Предвыборная гонка в США начинает напоминать настоящий «Дикий Запад». За два месяца случилось уже второе покушение на Дональда Трампа.

EPA/ТАСС

Во всей красе проявляется и раскол американского общества, и кризис преступности. Но главное — это дальнейшая дезинтеграция когда-то ещё функционировавшей политической системы в США, которая сейчас стремительно украинизируется.

Июльское покушение на Трампа в штате Пенсильвания вскрыло явную халатность в работе Секретной службы США, охраняющей первых лиц государства и кандидатов в президенты.

С того момента охрана Трампа резко усилилась, и во время второго покушения она сработала более профессионально, чем в июле. В этот раз агенты вовремя заметили преступника с винтовкой у гольф-клуба Трампа во Флориде и арестовали его.

Персонаж оказался на редкость колоритным.

Им оказался кровельщик из Северной Каролины по имени Райан Рут. Тот неоднократно подвергался арестам, а в 2002 году его даже уличили в распространении террористических угроз. Тогда в США было «модно» рассылать конверты с белым веществом под видом реальных патогенов вроде сибирской язвы.

В последние же годы неудачливый стрелок Рут уделял всё своё свободное время критике Трампа в соцсетях и международной повестке. Вот здесь он действительно разошёлся.

Преступник проводил целые «ярмарки» с зазыванием американцев отправляться наёмниками на Украину, за что им обещалась зарплата до полутора тысяч долларов в месяц. Рут даже умудрился сам посетить Киев и наделать селфи на Майдане.

Похожим образом он интересовался происходящим на Тайване, где поддерживал антикитайские силы и тайваньскую армию.

Сразу после ареста преступника соцсети бросились дружно удалять его странички с контентом, лишь бы не подставлять демократов, кому Рут активно жертвовал деньги. Но многое из этого удалось сохранить.

Перед нашими глазами сферическая в вакууме жертва кампании либеральной пропаганды, ведомой элитами Демпартии в США. Противник Трампа и республиканцев, сторонник Джо Байдена и Камалы Харрис, одержимый войной на Украине и другими конфликтами, которые сейчас на слуху.

Отдельный вопрос, является ли он «одиноким волком», как в США называют тех, кто действует самостоятельно. Или же за ним стояли некие силы в том же «дипстейте», не желающие возвращения Трампа к власти.

До сих пор покрыта завесой тайны и подноготная предыдущего покушения. Устроивший его преступник был тут же убит, но перед этим он успел пройти на мероприятие в обход охраны и даже забраться на крышу здания, где сидели правоохранители. У него имелся наушник, и агенты ФБР намекали на то, что он мог действовать по чьему-то указанию. Но доподлинной информации так представлено и не было.

Сейчас же преступник задержан, поэтому спрятать все концы в воду будет сложнее. Если только он, конечно, не умрёт при загадочных обстоятельствах в заключении, что происходит нередко.

Очевидно, что Райан Рут основательно готовился к покушению на Трампа. Он взял с собой АК-47 и камеру, подкрался в кустах на расстояние в пару сотен метров до жертвы. Если бы он открыл стрельбу, то вполне мог иметь шансы достичь своей цели.

Трампу опять повезло — в момент первого покушения он вовремя повернул голову. А перед вторым покушением агенты охраны смогли обнаружить преступника в кустах и отогнать его.

В нынешней ситуации особенно неловко приходится демократам. Ведь их сторонник устроил очередной эпизод политического насилия.

Причём видные демократы вроде лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса даже и сразу после покушения продолжали призывать «остановить» Трампа и его сторонников из числа «МАГА-республиканцев». Вот некоторые рядовые демократы и восприняли это чересчур буквально.

Республиканцы же расценивают произошедшее как очередную попытку «вашингтонского болота» нелегитимным путём вывести Трампа из президентской гонки. Ну или как минимум его запугать, чтобы заставить стать более договороспособным. Правда, сам он сразу после покушения пообещал «никогда не сдаваться» и идти до конца в борьбе за президентский пост.

Для Трампа нынешнее покушение, как бы это странно это не звучало, происходит в довольно-таки удачный момент.

Ведь ему не удалось победить на недавних дебатах с Харрис. К тому же он зачем-то влез в проигрышную для себя заочную перепалку с популярной американской певицей Тейлор Свифт, поддержавшей кандидатуру Харрис на выборах.

Сейчас же все забыли про дебаты и начинают вновь обсуждать проблему всплеска политического насилия в США с нападениями на Трампа. Он опять предстаёт в образе нового Кеннеди, которому удалось выжить. Причём сразу дважды. И заодно в амплуа «жертвы режима», что ожидаемо вызывает сочувствие со стороны многих простых американцев.

Трамп постарается перехватить инициативу в гонке и сократить своё отставание от Харрис по рейтингам. Той с середины августа удаётся обходить Трампа, но отрыв не очень велик. Она менее популярна, чем была Хиллари Клинтон в сентябре 2016 года или Байден в сентябре 2020. Каждое неудачное покушение добавляет Трампу очков — главное, чтобы в итоге это для него не закончилось летальным исходом.

Ситуация для американской политики беспрецедентная.

Ещё никогда в истории не было попыток двойного покушения на одного из лидеров избирательной гонки. А ведь до выборов ещё два месяца — могут произойти и новые попытки ликвидировать претендента на президентское кресло. Ситуация наэлектризована до предела — в случае убийства Трампа раскол США так усугубится, что может поставить страну на грань гражданского конфликта. Республиканские штаты просто откажутся признавать итоги подобных выборов без Трампа.

Причём стоит ожидать того, что этот уровень насилия в американской политике только продолжит расти. Ведь раздрай между демократами и республиканцами усиливается каждый электоральный цикл.

Политическая система в Вашингтоне уже давно пошла вразнос — Конгресс дисфункционален, доверие к институту президентства, прессе или судам находится на рекордном минимуме за всю современную историю США.

Легальными политическими методами разрешать свои противоречия не получается — остаётся прибегать к нелегальным. Тем более что на руках у американского населения находится более полумиллиарда стволов, а обученных с ними обращаться людей предостаточно.

И, кстати, очень символично, что второе покушение на Трампа организовал человек, связанный с Украиной.

Одним из очевидных последствий станут проблемы у украинских лоббистов, которые и так испытывают сложности с «пробиванием» новых траншей на 2025 год.

Трамп будет ещё активнее критиковать украинскую повестку и заодно требовать от республиканцев в Конгрессе заблокировать согласование новых пакетов помощи Киеву. С ними наверняка образуется как минимум временная заминка в конце 2024 года и начале 2025-го — в разгар транзита власти в Вашингтоне.

Но долгосрочные последствия связаны уже с украинизацией самой американской политики. Есть в этом определённая историческая ирония.

США так глубоко погрузились в дебри украинской действительности, что сами начали потихоньку её перенимать. Немалую роль этом способны сыграть те американцы, которые наёмниками отвоевались на украинских фронтах и затем вернулись домой. Им может быть уготована драматичная и трагическая роль у себя на родине, тем более предпосылки для этого — с затяжным политическим кризисом в США — уже имеются.