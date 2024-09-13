Госсекретарь США Энтони Блинкен после участия в саммите Крымской платформы в Киеве отправился в Польшу. В Варшаве он встретится с премьером Дональдом Туском, президентом Анджеем Дудой и главой МИД Радославом Сикорским.

ИА Регнум Блинкен, Сикорский

Официально визит Блинкена должен был продемонстрировать «тесное и прочное партнёрство» между странами, однако аналитики считают, что госсекретарь прибыл в Варшаву, дабы закрепить договорённости о поддержке поляков в российско-украинском конфликте.

Когда стало известно о приезде Блинкена, с уточнениями выступил посол США в Польше Марк Бжезинский, который указал, что визит должен быть «динамичным и сосредоточенным на таких ключевых вопросах, как оборонное сотрудничество, безопасность восточного фланга НАТО, энергетический переход Польши, <…> наши общие демократические ценности и усилия по поддержке Украины».

И хотя утверждалось, что стороны также обсудят вопросы энергетического партнёрства, в частности ядерной энергетики, и оборонного сотрудничества, непосредственно с польской стороны намекали, что, скорее всего, обсуждать будут именно Украину, поскольку это «самая важная тема».

Это подтверждали пресс-секретарь МИД страны Павел Вронский и замминистра обороны республики Павел Залевский. Последний заявил, что «обязательно будет разговор о вопросе использования американского оружия в тылу».

При этом, по большому счёту, никаких исторических решений и заявлений от сторон не ожидали. Эксперты предполагали, что визит госсекретаря, скорее, приурочен к тому, чтобы закрепить договорённости по Украине и обсудить вероятное участие поляков в дальнейших провокациях в ходе конфликта.

Это и подтвердили дежурные заявления после переговоров. В них Блинкен подчеркнул важность стратегических отношений с Польшей, поддержки Украины польской техникой, а также совместных усилий по обучению украинских солдат.

В свою очередь, глава польского МИД выразил надежду, что Варшава и Вашингтон продолжат поддерживать Киев — «до конца этой администрации и следующей». При этом он указал, что, по мнению Польши, следует предпринять «более решительные действия» по конфискации замороженных российских активов.

Кроме того, стороны прокомментировали вопрос применения Польшей сил для ударов по российским воздушным целям. Блинкен указал, что, в случае нарушения воздушного пространства, «мы стоим на стороне Польши, которая имеет право на самооборону», и напомнил о «железном обязательстве по 5-й статье устава НАТО» о коллективной самообороне.

В свою очередь, Сикорский заявил, что вопрос о нарушении российскими ракетами территории НАТО «никуда не исчезнет» и очень часто речь идёт об объектах, над которыми Москва теряет контроль.

«Недавно у нас были инциденты в Латвии и Румынии, также мы слышим, что белорусы сбивают беспилотники перед тем, как они пролетят над нашей территорией», — добавил польский министр.

При этом ранее Сикорский говорил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты ещё до того, как они войдут в их воздушное пространство.

Довольно занятно наблюдать, как это всё соотносится с недавними высказываниями польского министра, который провёл разговор с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Не то чтобы Сикорский в разговоре заявил что-то неожиданное, но то, что от чиновника вроде как «самой поддерживающей Украину страны» разом прозвучало столько однозначно негативных высказываний, произвело эффект информационной бомбы.

Конечно, признав, что Польша сейчас не хочет защищать Украину, глава польского МИД ничего нового не сказал. По его словам, всё, чем сейчас может помочь Варшава, — вернуть на Украину уклонистов, но об официальной отправке польских солдатах речи не идёт. Однако ситуация может измениться «при обрушении фронта».

Но тут и так понятно, что, как только Украина начнёт по-настоящему рушиться, на каждый её кусок найдётся свой падальщик, а то и не один.

Кроме того, министр подтвердил, что украинские военные проходят обучение на территории Польши, и добавил, что страна намерена подготовить «пару бригад в этом или следующем году».

Но ничто из этих заявлений, как и предположение Сикорского о том, что процесс вступления Украины в ЕС займет десятилетие или больше, не стало открытием для тех, кто следит за польско-украинской риторикой.

В частности, министр, например, сказал, что Польша не хочет, чтобы украинские граждане начали перемещаться по ЕС в поисках лучших условий жизни или в попытке избежать призыва в ВСУ.

Примерно то же Сикорский заявлял в июле, рассуждая на тему создания в Польше Украинского легиона.

Так что в целом польский министр не раскрыл каких-то новых карт или секретных данных. Даже его признание в причастности США к терактам на «Северных потоках» не является тайной: Сикорский одним из первых отреагировал на инцидент, опубликовав в соцсетях его фотографию с подписью «Спасибо, США».

В последнее время глава польского МИД делает агрессивные заявления, которые зачастую идут в разрез с официальной позицией Варшавы и провоцируют эскалацию международной обстановки.

Возможно, причина в том, что партнёры Польши, в том числе США, ожидают от поляков гораздо большего участия в конфликте, нежели просто формального поднятия в воздух истребителей во время каждого массированного удара по Украине. И задача Сикорского, согласно их плану, — готовить к этому общественность.