В руководящем составе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) «Движение первых» состоялись значительные кадровые изменения. Обе организации, работающие в сфере российской молодежной политики, получили новых председателей.

Иван Шилов ИА REGNUM

14 сентября бывший руководитель «Движения первых» Григорий Гуров был освобожден от своей должности и в тот же день председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил его главой Росмолодёжи.

На место председателя правления «Движения первых» пришел ветеран СВО и Герой России Артур Орлов, ранее прошедший отбор и принявший участие в программе «Время героев». Напомним, она направлена на подготовку ветеранов и участников специальной военной операции для государственной службы.

Чиновники, эксперты и общественные деятели высоко оценили состоявшиеся назначения. По их мнению, новые руководители смогут внести значительный позитивный вклад в дело развития российской молодежной сферы.

«Это важнейшие шаги обновления в кадровой политике государства, и очень здорово, что начался этот процесс как раз с детей и молодежи», — отметила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. — Поздравляю коллег с назначениями — это большая честь, доверие и ответственность!»

Как в своем Telegram-канале пояснил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, нашей стране необходимо высочайшее качество тех, кто будет строить и защищать ее в будущем. «Короче говоря, запомните имена главных по воспитанию детей и молодежи России: Гуров и Орлов. Эти процессы не безымянные, есть конкретные ответственные», — подчеркнул Сладков, назвав это важнейшим делом.

«Борьба за души и умы нашей молодёжи — это борьба за будущее страны», — пишет популярный блогер Юрий Подоляка в своем комментарии о назначениях Григория Гурова и Артура Орлова. — И делать это должны люди с горящим сердцем и чистыми помыслами».

Отметим, что недавно, как сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, депутаты внесли в Госдуму законопроект, который расширяет основные направления реализации молодежной политики.

Среди прочего там предусмотрены такие акценты, как развитие инициативного студенческого бюджетирования, социального спорта, поддержка молодых ученых и формирование готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества. Таким образом, поддержка молодежи со стороны государства будет всесторонней, а работа над этим ведется с большим вниманием и тщательностью.

Первый для первых

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было основано в 2022 году при поддержке главы государства. Тогда Владимир Путин назвал главной задачей создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

В течение двух прошедших лет организация успешно развивалась и расширялась — за весьма небольшой срок в него вступили уже порядка 6,5 миллиона российских ребят. Они принимают участие в сотнях доступных им программ движения ради саморазвития, внесения своего вклада в будущее страны и постижения традиционных ценностей российского общества.

Кто же теперь станет «первым среди первых»? 35-летний уроженец Удмуртии Артур Орлов, занявший это место по недавнему указу российского президента, с 2006 года проходил военную службу, участвовал в боевых действиях в Сирии, а позже отправился на СВО, где был удостоен звания Героя России. Кроме этого, в 2018 году его наградили медалью Суворова, а в 2022 году орденом Мужества.

Помимо службы в армии Орлов активно занимался учебой: в 2023 году получил магистерскую степень по специальности «Управление соединениями и воинскими частями» в военном учебно-научном центре Сухопутных войск в Общевойсковой академии ВС РФ в Москве, а сегодня является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Высшей академии российского Генерального штаба.

Ранее Артур Орлов стал участником, а потом и выпускником программы «Время героев», направленной на подготовку компетентных руководителей из действующих и бывших военнослужащих. Как говорил президент РФ, именно воины, «надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России» должны «выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях».

Сам новый глава «Движения первых», опытный ветеран, полагает, что без любви к Родине нет патриотизма. «Героизм для меня в первую очередь — это любовь к Родине, и это патриотизм. Потому что если ты не патриот своей Родины, своей страны, то о каком героизме может быть и речь?» — отмечает Орлов.

Говоря про приход Орлова в РДДМ, телеведущий Владимир Соловьёв называет новоназначенного руководителя выдающимся командиром, талантливым руководителем и примером для всей молодежи. Кроме того, по его мнению, само по себе такое кадровое решение можно назвать знаковым — это «важный сигнал парням на фронте, что именно они являются лидерами и опорой страны».

Опыт и надежность

Не менее значимым назначение нового главы будет и для Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), федерального органа исполнительной власти и координатора в сфере молодёжной политики РФ. Миссия этого агентства — «создать среду, которая поможет молодым найти и реализовывать свои мечты и таланты в нашей стране».

Что для этого делает Росмолодежь? Развивает молодёжное предпринимательство и поддерживает социально значимые проекты, организовывает тематические мероприятия вроде линейки форумов с образовательными программами, поддерживает волонтёрство, формирует экспертное сообщество — то, что необходимо для роста патриотичной и активной российской молодежи.

Теперь на место прежнего руководителя агентства Ксении Разуваевой, бывшей главой ведомства с 2021 года, но ушедшей в этом августе в отставку по семейным обстоятельствам, придет 38-летний уроженец Ставрополя Григорий Гуров. Новый глава Росмолодежи уже долгое время был связан с молодежной политикой, работал в молодежных центрах, а также занимал должности в думе Ставропольского края и полпредстве Северо-Кавказского федерального округа.

С мая 2020 по август 2021 года Гуров являлся заместителем руководителя Росмолодежи, на этому посту отвечал за вопросы цифровой трансформации. Затем до декабря 2022 года занимал должность заместителя министра науки и высшего образования РФ. Перед своим новым назначением с декабря 2022 года был председателем правления РДДМ «Движение первых».

По мнению депутата Государственной Думы РФ Ольги Казаковой, новый руководитель Федерального агентства по делам молодёжи является неравнодушным к делу, открытым и позитивным человеком, умеющим выстраивать отношения с окружающими. «Агентство приобрело руководителя, который справится с задачами, стоящими в сфере молодежной политики, продолжит ранее начатые проекты, запустит новые», — пишет она в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по молодежной политике Михаил Киселёв подчеркнул, что Григорий Гуров имеет большой опыт государственной службы и управления крупнейшим движением страны, что пойдет на пользу и руководимому им органу, и стране. Как отмечает Киселёв, «планка предыдущим руководителем задана высокая, но при общей поддержке нас ждет много нового и полезного».

Сам же новый глава Росмолодежи говорит, что команды агентства и «Движения первых» уже давно работают над общими целями и задачами в сотрудничестве с Минпросвещения и Минобрнауки, в том числе над реализацией нацпроекта «Молодежь и дети».

«Мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы в России были созданы и работали все условия и механизмы для роста и развития патриотичного, пассионарного, проактивного молодого человека!», — обещает Гуров.