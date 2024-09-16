Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 сентября обвинил украинских разведчиков в «активной вербовке исламистских боевиков» на северо-западе Сирии, а также в регионах Сахара и Сахель в Африке «для проведения террористических операций».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас есть информация, что украинские посланники, украинские спецслужбы, находятся в зоне деэскалации Идлиб на территории Сирии, где вербуют боевиков «Джебхат ан-Нусры», ныне именуемой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, для вовлечения их в новые планируемые чудовищные операции», — заявил глава МИД РФ в ходе круглого стола с главами дипломатических миссий в Москве.

«Они уже смотрят дальше на юг, в зону Сахары и Сахеля на африканском континенте, где также совместно с завербованными экстремистами осуществляют террористические атаки на правительственные войска многих стран», — добавил он.

В свою очередь, турецкая газета Aydınlık, распространившая ранее новость о связях киевского режима с террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщила, что имеет в распоряжении кадры, подтверждающие переговоры боевиков ХТШ с украинцами, которые прошли в июне в сирийском Идлибе.

В своем сообщении издание указывает, что украинцы и один из лидеров ХТШ Хейсем Омери встречались 18 июня 2024 года.

В публикации со ссылкой на доклад «Рабочей партии Курдистана» (РПК) говорится, что Киев попросил освободить ряд радикальных салафитских чеченских и грузинских боевиков, содержащихся в тюрьмах ХТШ, чтобы они могли прибыть на Украину и присоединиться к действующим в составе ВСУ батальонам джихадистов.

В последние годы ХТШ начала искоренять в своих рядах иностранных боевиков, а также тех, кто придерживается наиболее радикальных взглядов. Многие из них оказались в тюрьмах, и Украина хотела бы их заполучить для участия в боевых действиях.

Авторы материала добавляют, что одна подобная «сделка» уже имела место. Утверждается, что за освобождение группы боевиков ХТШ получил 75 беспилотников.

В целом, хотя подобные публикации и требуют дополнительной проверки, они вписываются в существующие и подтвержденные тренды связей Киева и ХТШ. Режим Зеленского давно планировал использовать эту террористическую группировку для борьбы с Россией и уже смог добиться ее содействия в организации потока боевиков-джихадистов на Украину.

Помощь террористам в Идлибе

Как сообщил ИА Регнум эксперт по безопасности в странах Ближнего Востока и Африки Антон Мардасов, еще в 2016 году Украина наладила контакты с группировками в Идлибе: соответствующие сообщения и сигналы были замечены.

Прежде всего речь могла идти о контактах с так называемой «джихадистской» ЧВК «Мальхама тактикаль» и прочими небольшими структурами, которые участвовали в подготовке и обучении боевиков ХТШ, в том числе и подразделений «спецназа». Связь с ними по линии Главного управления разведки (ГУР) Украины налажена уже давно.

Весной 2022 года взаимодействие Украины с ХТШ стало возрастать на фоне вооруженного противостояния с Россией. Тогда отдельные группы чеченских и албанских джихадистов из Идлиба, связанные с ХТШ, смогли добраться до Украины и присоединиться к ВСУ.

Это прежде всего албанские боевики из т. н. «Албанского джамаата» во главе с Абу Катадой аль-Албани и чеченские боевики из группировки «Аджнад аль-Кавказ» Абу Хакима аш-Шишани (Рутам Эжиев). Показательно, но наиболее радикальные группировки из Идлиба, от которых и сам ХТШ был не прочь избавиться, потянулись не куда-нибудь, а именно на Украину.

«Логический анализ — они обнаружили, что у них на Украине больше свободы, чем в Идлибе, и бои там настоящие… Похоже, они следуют известной фетве, что лучше выходить на земли неверных, чем сидеть в Идлибе под властью Аль-Джулани (главарь ХТШ. — Прим. ред.)», — как отмечал один из известных джихадистских проповедников, отвечая на вопрос, почему кавказские и албанские группировки уходят из Идлиба на Украину.

