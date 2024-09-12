11 сентября — трагическая и знаковая для Соединённых Штатов дата, но госсекретарь Энтони Блинкен предпочёл быть в этот день в Киеве. Вместе со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми они прибыли на поезде около полудня.

ИА Регнум Блинкен, Лэмми, Зеленский, Залужный

В сопровождавшей их делегации был и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, которого Владимир Зеленский отправил туда в почётную ссылку.

Люди работают

В украинской столице собрались и другие высокопоставленные западные чиновники, в частности, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, бывший премьер-министр Франции, а ныне глава парламентской фракции Габриэль Атталь.

Все они приехали для участия в саммите так называемой Крымской платформы, однако основное внимание было приковано к визиту именно Блинкена и Лэмми.

Днём ранее на совместной пресс-конференции Блинкен заявил, что для Украины наступил «критический момент в разгар интенсивного осеннего сезона боевых действий».

И тут же корреспондент издания Axios Джулигрейс Бруфке пояснила, что это может значить: в Киеве госсекретарь даст разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Так ей сказал председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, а ему — сам Блинкен накануне.

Госсекретарь также объявил, что президент США Джо Байден не исключает пересмотра политики Вашингтона по применению американских вооружений при атаках на Россию.

Комментируя ситуацию, Байден заявил, что администрация сейчас «работает над этим».

Однако чуть позже неназванные чиновники сказали телеканалу CNN, что Белый дом «не ожидает изменения своей политики» из опасений, что снятие запрета спровоцирует серьёзную эскалацию конфликта на Украине. В общем, ясности по этому вопросу нет.

Американский госсекретарь подтвердил, что говорил с Лэмми и Зеленским о возможности применения украинскими военными дальнобойных ракет для ударов по России.

Результаты этих консультаций он доложит президенту США, а глава МИД Великобритании — премьер-министру королевства Киру Стармеру. А после Байден и Стармер обсудят этот вопрос в Вашингтоне 13 сентября.

Также появилась информация о предполагаемой завтрашней встрече Байдена с Зеленским, но МИД Украины вскоре её опроверг, пояснив, что путаница возникла из-за неправильной трактовки украинского перевода слов Блинкена.

Впрочем, они могут пообщаться через пару недель в Нью-Йорке, куда, как ожидается, оба приедут для выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблее ООН.

Однако, даже если решение по применению оружия будет положительным, США и Великобритания не будут публично об этом объявлять, предупредили источники газеты inews.

«Но если вдруг запылают небольшие военные объекты, наблюдатели смогут связать всё воедино», — подчёркивает издание.

План победы

Однако обсуждение ударов по России не единственная миссия, с которой англосаксонские министры приехали в Киев. Раз уж дипломаты добрались до Украины, они должны продемонстрировать разностороннюю поддержку Запада, хотя мировые СМИ пишут, что не настолько уж она и крепка, как в былые времена.

Блинкен пообещал украинцам поставить системы ПВО и выделить дополнительно более $700 млн на нужды страны (разминирование, гуманитарная помощь).

Лэмми, в свою очередь, заявил о «столетнем партнёрстве», кредитных гарантиях по линии Всемирного банка на $484 млн (средства пойдут на поддержание работы школ и больниц, выплату заработной платы госслужащим и помощь пенсионерам), инвестициях в производство беспилотников на Украине.

Прежде чем разрешить удары по России западным дальнобойным оружием, Запад хочет понять, чего же в итоге добивается Украина. Поэтому прозвучали требования предоставить долгосрочный план на следующий год, сообщает Bloomberg.

Причина в том, что обеспечивать финансирование Украины на прежнем уровне Запад уже неспособен. Для достижения хоть какого-то перелома в ходе военных действий требуется выделение сотен миллиардов долларов, чего США и Европа не могут себе позволить. Из-за этого несоответствия желаний реальности между Киевом и Западом возникла определенная напряжённость, добавляет агентство.

Подготовку некоего документа для зарубежных партнёров подтвердил сам Зеленский, назвав его «планом победы Украины». Представить его утративший легитимность президент планирует сначала в США, а потом — на «втором саммите мира», куда сейчас всеми силами пытаются вынудить приехать и Россию.

Между тем источники газеты The Guardian сообщают, что Великобритания уже приняла решение позволить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако не будет делать публичных заявлений по этому поводу.

При этом прозрачные намёки премьер-министра одобряют далеко не все. Собеседники издания The Daily Telegraph, имеющие отношение к военной сфере, сказали, что глава правительства зашёл слишком далеко, позволив сделать достоянием общественности позицию Лондона по Storm Shadow.

Подобные планы, по мнению поклонников секретности, следует держать в тайне до тех пор, пока они не будут реализованы.

В Кремле же никаких иллюзий не питают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что разрешение применять западные дальнобойные вооружения для ударов по России уже принято.

В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что заявления США о возможности снятия ограничений для Киева на удары вглубь территории России — это лишь часть психологической войны​​​​​​​.

Однако, если они всё же пойдут на этот шаг, рисков для самих Штатов и их союзников прибавится.