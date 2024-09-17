Жертвой жестокого нападения в Польше стал известный блогер Патрик Максимчик (Kanał Jeden). По его словам, их вместе с братом ещё в конце августа избили мигранты.

Иван Шилов ИА Регнум

Максимчик заявил, что в столкновении с преступниками турецкого происхождения получил серьёзные травмы, в том числе перелом черепа, и теперь нуждается в лечении. Он утверждает, что, несмотря на серьёзность ситуации, местная полиция не предприняла никаких действий, проявив безответственность, и именно поэтому он сейчас рассказал об инциденте.

Ещё летом в самом центре Варшавы произошло грандиозное ограбление, которое также «провернули» не местные. Этнической бандой грузин был захвачен грузовик бельгийской ювелирной компании, бриллианты на сумму 110 тысяч евро были украдены. Эти преступники совершали кражи в Польше неоднократно.

А некоторое время назад появились сообщения о том, что в польских городах организуются народные патрули: обычные поляки решили обходить улицы, дабы защищать местных от нападений мигрантов.

В Занемышле такую реакцию вызвали сообщения о группе нелегалов, которые фотографировали девочек перед одной из школ. А в Среме иностранцы из Аргентины и Колумбии серьёзно ранили двух поляков, когда те сделали им замечание по поводу неподобающего поведения. Местные, не дождавшись от полиции «решительного ответа», решили взять управление безопасностью в свои руки.

Виноваты сами, но валят на Россию

Все эти факты в целом как-то не очень вяжутся с образом «белой Польши», будто бы строго охраняющей свои границы. Почему-то считается, что в этой стране нет таких проблем как, например, у немцев, где разгул мигрантской преступности, как и уровень её жестокости, значительно вырос.

Однако на деле Польшу наводнили нелегалы, а количество совершаемых ими преступлений растёт, вызывая народное недовольство.

Польские власти обвиняют в происходящем то бывшую администрацию под управлением партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), то белорусские и российские власти, которые якобы массово привозят нелегалов к границе с Польшей.

На деле же причина всему — только миграционная политика Варшавы, которая, хоть и ставит себя в оппозицию той же политике Евросоюза, позволяет без особых препятствий приезжать в страну.

Просто в отличие от других стран ЕС в Польше у нелегалов меньше возможностей сесть на пособие и ничего не делать. Но это их не отпугивает, а лишь провоцирует преступность, чему «способствуют», в частности, острая нехватка в республике правоохранителей и коррупция.

Польша столкнулась с потоком нелегальных мигрантов из разных стран третьего мира еще в 2021 году, когда их толпы пытались проникнуть в ЕС со стороны Белоруссии. За всё это время нелегалы никуда не исчезли и с разной степенью настойчивости продолжают попытки прорваться в Европу.

Бывшее в то время правительство PiS утверждало, что ровно как кризис на границе, так и «просочившиеся» в Польшу мигранты — дело рук правительств Белоруссии и России. Цель этой «гибридной войны» — наводнить территорию республики опасными африканцами и азиатами.

Однако вскоре выяснилось, что польские власти и сами способствуют приезду в страну представителей этих континентов.

В ходе так называемого «визагейта» — скандала, связанного с выдачей польских виз, — выяснилось, что МИД Польши торговал шенгенскими визами по всему миру, а сама страна за последние три года стала лидером по завозу в ЕС трудовых мигрантов. При этом торговля шла не в дружественных славянских странах, а, например, в Пакистане и Нигерии.

До сих пор точно неизвестно, сколько виз было выдано таким путём, но нынешние власти под руководством премьер-министра Дональда Туска вменяют предшественникам как минимум 250 тысяч случаев.

При этом именно во время правления Качиньского и его PiS в Польше культивировали образ страны, в которой больше 90% населения называют себя коренными поляками и благочестивыми католиками.

В то же время в партии жёстко выступали против беженцев, не желая их принимать и не реформируя государственную систему ради их интеграции и содержания.

Когда же в страну хлынули десятки тысяч украинцев, поляки отличились и здесь. На границе особенно тщательно изучали документы не самых «белых» украинцев. А некоторых темнокожих и вовсе высылали, невзирая на доказательства гражданства.

Всё это вкупе со слухами о жестоком обращении польских пограничников с ближневосточными нелегалами рисовало определённый образ Польши.

Именно поэтому сейчас, когда сообщения о преступлениях, совершённых выходцами из стран Азии и Африки, растут, многие находятся в недоумении.