Поэтому дальнейшее «очищение» ХТШ от иностранных боевиков через их трудоустройство в рядах ВСУ кажется вполне логичным. Такой подход соответствуют линии группировки на ее «укоренение» и «сирийскость». Это же является частью усилий ХТШ по сближению с Западом с целью исключения организации из санкционных списков.

Кроме того, нельзя исключать, что Украина в ходе контактов с террористами пытается подтолкнуть ХТШ начать военные действия против сирийских правительственных войск. Киев в этом крайне заинтересован для того, чтобы открыть новый фронт против России, заставив ВС РФ распылять свои силы, вновь оттянув часть из них на сирийское направление.

В настоящее время у ХТШ есть много стимулов вернуться к открытому военному противостоянию. Собственно, боевики из Идлиба уже проявляют заметную активность, атакуют одиночные патрули и военные объекты сирийской армии по периметру зоны деэскалации.

Следует иметь в виду, что в Идлибе растет недовольство правлением ХТШ и его марионеточным «Правительством спасения». Жители региона не прекращают масштабные протесты против террористов. Это может привести к восстанию и падению ХТШ.

Поэтому у ХТШ уже возникло искушение возобновить полномасштабные боевые действия для того, чтобы канализировать недовольство в сторону режима Асада, который будет усиливать бомбардировки и обстрелы городов и сел Идлиба в случае возобновления сухопутных операций.

Тогда у ХТШ появится возможность консолидировать жителей Идлиба вокруг своего знамени и привлечь еще больше из них в ряды сторонников. Большинство жителей Идлиба (75–80%) — это беженцы из иных районов страны, которые являются противниками Асада и, несмотря на их возрастающее недовольство правлением Аль-Джулани, у них нет оснований поддерживать возвращение центрального правительства.

При этом военные возможности и потенциал ХТШ увеличиваются, а подразделения террористов приобретают все большее подобие регулярной армии. В это же время правительственные войска если и не деградируют, то находятся в стагнации.

Они не имеют необходимого финансирования и все больше погрязают в коррупции и «теневых» схемах самофинансирования, вплоть до торговли каптагоном, все меньше напоминая регулярные вооруженные силы. Потому и исход такого противостояния сложно прогнозируем.

Существует вероятность того, что Украина будет готова обеспечить или уже обеспечивает противостоящих армии террористов отдельными видами вооружений, прежде всего беспилотниками, усиливая мощь и военную активность ХТШ.

Показательно, что в отчете Aydınlık также говорится, что Украина сотрудничает с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее филиалами в Сирии «с целью проведения тайных операций против российских солдат в Сирии».

В данном случае речь идет о расследовании американской газеты The Washington Post, которая получила доступ к некоторым документам, утекшим из Пентагона в апреле 2023 года.

Тогда утверждалось, что офицеры украинской военной разведки планировали обучить и вооружить боевиков РПК/YPG. В дальнейшем те должны были атаковать правительственные силы под «чужим флагом», что стало бы причиной большой войны на сирийском северо-востоке, в которую была бы втянута и Россия, и, возможно, США.

В документах сообщалось, что РПК/YPG положительно отнеслась к гарантиям секретности сведений об их роли в таких операциях. В комментарии газеты также говорилось, что план Киева по открытию нового фронта в Сирии должен увеличить численность российских войск в регионе и привести к потерям, что заставит Россию перебрасывать подкрепления из Украины.

Вероятно, тот план не удалось реализовать из-за вмешательства Соединенных Штатов, которые не горели желанием вступать в открытый конфликт с Россией в САР. Вместе с тем нельзя исключать того, что Киев не отказался от реализации подобных схем и теперь может попытаться воспользоваться «услугами» террористов ХТШ вместо курдов.

Однако сейчас турецкие вооруженные силы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб в соответствии с соглашениями «шестой Астаны», играют стабилизирующую роль, не допуская перехода ХТШ к активным боевым действиям.

Помощь туарегам в Мали

Наряду с активностью в Идлибе Киев предпринимает усилия для того, чтобы оказать поддержку группировкам туарегов, действующим в Мали против местного правительства и развернутых там российских ЧВК.

