лидера ныне главной оппозиционной силы страны — партии Progresívne Slovensko (PS, «Прогрессивная Словакия») и вице-спикера парламента по квоте оппозиции. В наблюдательный совет фонда входит дядя Михала, с организацией некоторое время также сотрудничали мать политика и его партнёрша.

Неудивительно, что именно «Прогрессивная Словакия» и её главные партнёры в парламенте, либералы из партии SaS («Свобода и солидарность»), организовали массовые митинги против Фицо и Шимковичовой. 14 августа на улицы Братиславы вышли 18 тысяч протестующих — весьма немало по словацким меркам.

В ответ в правительстве заявили: поскольку Фонд Милана Шимечки ранее получал грантовое финансирование от правительства, то смена главы минкульта, а главное — смена приоритетов министерства создают финансовые проблемы для близких родственников нынешнего главы «Прогрессивной Словакии».

В SNS, по квоте которой Мартина Шимковичова входит в правительство, потребовали провести проверку финансовых операций родственников Михала Шимечки — с перспективой возбудить уголовное дело.

А 23 августа Роберт Фицо объявил, что готовит представление на увольнение его с должности вице-спикера парламента. «Мы убеждены, что если Шимечка-младший, председатель «Прогрессивной Словакии», организует и злоупотребляет протестами против государственных учреждений, чтобы защитить финансовые интересы собственной семьи, он не может быть заместителем председателя парламента», — сказал премьер Словакии.

И когда реальные шаги в направлении отзыва Шимечки были сделаны, реакция Брюсселя не заставила себя долго ждать.

Дело в том, что лидер «Прогрессивной Словакии» является любимцем Урсулы фон дер Ляйен. После прошлогодних парламентских выборов ЕС буквально выкручивал руки Петеру Пеллегрини, требуя создать «проевропейскую коалицию» с PS и SaS, а не со Smer-SD.

В ходе президентской кампании Шимечка появлялся в оппозиционных СМИ едва ли не чаще, чем Иван Корчок, рассчитывая в случае победы последнего на объявление досрочных парламентских выборов.

Попытка их добиться и ныне является задачей номер один как для словацкой оппозиции, так и для Брюсселя. Именно с этим местные аналитики и связывали упомянутое предупреждение от ЕК, ведь первоначально голосование за отставку Шимечки было назначено на 12 сентября.

Непростое решение

Накануне голосования президент Пеллегрини публично призвал Роберта Фицо сделать всё возможное, чтобы избежать возможных мер со стороны Европейского союза, которые могут остановить финансирование из европейских фондов. По словам Пеллегрини, словацкое правительство должно внести необходимые изменения в Уголовный кодекс, «чтобы чётко продемонстрировать, что все финансовые интересы ЕС полностью защищены в Словакии от коррупции и любых уголовных производств».

В ответ выдвиженец партии Пеллегрини вице-премьер Словакии Петер Кмец заявил, что правительство готово внести необходимые поправки, но продолжит дискуссии с Европейской комиссией по другим пунктам.

Судя по всему, глава государства всё же вмешался в ситуацию. 12 сентября и. о. спикера словацкого парламента Петер Жига, также представляющий партию президента, перенёс голосование за отзыв Шимечки на 17-е число.

Кстати, полноценного спикера в парламенте Словакии нет с тех пор, как занимавший этот пост Пеллегрини был избран президентом. Причина — конфликт между Hlas-SD и SNS, который Фицо не может решить.

До самого открытия заседания парламента 17 сентября было неясно, вынесут ли вопрос Шимечки на голосование. В партии Hlas-SD заявили, что «фракция будет единой», но появились слухи, что несколько депутатов могут не поддержать решение об отзыве оппозиционера. Кроме того, все оппозиционные фракции грозились покинуть зал перед рассмотрением этого кадрового вопроса.

Срыву голосования помешала хитрость Петера Жиги, который внёс в повестку также избрание нового председателя парламентской комиссии по контролю над словацкой спецслужбой (SIS).

