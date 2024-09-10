Латвийские юристы, занимающиеся внешним управлением предприятий-банкротов, периодически отправляются на тот свет раньше срока. Полиция, разумеется, связывает это с их профессиональной деятельностью. Опасное, мол, занятие — грязный бизнес. Однако наблюдатели утверждают, что все не так просто и в дело вмешалась политика.

ИА Регнум

Характерная деталь: жертвы заказных убийств тесно связаны с партией «Национальный блок», отличающейся запредельным уровнем русофобии даже на фоне остальных латвийских политических сил. «Блок» непрерывно находился в правящей коалиции с конца 2011 по середину 2023 года и сумел «инфицировать» ее своей идеологией.

Закрытая каста

В Латвии существует узкая и чрезвычайно закрытая каста влиятельных юристов — администраторов неплатёжеспособности (ближайший российский аналог — конкурсный управляющий). Получить право заниматься «разруливанием» дел обанкротившихся предприятий здесь очень трудно. Те, кто этого добился, автоматически превращаются в «уважаемых людей», однако часто попадают в разные некрасивые истории.

Летом 2017 года сотрудники государственного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержали администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса — по делу о ликвидации банка Trasta Komercbanka. Годом ранее у этого учреждения отобрали лицензию, открыли три десятка уголовных дел по обвинениям в отмывании денег и назначили внешнего управляющего. Того самого Спрудса.

Но Спрудс и его команда сами оказались крайне нечистоплотными. Полиция установила, что они вымогали крупные суммы у клиентов обанкротившегося банка, пытавшихся вернуть хранившиеся в нем средства.

Большинство клиентов не являлись резидентами Латвии и оказались не в состоянии предоставить документы, обосновывающие происхождение денег. Этим их шантажировали Спрудс и подельники, которым прокуратура в конце концов вменила вымогательство.

И вот тут появилась политика.

Оказалось, что Спрудс близко дружил с парламентским секретарем министерства юстиции Айгаром Лусисом, заместителем генерального секретаря партии «Национальный блок». Когда в рамках дела Trasta Komercbanka начались задержания, Лусис и сам оказался в статусе подозреваемого. Прокурор заподозрил, что политик помогал «отмывать» преступно нажитые средства.

Хорошо знаком со Спрудсом и член «Нацблока» Имант Парадниекс — один из наиболее рьяных апологетов «дерусификации Латвии».

Имена политиков Лусиса и Парадниекса в криминальном контексте фигурировали и ранее.

В 2018 году в эфире телеканала RīgaTV 24 предприниматель Андрис Бите рассказал, что в свое время работал на крупном рыбоперерабатывающем предприятии, которое признали банкротом. После этого Бите предложили или позволить компании погибнуть, или заново ее зарегистрировать, но уже с учетом интересов неких «влиятельных людей». Предприниматель вынужден был согласиться на навязываемые ему условия, а через некоторое время узнал, что за атакой на него стояли Лусис и Парадниекс.

Разговоры о том, что именно борцы за «латышскую Латвию» рьяно крышуют интересы дельцов, наживающихся на банкротствах, ведутся давно.

Ещё в 2014 году бывший министр юстиции Янис Борданс (некогда сам состоявший в рядах «Нацблока») говорил, что с помощью недобросовестных администраторов неплатёжеспособности реализуются схемы, через которые из экономики страны ежегодно выкачивают как минимум 15 млн евро.

Если верить экс-министру, в своё время он получил предупреждение от спецслужб: администраторов неплатёжеспособности не трогать! Борданс этому предупреждению не внял, за что и поплатился постом в правительстве.

Глава Минюста заинтересовался делами одного литовского банка, который в сотрудничестве с внешними управляющими получил в Латвии многомиллионный кредит. Он поручил подчиненным проверить, не было ли в этом деле нарушений, после чего руководство «Нацблока» исключило его из партии и потребовало отозвать из правительства.

Украинский след

30 мая 2018 года в Риге был убит один из латвийских администраторов неплатежеспособности — Мартиньш Бункус. В полиции сообщили, что смерть Бункуса очевидно связана с его профессиональной деятельностью.

В латвийские СМИ просочились сведения, что правоохранительные органы рассматривают версию убийства Бункуса по заказу неких «азербайджанских бизнесменов, чьи деньги пропали в этом банке». Убийство на несколько лет зависло «глухарем», а семья Бункуса жаловалась, что следствие ведется слишком вяло. У многих возникло впечатление, будто некто могущественный притормозил чересчур ретивых следователей.

В очередной раз широкая общественность вспомнила про управляющего в декабре 2020 года.

Тогда Рижский окружной суд постановил взыскать с адвоката и оппозиционного политика Алдиса Гобземса 10 тысяч евро в пользу семьи Бункуса. Гобземс в соцсетях назвал покойного «бандитом», за что и поплатился. По мнению хорошо осведомленного Гобземса, убитый являлся членом «мафии», но не «боссом», а «исполнителем».

