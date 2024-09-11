В США состоялись вторые президентские дебаты этого предвыборного сезона. Набор участников изменился. Если на первых дебатах были Дональд Трамп и Джо Байден, то теперь уже последнего заменила Камала Харрис. Но это не единственное, чем мероприятия отличались.

ИА Регнум

В сравнении с июньскими дебатами на нынешних уже царила ощутимая атмосфера того, что демократы пускаются во все тяжкие ради борьбы с Трампом.

Дебаты Трампа и Байдена на CNN были организованы на удивление неплохо — ведущий вёл себя справедливо и вопросы были корректными. Этого точно нельзя сказать о последних дебатах.

Модераторы канала ABC, в эфире которого они проходили, уж слишком явно подыгрывали Харрис. Они пытались в режиме реального времени проверять на правдивость любые заявления Трампа. При этом многие откровенно ложные комментарии Харрис оставались без внимания и «факт-чекинга».

Трампу же в этих условиях приходилось одновременно дебатировать сразу с тремя — Харрис и обоими ведущими.

В целом такое предвзятое отношение предсказывалось ранее. Ведь и так медийная повестка ABC на 93% позитивна к Харрис и на 100% негативна к Трампу. Но у последнего могли оставаться надежды на то, что модераторы всё же постараются сохранять иллюзию объективности. Этого в итоге не случилось.

Ну а Харрис пыталась постоянно наседать на Трампа, представая в образе «агрессивного прокурора», который пытается наказать «уголовника». Так её штаб любит именовать Трампа, хоть последнему и удаётся вполне успешно отбиваться от судебного прессинга со стороны прокуроров-демократов.

На дебатах же Трамп был вынужден постоянно отвечать на обвинения со стороны Харрис в том, что он угроза демократии в США.

В свою очередь сам Трамп пытался представить Харрис ответственной за все кризисы, с которыми нынче столкнулись США. Вроде взлёта инфляции, роста безработицы в последние месяцы, наплыва мигрантов или разгула преступности. Ну и на внешнем контуре — с нерешённым ближневосточным кризисом и продолжающимся конфликтом на Украине.

Камала сильно волновалась и явно переигрывала свою роль.

Она ещё и постоянно строила очень странные гримасы в ответ на любые нападки со стороны Трампа. Но в чём ей нельзя отказать — так это в том, что Харрис действительно приложила усилия и выучила наизусть методички для выступления. Правда, нередко она отвечала ими невпопад и не на те вопросы, которые задавались ведущими.

Стратегия штаба Харрис была следующей — всячески отстраниться от печального наследия эпохи Байдена, ведь там гордиться нечем. Не говорить ничего о своей программе, который де-факто и не существует. Только в самый канун дебатов на сайте президентской кампании Харрис появилась некая абстрактная программа, да и она представляет из себя набор общих фраз за всё хорошее против всего плохого. Ну и третье — посвятить дебаты критике платформы, с который идёт Трамп на выборы.

В общем, нить дискуссии должна была вестись вокруг «радикализма» Трампа, а не провалов демократов последних лет или фигуры Харрис.

Отчасти эту стратегию реализовать удалось. Трампу приходилось чаще оправдываться, чем Харрис. И было видно, что он даже удивлялся напору со стороны Харрис, с которым пришлось столкнуться.

Харрис вовсю стремилась запугать избирателей теми «ужасами», которые будут их ждать в случае победы Трампа. Обещанные им тарифы приведут к росту инфляции, произойдёт тотальный запрет абортов, усилятся нападки на этнические и секс-меньшинства. Оппоненты США во всём мире укрепят позиции, а Россия одержит верх над Украиной.

Какого-то своего плана реформ Харрис предложить не могла, да и не хотела. Всё её выступление держалось на негативе — критике Трампа. Ну а последний пытался напомнить американцам, как ухудшилась их жизнь за четырёхлетие нахождения демократов у власти. И Трамп заверял избирателей в том, что при Харрис на посту президента дела внутри США пойдут ещё хуже, чем они есть сейчас.

Доходило и до совсем нелепых моментов, когда кандидаты начали всерьёз мериться друг с другом размерами собираемых митингов. И Трамп, и Харрис проводят многотысячные ралли своих сторонников. Правда, в преддверии дебатов вспыхнул скандал о том, что Харрис специально возит одних и тех же волонтёров по своим митингам на автобусах.

Трамп ещё гордился тем, что он пережил покушение. И косвенно обвинил в произошедшем Харрис и прочих демократов, которые настроили государственную машину против него.

Камале в ответ оставалось лишь нервно смеяться. Похожим образом она старалась игнорировать и любые вопросы о том, почему Харрис так часто меняет свои взгляды. То она была за приём мигрантов, теперь якобы против. Раньше поддерживала фрекинг — добычу сланцевой нефти и газа, сейчас вроде как нет.

Но в целом Харрис скорее удалось достичь желаемого — она избежала совсем уж глупых ляпов и ошибок, которые у неё часто возникают во время выступлений на публике. Камала же смогла не допустить уверенной победы Трампа, которой он добился на июньских дебатах с Байденом.

Это не значит, что Харрис выиграла. По-хорошему дело закончилось ничьей.

Но для демократов даже такой расклад, по сути, является не самым плохим. Ведь готовились они к худшему — что Трамп катком пройдётся по Харрис. В итоге за счёт своих трюков, с заученными ответами и бесконечными препирательствами, а также отказом отвечать всерьёз на вопросы, удалось отчасти скрыть слабости кандидатуры Харрис.

Постфактум начали разгораться скандалы о том, что Харрис якобы использовала наушник во время дебатов, в который ей подсказывали ответы. Поэтому она и не страдала своим традиционным косноязычием. Такие нечестные уловки вполне в духе демократов, которые пытаются выжать из дебатов максимум для себя и своей президентской кампании.

Не зря сразу после мероприятия Харрис официально поддержала Тейлор Свифт. Певица не стала выступать на съезде Демпартии и выложила лишь обращение в соцсетях с призывом голосовать за Камалу. Но сделано это было сейчас, чтобы как-то максимизировать эффект от дебатов.

На кураже штаб Харрис тут же предложил провести ещё одни дебаты. Впрочем, не факт, что они пройдут на фоне явного недовольства штаба Трампа предвзятостью ведущих. Выбрать новую площадку будет нелегко. Это сильно ударило по репутации института президентских дебатов, чьё будущее остаётся туманным.

Остаётся открытым и вопрос об аудитории дебатов, а также об оказываемом ими эффекте на ход президентской гонки.

Июньские дебаты буквально обрушили президентскую кампанию Байдена. Сейчас подобного эффекта ждать не стоит.

При этом смотрят дебаты всё меньше и меньше американцев. В 2016 году аудитория дебатов Трампа и Клинтон превышала 80 миллионов. В 2020 дебаты Трампа и Байдена смотрели уже 70 миллионов. Ну а в этом году дебаты привлекли лишь 50-60 миллионов зрителей — это лишь одна пятая от общего числа взрослых американцев в 260 миллионов.

С конца августа наблюдается понижающий тренд рейтингов Харрис. Её медовый месяц закончился, а отрыв от Трампа быстро сокращается.

Если бы Харрис разгромно проиграла на дебатах, то её кампания оказалась бы на грани краха. Этого демократам избежать удалось. Но смогут ли они перехватить инициативу сейчас, пока под вопросом. Харрис на дебатах не проиграла — но и не выиграла. Так что в итоге может оказаться, что эффект дебатов на результаты выборов окажется незначительным.