Поскольку кандидатуру Марии Коликовой на это пост оппозиционеры поддерживали, в зале они остались. Но когда начался процесс тайного голосования за отзыв Михала Шимечки, оппозиционеры отказались брать бюллетени.

Не приняли участие в голосовании и два депутата от партии Hlas-SD, а из 77 всё же брошенных бюллетеней 1 оказался недействительным. В результате Михал Шимечка был отозван с поста вице-спикера парламента Словакии минимальным большинством голосов — 76 из 150. Кстати, подобное решение депутаты приняли впервые в истории.

Роберт Фицо на пресс-конференции поблагодарил депутатов и заявил, что коалиция не собирается претендовать на место вице-спикера, которое по закону должен занимать представитель оппонентов действующей власти, и готова проголосовать за новую кандидатуру.

Однако Шимечка был выдвинут всеми оппозиционными фракциями, а ныне PS и SaS отказываются даже вести переговоры об этом. Лидер SaS Бронислав Гёрлинг даже предлагал подать в отставку всем представителям оппозиции в руководстве парламента (речь о 16 председателях комитетов и их заместителях), но другие партии его не поддержали.

Таким образом, сохранив на этом этапе большинство в парламенте, несмотря на шатания в партии президента, Роберт Фицо может разбить единство оппозиции и в результате получить менее опасного для себя вице-спикера.

Сожженные мосты

Однако на данный момент результат скорее можно считать отрицательным для премьера Словакии.

Во-первых, возглавляемая им коалиция оказалась на волосок от потери большинства, пусть даже в одном вопросе.

Во-вторых, «слабое звено» теперь не только партнёры из Hlas-SD, но и президент Словакии, который не ограничивается представительскими полномочиями.

В-третьих, Михал Шимечка после отзыва с поста вице-спикера прямо заявил, что усилит попытки добиться досрочных парламентских выборов. «Господин Фицо, вы можете уволить вице-спикера парламента, но вы не можете уволить лидера оппозиции. Я с нетерпением жду победы над вами на выборах. Теперь у меня есть для этого еще несколько часов в день», — написал он в социальных сетях.

Премьер же, в свою очередь, заявил, что попросит Высшее контрольное управление Словакии, а также министерства юстиции и культуры проверить, «не было ли случаев мошенничества и незаконного обогащения со стороны семьи господина Шимечки».

Наконец, продавив решение парламента, Роберт Фицо фактически сжёг мосты в конфликте с Урсулой фон дер Ляйен.

Последняя же пока «рубит хвост по частям»: хотя еврокомиссар от Словакии, выдвиженец Smer-SD Марош Шефчович и потерял пост вице-президента Еврокомиссии по межинституциональным отношениям и прогнозированию, но получил новый портфель еврокомиссара по торговой и экономической безопасности, межинституциональным отношениям и прозрачности.

По сравнению с унижением еврокомиссара от Венгрии Оливера Варгеи, который теперь будет отвечать в ЕК за вопросы здравоохранения и благополучия животных, это далеко не худший вариант.

По мнению эксперта Словацкой ассоциации внешней политики Александра Дулебы, это связано с принципиальной разницей между нынешней Словакией и Венгрией Виктора Орбана.

«Виктор Орбан не боится идти на конфликт с Еврокомиссией, поскольку имеет за спиной конституционное большинство своей партии. Роберт Фицо так уверенно себя не чувствует, его большинство является минимальным, к тому же это большинство коалиционное, а не одной партии.

Фицо нужно как минимум ещё два года, чтобы укрепить свою власть до такого состояния, чтобы не бояться угроз Еврокомиссии. Но сейчас он в уязвимом положении — потеря европейских субвенций способна поставить крест на его планах выиграть следующие выборы», — считает Дулеба.

То есть на данном этапе Брюссель будет использовать по отношению к Братиславе политику кнута и пряника, не переводя Роберта Фицо в разряд изгоев, как это сделано с Виктором Орбаном, особенно после его недавнего визита в Москву.

С другой стороны, премьер Словакии вполне может прийти к выводу, что рано или поздно его всё равно попытаются затолкать в один угол с венгерским коллегой. А если драка неизбежна, бить надо первым.