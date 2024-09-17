На днях саудовский принц Турки ибн Фейсал — опытный дипломат и разведчик, один из «серых кардиналов» королевского двора — обрушился на США с критикой их политики в отношении Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум

Он заявил, что никакой нормализации отношений Эр-Рияда и Тель-Авива, на которую так упирал Вашингтон, без создания палестинского государства не предвидится, а западным партнерам и вовсе следует прекратить финансировать «военные авантюры» Израиля.

На первый взгляд, ибн Фейсал лишь повторил «политическую мантру» о неизбежности создания палестинского государства, которую Эр-Рияд использует уже более 20 лет.

Однако в его словах есть важная деталь: впервые за годы партнерства саудиты потребовали от США прекратить любую поддержку Израиля, хотя до этого Саудовская Аравия ни разу не критиковала главного союзника за «неоднозначные контакты» и даже использовала их в своих целях.

С учетом прежних заявлений саудовских царедворцев становится ясно: Эр-Рияд не настроен на нормализацию отношений с Израилем, во всяком случае, по той формуле, которую сейчас навязывает Вашингтон.

Закулисная дружба

Несмотря на то, что отношения между Саудовской Аравией и Израилем имели напряженный характер на протяжении всей истории сосуществования двух государств, Эр-Рияд и Тель-Авив давно не видят себя врагами.

Так, «политико-экономический бойкот» в отношении Израиля с 2005 года существовал лишь формально.

Торговля между странами шла через мелкие фирмы-«прокладки», а спецслужбы регулярно обменивались информацией о деятельности террористических и преступных группировок, а также об активности Ирана на Ближнем Востоке. В подобном формате взаимодействие шло вплоть до 2020 года.

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Все изменилось с запуском под эгидой США программы арабо-израильского примирения, получившей название «Соглашения Авраама».

К ней присоединились сразу несколько арабских стран, включая ОАЭ, с которыми Саудовская Аравия борется за лидерство на Ближнем Востоке.

Королевство тоже сделало некоторые символические шаги (например, открыло воздушный коридор для летящих в Израиль самолетов), но на быстрое сближение не пошло.

Почти уговорить Эр-Рияд примириться с Тель-Авивом удалось в 2023 году — в обмен на помощь Вашингтона в развитии саудовского «мирного атома», снятие ограничений на закупки вооружений и техники, масштабные инвестиции в промышленность, а также вывод саудо-американских отношений на уровень особого стратегического партнерства.

Однако конфликт в Газе поставил «Сделку столетия» на паузу.

Смена настроений

Несмотря на то что саудовцы в числе первых осудили действия Израиля в секторе Газа, Эр-Рияд долгое время пытался балансировать между «защитой исторических прав» палестинского народа и собственными политико-экономическими интересами, продолжая взаимодействовать с Израилем кулуарно.

В первые месяцы королевство, вероятно, даже рассчитывало финализировать сделку по нормализации с минимальным имиджевым ущербом.

Кроме того, Эр-Рияд какое-то время пытался выступать с позиций миротворца, предлагая в качестве основы урегулирования «Арабскую мирную инициативу» 2002 года.

Саудовский «мирный план» предполагал прекращение арабо-израильского противостояния в обмен на освобождение территорий, занятых Израилем по итогам Шестидневной войны 1967 года, и официальное признание Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Однако из-за «непреодолимых разногласий» между Израилем и ХАМАС добиться этого не удалось, хотя США и учли отдельные рекомендации аравийских союзников при разработке «Плана Байдена».

Наконец, Саудовская Аравия «подставила плечо» Израилю во время иранской операции «Правдивое обещание» (апрель 2024 года), прикрыв часть его воздушного пространства. Это также должно было способствовать дальнейшему сближению двух стран.

Тем не менее, со временем благожелательность саудовцев по отношению к Израилю все больше сменяется раздражением.

Основная причина — изменчивая политика израильтян. Несмотря на щедрые посулы Вашингтона, тот не может гарантировать, что Саудовская Аравия получит от сделки то, что ожидает.

Эр-Рияд неоднократно наблюдал, как легко Израиль меняет условия игры и идет наперекор уже согласованным договоренностям, не считаясь не только с интересами региональных визави, но и с позицией Белого дома.

Саудовцы небезосновательно опасаются, что «джентльменские договоренности», достигнутые под эгидой США, будут нарушены израильтянами. Особенно если партийная принадлежность администрации Белого дома изменится и никто особо не будет контролировать исполнение обещаний предшественников.

Смене настроя способствует и пессимизм относительно реализации «мирного плана» по Газе. Недавняя встреча посредников с представителями ХАМАС в Дохе закончилась ничем.

Движение продолжает требовать, чтобы израильские войска полностью покинули Газу, и лишь после этого готово начать обмен заложниками. Израиль же продолжает закрепляться на южной границе анклава и воспринимает любые предложения покинуть занятые позиции в штыки.

Маховик конфликта продолжает раскручиваться: израильский Кабмин впервые с начала операции «Железные мечи» в Газе обновил ее цели, включив в списки «безопасное возвращение жителей севера в свои дома».

Такая формулировка весьма прозрачно намекает на намерение Израиля в ближайшее время совершить бросок на приграничье, чтобы связать боем ливанскую «Хезболлу». Для Эр-Рияда это чревато активизацией всей сети иранских прокси-сил и новыми всплесками напряженности у своих границ.

В довесок ко всему Саудовскую Аравию раздражает тот факт, что США пытаются под благовидным предлогом нормализации и обновления союзнических связей решить шкурные вопросы — выдавить с саудовского рынка китайские компании и ограничить военно-политический диалог Пекина и Эр-Рияда.

Столь открытое посягательство на национальный суверенитет королевство, претендующее на статус регионального полюса силы, терпеть не намерено.

В свою пользу

Для демонстрации решимости выбран весьма удачный момент: до выборов в США остается меньше двух месяцев, и «саудовский бунт» (как и вероятный провал сделки по Газе) пойдет «в зачет» Джо Байдену, чья политическая карьера все равно близится к закату.

В то время как основные кандидаты на президентский пост — демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп — едва ли ощущают на себе последствия временного охлаждения американо-саудовских отношений.

В Эр-Рияде прекрасно понимают, что новой администрации Белого дома не обойтись без «якорного» союзника в Персидском заливе, который смог сохранить баланс между Палестиной и Израилем, не допустив критического крена ни в одну из сторон.

Так что после провала «Плана Байдена» по Газе Вашингтону ничего не останется, кроме как принять саудовскую концепцию урегулирования, сделав Эр-Рияд ключевым посредником в переговорах.

При этом окончательно снимать вопрос нормализации отношений с Израилем Саудовская Аравия не планирует. Учитывая ее гибкость в вопросе поддержки палестинской государственности, «демонстрации готовности» израильтян работать над проектом ей будет вполне достаточно.

Правда, условия сближения будут существенно отличаться от тех, что были выдвинуты год назад — уже в пользу Эр-Рияда. В этом смысле он останется в плюсе независимо от того, кто займет Белый дом.