В пять раз больше преступников-иностранцев

Всего в 2023 году в стране преступления совершили 17 278 иностранцев — это на 2,4 тыс. больше, чем в предыдущем году. А за десятилетие рост увеличился в пять раз — с 3,5 тыс. в 2013 году.

Нарушают законы в основном украинцы, грузины и белорусы, а каждый третий проступок связан со злоупотреблением алкоголем и вождением в нетрезвом состоянии. Кроме того, в Польше зафиксировали троекратный рост числа совершаемых иностранцами краж, а также дел, связанных с наркотиками.

В полиции говорят, что из-за такого большого количества приезжих с Украины (которые могут легально оставаться в Польше) и Грузии (они могут въезжать в Шенгенскую зону без виз в течение шести месяцев на срок до 90 дней) растёт и число мафиозных разборок. А там преступления уже серьёзнее: торговля людьми, наркотиками и оружием, нелегальная перевозка мигрантов с Ближнего Востока.

Вместе с тем свой «бизнес» банды устраивают таким образом, чтобы у полиции и пограничников не было к ним никаких вопросов. И тут для криминала масса возможностей: Польша испытывает трудности с наймом правоохранителей, а полицейские отделения находятся в долгах, из-за чего многие расследования стопорятся ещё на этапе анализа улик.

Параллельно в последнее время повышенные опасения у самих поляков вызывают преступления, связанные и с мигрантами —выходцами из стран Азии и Африки. Официальной статистики пока нет, но то, что эти люди совершают в Польше жестокие нападения и пугают местных одним своим видом, сомнению не поддаётся.

Например, летом в пригороде Варшавы произошла страшная трагедия: 20-летняя девушка вместе с подругами отправилась в один из популярных клубов в центре столицы, где познакомилась с мужчиной. Ей он представился гражданином Испании и предложил отвезти домой. Очнулась она уже в машине где-то под Варшавой с группой неизвестных мужчин, которые её насиловали.

В результате расследования выяснилось, что преступление было совершено шестью гражданами Колумбии в возрасте от 20 до 30 лет, которые живут и работают в польской Вульке-Косовской.

Разорение или толпы чужаков

Масла в огонь подливает соседняя Германия, правительство которой вот уже несколько месяцев прибегает к довольно оригинальной практике обращения с нелегалами.

Полиция ФРГ просто сажает мигрантов группами в машины и привозит в Польшу, где высаживает и оставляет в приграничных сёлах и городах. Группы неприкаянных тёмнокожих людей, не говорящих даже по-английски, пугают местных жителей.

При этом порой власти отчитываются, что иностранцев забрали уже польские полицейские и те теперь содержатся в центре для нелегалов, ожидая суда. Но такие отчёты довольно редки, а информации о депортациях ещё меньше. Да и касается она в основном высылки «угрожающих Польше» украинцев призывного возраста.

По неофициальным данным, с января по апрель текущего года немцы отправили в Польшу более 3,5 тыс. нелегальных мигрантов.

Причём некоторые из них утверждают, что попали в Европу через Балканы, Австрию или Нидерланды. Несмотря на это, их отправляют именно к якобы виновным в нелегальной миграции полякам.

Всё это в очередной раз доказывает, что некие представления о «белой Польше» являются просто мифом, который некоторое властям удавалось успешно поддерживать. Но с крахом системы выяснилось, что всё это — обман, а расплачиваться приходится польским гражданам.

Разгул преступности в Польше, особенно со стороны иностранцев, с большой вероятностью связан с тем, что они чувствуют себя безнаказанными: расследования затягиваются, полиции не хватает рук, а коррупция в таких условиях лишь процветает.

Учитывая отношения нынешнего премьера Туска с Еврокомиссией, Польше необходимо выслуживаться перед евробюрократами. А это означает, что так или иначе ей придётся стать полноценной частью нового европейского мигрантского порядка.

Последствия очевидны — либо разорение на компенсационных выплатах за непринятых иностранцев, либо неизбежный их приём.

Ранее Туск заявил, что его страна не примет иностранцев по миграционному пакту. Но, зная, как Евросоюз умеет навязывать нужную политику и как премьер не сдерживает обещаний, верить этому не стоит.

Скорее всего, найти оптимальное решение в такой серьёзной и сложной ситуации польскому правительству не удастся, что может привести к очень тяжёлым социальным и экономическим последствиям.