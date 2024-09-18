17 сентября в Ливане произошёл массовый подрыв пейджеров. По данным ливанского минздрава, в разных районах страны пострадали более 4 тысяч человек, как минимум 11, включая одного ребёнка, скончались от полученных ран.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

Также, согласно официально неподтверждённым данным, ранения получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, что сочли наглядным подтверждением тесных связей ливанской «Хезболлы» и официального Тегерана.

Ответственность за инцидент возложили на Израиль, который заблаговременно «перепаял» партию поставленных в Ливан пейджеров, запечатав в аккумуляторах небольшой заряд взрывчатого вещества.

В условленный час детонаторы сработали, спровоцировав цепь микровзрывов. При этом версия о «высокоточной кибератаке» против устройств, которая распространялась в первые часы после инцидента, не выдержала критики и развалилась.

«Пейджерная атака» вывела противостояние «Оси сопротивления» и Израиля на новый уровень. В этих условиях Ирану, основному союзнику «Хезболлы», придётся не только удерживать движение от возмездия, но и каким-то образом обеспечить «общий ответ» на все прежние выпады против «Оси».

Дотянулись до противника

Может показаться, что использование пейджеров — отголосок далёкого прошлого. Тем не менее эти устройства продолжают оставаться резервным способом коммуникации: в 2024 году в мире по-прежнему используется более 2 миллионов устройств.

Не столь давно использовать пейджеры в качестве средства оперативной связи на постоянной основе стала и ливанская «Хезболла».

По замыслу её лидера, это должно было усложнить работу израильских спецслужб по «выбиванию» высокопоставленных деятелей движения.

Особенно актуальным использование этого способа стало после «тегеранского инцидента», в результате которого был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания — его точное местоположение израильтяне отследили через мессенджер WhatsApp.

Однако переход на «защищённые» устройства принес ливанским союзникам Ирана обратный результат.

Партия тайваньских пейджеров, закупленная по заказу «Хезболлы», сыграла роль бомбы замедленного действия и позволила израильтянам с минимальными затратами одномоментно «дотянуться» до значительной части противников.

Потери «Хезболлы» минимальны

Несмотря на общественный резонанс, возникший после прогремевшего на весь мир инцидента, Израилю удалось добиться своих целей лишь отчасти, посеяв панику в ливанском обществе и среди руководителей «Хезболлы», которые явно не рассчитывали на столь масштабный удар.

При этом, с точки зрения других объективных показателей, атака оказалась малоэффективной. В частности, известно, что в её результате пострадал только один высокопоставленный функционер движения, заместитель генсека Наим Кассем. Он получил лёгкие ранения.

При этом другие высокопоставленные фигуры, включая генсека «Хезболлы» Хасана Насраллу, не пострадали совсем.

Есть вопросы и относительно ущерба, нанесённого рядовым бойцам группировки. На данный момент «Хезболла» сообщает лишь о десятке бойцов движения, погибших «в результате израильской агрессии». О раненых детальные сведения не приводятся.

Учитывая, что представители информационного блока движения, как правило, не склонны занижать потери — и, более того, стараются всячески подчеркнуть жертвенность членов «Хезболлы» — основной урон от израильской атаки, судя по всему, понесло мирное население Ливана.

Также сотрудники органов безопасности «Хезболлы» заявили, что многих бойцов спасла бдительность: они заметили постоянный перегрев батарей новых тайваньских пейджеров и «заблаговременно избавились» от них.

Однако этот тезис, с учетом царящей в Ливане после «пейджерной атаки» неразберихи, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Скрытые мотивы

США, судя по всему, не были детально осведомлены об израильской спецоперации. Зачем же Израилю потребовалось проводить столь неоднозначную «акцию», которая к тому же обернулась критикой со стороны ООН и подпортила отношения с американской администрацией?

Пожалуй, наиболее очевидная цель — эскалация напряжённости в ливано-израильском приграничье. Израильские силовики недвусмысленно указывают, что «центр тяжести» израильской военной операции смещается из сектора Газа в сторону Ливана, а полноценная операция против «Хезболлы» — вопрос времени.

Тем не менее Тель-Авиву по-прежнему не хватает оснований для начала наступления. Против «ливанской авантюры» выступают не только израильский Генштаб, но и представители спецслужб, многие оппозиционные партии.

Учитывая, что «Хезболла» уже пообещала Израилю «небывалое возмездие» за вчерашнюю атаку, израильский кабмин вполне может обосновать этим своё «проактивное наступление» на территорию Ливана.

Другая задача — сорвать ирано-американские переговоры по нормализации отношений, предпосылки к которым прослеживались в последние несколько месяцев. Тель-Авив заинтересован в том, чтобы Иран и его ближайшие союзники как можно дольше не выходили из категории «врагов Америки».

В каком-то смысле план действительно сработал. В Тегеране не верят, что Израиль пошёл на эскалацию без санкции США, а потому градус враждебности в отношении Вашингтона после «пейджерной атаки» непременно вырастет.

Наконец, израильская атака вновь поставила Иран в неудобное положение — откладывать многократно анонсированный «удар возмездия» стало еще сложнее. К тому же на официальный Тегеран всё больше давят лидеры ключевых прокси-группировок, требуя наказать израильтян «быстро и показательно».

Более того, Ирану придётся увеличивать мощь своего удара соразмерно ущербу, который Израиль нанёс ему за это время. Отказ от эскалации чреват потерей авторитета внутри «Оси сопротивления», согласие — срывом мирного урегулирования с соседями по региону.

В этом смысле ответ «Оси» во многом определит вектор дальнейшего развития регионального противостояния.