Еще одним членом этой «мафии» Гобземс назвал Дзинтарса Расначса — высокопоставленного политика от всё того же «Национального блока». С ноября 2014 по январь 2019 года Расначс возглавлял латвийское Министерство юстиции и, как утверждается, обеспечивал «крышу» недобросовестным администраторам неплатежеспособности.

Наконец, в июне 2021 года новый глава госполиции Армандс Рукс рассказал, что в деле Бункуса вновь «появились подвижки» и конкретные подозреваемые. Более того, телеканал LTV7 сообщил, что нити расследования привели в Киев, куда в 2021-м дважды ездила группа латвийских следователей, чтобы взять показания.

По подозрению в совершении преступления там было задержано некое лицо, никак не связанное с Латвией. Однако в ходе следствия подозреваемый внезапно дал показания и по убийству Мартиньша Бункуса.

После долгого периода молчания в конце мая 2022 года полиция неожиданно отрапортовала о задержании причастных к убийству. Правоохранители арестовали совладельца банка LPB Bank Михаила Ульмана и его делового партнера Александра Бабенко.

Выяснилось, что незадолго до гибели Бункус администрировал процесс неплатежеспособности одного предприятия и пытался взыскать с трех его бывших владельцев, в том числе и с Ульмана, долги на сумму более 720 тысяч евро. Вот Ульман на него и обиделся…

Обоснованные сомнения

Существует версия, что подельником Ульмана в этом преступлении являлся тогдашний замглавы Рижского регионального управления полиции Андрей Созинов, имевший все возможности повлиять на ход расследования.

Параллельно с работой в правоохранительных органах Созинов подрабатывал в охране LPB Bank. Был он знаком и со вторым подозреваемым, Бабенко, оба состояли членами одного охотничьего клуба. Созинова отстранили от работы в мае 2021-го и завели на него уголовное расследование по подозрению в отмывании денег и недекларировании доходов.

Еще одним подозреваемым стал Аркадий Юдин, совладелец компании A. V. V и одновременно водитель-телохранитель «авторитетного бизнесмена» Геннадия Валягина. Именно Валягин, по мнению следствия, организовал убийство Бункуса по заказу Ульмана и Бабенко. Сам он тоже был убит в Риге в марте 2022 года.

Однако журналисты сочли выстроенную следователями конструкцию довольно шаткой.

Она была основана на «чистосердечном признании» некоего Виктора Кривошея, который, по его словам, непосредственно стрелял в Бункуса. Утверждается, что Кривошей приехал из Москвы и в апреле 2022 года и сдался полиции Латвии в гостинице Baltvilla.

Однако незадолго до его ареста в том же самом преступлении вдруг захотел «чистосердечно признаться» и некий Артурас Цитавичюс, отправивший в полицию письмо. В нем он сообщил, что являлся хорошим знакомым Геннадия Валягина и исполнял многие его поручения. По сути, Цитавичюс слово в слово высказал то же самое, что спустя полторы недели полиция прочитала в показаниях Кривошея.

Заявившись в полицию, Цитавичюс опознал по показанным ему фотографиям и Михаила Ульмана, и Александра Бабенко, и Виктора Кривошея, хотя, по его словам, видел их всех один раз мельком несколько лет назад. А вот Валягина, которого Цитавичюс якобы прекрасно знал, он сначала даже не смог опознать на фотографии.

Еще больше подозрений вызывает «своевременное» убийство Валягина. Многие эксперты сомневаются в том, что в случае задержания он дал бы нужные следствию показания. Подозрения в том, что правоохранительные органы явно что-то «намухлевали», опубликовал портал Pietek, принадлежащий журналисту Лато Лапса, известному в Латвии «разгребателю грязного белья» властей.

После этого полиция с необыкновенной поспешностью заявила о попытках дискредитировать результаты ее работы, а прокуратура назвала журналистское расследование «ложным».

Наконец, 26 июля 2024 года в полиции сообщили, что задержали пятерых человек, готовившихся убить участника расследования дела об убийстве Бункуса Романа Яшина.

По заявлению полиции, один из подозреваемых в подготовке покушения на Яшина — Артем Бабенко (сын находящегося под стражей Александра Бабенко), был выпущен под подписку о невыезде и сбежал в Белоруссию.

5 сентября Рижский городской суд объявил о завершении расследования по делу о смерти Бункуса.

Официальная версия прежняя: Михаил Ульман и Александр Бабенко — заказчики, Геннадий Валягин — организатор, Виктор Кривошей — непосредственный исполнитель. Аркадия Юдина решили не обвинять.

Мотивом преступления, по мнению прокуратуры, была «неприязнь к администратору, выполнявшему свои профессиональные обязанности».

Такие результаты расследования до сих пор вызывают сомнения. Люди шепчутся, что следствие смастерило эту версию «на коленке», чтобы вывести из-под удара более «крупную рыбу». Ведь убитый Бункус, как и Спрудс, напрямую был причастен к процессу ликвидации того самого банка Trasta Komercbanka, где кормились влиятельные в Латвии националисты.