Задачи перед украинской разведкой стоят такие же, как и в Сирии: заставить Россию более глубоко погрузиться в местные конфликты, направляя туда новые силы и ресурсы.

Прежде ГУР уже заявляло о готовности противостоять России в Африке. «Мы проводим такие операции, направленные на снижение российского военного потенциала, везде, где это возможно. Почему Африка должна быть исключением?» — говорил в апреле этого года в разговоре с американским изданием The Washington Post глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов). Тогда он впервые раскрыл детали «спецоперации», состоявшейся осенью 2023 года в Судане.

ГУР признало и свою помощь повстанцам-туарегам в Мали, среди которых также присутствуют джихадисты из организации ДНИМ, связанные с «Аль-Каидой» и участвовавшие в нападении на российских сотрудников ЧВК «Вагнер».

Нападавшим была передана информация, необходимая для атаки на бойцов частной военной компании. Причастность Минобороны Украины к нападению на ЧВК подтвердил официальный представитель ГУР Андрей Юсов.

«Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию (…). О деталях мы, безусловно, не будем пока говорить, продолжение будет», — заявил он.

Какую дополнительную помощь, кроме информационной, оказывала Украина, может проясниться в ближайшее время. Но нельзя исключать, что обещанным «продолжением» являются поставки БПЛА, как и в случае с джихадистами из Идлиба.

Об этом, в частности, может свидетельствовать применение повстанцами-туарегами из организации CSP 11 сентября беспилотников против малийского военного лагеря примерно в ста километрах от Тимбукту.

Именно после этого нападения повстанцы рассказали, что у них есть дроны и что они использовали их уже второй раз. Дроны — новинка в их арсенале, которая способна изменить форму войны, если, конечно, их будет достаточно.

Вместе с тем представитель CSP Мохамед эль-Маулуд Рамадан утверждает, что БПЛА были «закуплены», и уверяет, что они не были поставлены Украиной. «У нас есть контакты (с Киевом. — Прим. ред.), но они не предоставили нам никакого оборудования», — заявил он.

Однако «сокрытие» источника поставок кажется вполне оправданным с учетом уже имевшего место разрыва связей между участниками «Альянса государств Сахеля» (АГС) и киевским режимом на фоне поддержки последним действий местных сепаратистов. Действия Киева как оказалось, привели к обратному результату и явно не укрепили позиции Украины в Африке, особенно после того как Сенегал солидаризировался с АГС.

Когда провал стал очевидным, Украина попыталась отыграть назад, сделав заявления, что сообщения о поддержке туарегов были не так поняты. Тем не менее, такие заявления не означают, что ГУР оставит попытки навредить России в Африке и не будет стремиться поддерживать местных противников РФ, пытаясь передать им те или иные виды вооружений.

Сами туареги признают контакты с Киевом, состоявшиеся в феврале 2024 года. По словам лидеров CSP, они только «в начале пути» по сотрудничеству с Украиной. При этом CSP продвигает схожие с Киевом антироссийские нарративы и заявляет о солидарности и готовности совместных действий.

Для России было бы крайне опрометчиво отходить от линии на противодействие джихадистскому терроризму в Африке и переходить к риторике «межблокового противостояния», преувеличивая украинскую помощь и участие ГУР в поддержке туарегов. Видимо, помощь Киева и рассчитана не то, чтобы заставить Россию поменять подходы и совершить ошибку.

Ресурсы и возможности Киева в Африке весьма скромны, а туареги в отличие от ХТШ не являются последовательными и непримиримыми противниками Москвы и могут корректировать свои подходы в зависимости от конъюнктуры, вплоть до перехода к сотрудничеству.

Пока такие перспективы еще возможны. Тем более что в заявлениях туарегов касательно поддержки и солидарности с Киевом явно прослеживается их сожаление по поводу того, что российская сторона не уделила их мнению достаточно внимания и отказалась к нему прислушиваться.

Поэтому при всей схожести ситуации подходы к противодействию планам Киева в Сирии и Мали должны различаться и учитывать прежде всего местные условия.

*«Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ) и «Аль-Каида» — террористические организации, запрещенные в РФ.