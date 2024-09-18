Напряжение в польско-украинских отношениях вновь нарастает, и это уже невозможно скрыть. Судя по всему, обе стороны максимально накалены, из-за чего эскалация возникает даже там, где обострения не ждут. Например, в аэропорту Кракова внезапно задержали украинского боксёра Александра Усика.

Hassan Ammar/AP/TASS Александр Усик

По Сети моментально разлетелось видео, на котором спортсмена в наручниках куда-то ведут люди в форме. Пользователи терялись в догадках: совершил ли Усик что-то противозаконное в Польше или, может быть, его задержали, чтобы выслать на фронт?

По распоряжению Владимира Зеленского, поручившего «немедленно разобраться во всех деталях инцидента», в ситуацию вмешалось министерство иностранных дел Украины. После этого боксёра отпустили, но официально о причинах задержания так ничего и не сообщалось.

Предполагается, что управлявший автомобилем Усик был задержан за то, что значительно превысил скорость, опаздывая в аэропорт.

По другой версии, при прохождении паспортного контроля сотрудники аэропорта отказались пропускать на посадку спутника Усика (ESPN сообщает, что это был его тренер Сергей Лапин), поскольку он находился «в неподобающем состоянии». Спортсмен вступился за компаньона, и в результате возникшего спора обоих задержали.

Однако польский промоутер Анджей Василевский оспаривает это утверждение: он указывает, что сопровождающий Усика мужчина был трезв, да и с документами всё было в полном порядке.

Сам Усик заявил, что «произошло недоразумение, которое было быстро разрешено», поблагодарил украинских дипломатов «за эффективную поддержку». А в отношении польской полиции, «которая выполняет свои обязанности, не глядя на рост, вес, размах рук и регалии», выразил «уважение».

Однако, похоже, в правительстве Украины имеют своё мнение относительно происходящего. В МИД указали, что Киев «категорически не приемлет такое отношение к своему гражданину», ведомство поручило генконсулу в Кракове выразить протест Польше. А Зеленский подчеркнул, что «был возмущён таким отношением к нашему гражданину и чемпиону».

Всё это произошло на фоне информации о ссоре Зеленского с главой польского МИД Радославом Сикорским во время визита последнего в Киев.

Публицист и бывший польский дипломат Витольд Юраш в статье для портала Onet (который, кстати, опубликовал инсайд и по инциденту с Усиком) указал, что на последней встрече политиков на прошлой неделе царила «крайне напряжённая» атмосфера. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и советники обоих министров.

Автор утверждает, что с самого начала Зеленский обвинил Польшу в отсутствии деятельной поддержки переговоров Украины о членстве в ЕС. На это Сикорский стал возражать, указывая, что вступление самой Польши в ЕС заняло десятилетие. Следовательно, Киеву не стоит ждать, что евроинтеграция произойдёт в ближайшее время.

Далее Зеленский заявил, что Варшава должна передать Киеву больше военной техники и использовать свою ПВО, чтобы сбивать ракеты и дроны в небе над Украиной. Сикорский, который уже получил выговор со стороны НАТО за такое предложение, ответил то, что было велено: это невозможно без общего решения альянса.

А затем в переговорах, и без того напряжённых, всплыла тема Волынской резни, которая является краеугольным вопросом польско-украинских отношений. С недавних пор геноцид поляков со стороны украинцев стал одной из главных и принципиальных тем для обсуждений в Варшаве. У Киева это вызывает исключительное раздражение.

В самой Польше мнения политиков (в отличие от однозначного мнения граждан) разнятся: кто-то выступает за необходимость добиваться от Украины не только извинений на политическом уровне, но и эксгумации жертв и их достойного захоронения, а кто-то ограничивается лишь рассуждениями о «спорном и трудном вопросе».

В разговоре с Сикорским Зеленский раскритиковал Польшу за то, что последнее время Варшава акцентировала внимание на Волынской трагедии, и указал, что она используется в политических целях. Он утверждал, что Польша не должна поднимать этот исторический вопрос.

Глава МИД Польши, в свою очередь, выступил за эксгумацию и достойное перезахоронение жертв резни, на что Зеленский ему ответил, что «этот вопрос будет решать сама Украина». Сикорский, как утверждается, заявил, что от решения Киева по теме Волыни зависит дальнейшее движение страны на пути в ЕС.

Onet указывает, что в какой-то момент ситуация на переговорах достигла критической отметки и, казалось, вот-вот перейдёт к стычке, что очевидно указывает на кризис в отношениях Киева и Варшавы.

По словам источников Витольда Юраша, украинская сторона убеждена в том, что угроза Польше со стороны России настолько сильна, что, помогая Украине, она помогает, по сути, самой себе. Сикорский же прямо сказал, что Варшава находится в другом положении, поскольку является членом НАТО.

При этом стоит учитывать, что из раскрытого кулуарного разговора ничего нового мир, по сути, не узнал, кроме довольно «грязных» деталей. Тот же Сикорский совсем недавно признавался почти во всём озвученном как СМИ, так и в разговоре с российскими пранкерами.

Однако сам факт слитого содержания переговоров свидетельствует не только о подковёрной игре, но и об абсолютном взаимном недоверии поляков и украинцев. Кроме этого, последние скандалы, связанные с польско-украинскими отношениями, наносят значительный вред именно киевскому режиму.

В Варшаве же правительство сосредотачивается на удержании власти перед президентскими выборами в 2025 году. Вероятно, поэтому национальная риторика начала превалировать даже в речах Сикорского, который ещё несколько недель назад предлагал полякам и вовсе забыть про жертв Волынской резни, называл эксгумацию «проблемным вопросом» и призывал «сосредоточиться на построении общего будущего» с украинцами.

Однако похоже, что «общее будущее» в Киеве и Варшаве видят слишком по-разному.