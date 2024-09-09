Сдают одно село за другим. Бегство ВСУ прикрывают мобилизованные
Российские войска продолжают теснить противника по всей линии соприкосновения, вынуждая ВСУ сдавать укреплённые позиции.
Самым напряжённым участком фронта остаётся район населённого пункта Покровск (Красноармейск) — последнего райцентра в восточной части Донбасса, остающегося под контролем Киева.
Наступление на Покровском направлении уверенно продолжается, несмотря на предпринимаемые командованием ВСУ попытки стабилизировать ситуацию на фронте. Накануне в Киеве сообщили об отправке на фронт дополнительных подкреплений и об «улучшении ситуации». На деле же ВСУ продолжают отступать, сдавая один населённый пункт за другим.
В частности, стало известно об освобождении н. п. Мемрик, который находится южнее автомобильной трассы Е50 «Покровск — Карловка». Сообщение об освобождении посёлка подтвердили в Минобороны России. Ранее в ведомстве также сообщили об освобождении посёлка Калиновое на подступах к Селидово.
В качестве «пожарной команды» на этом направлении были задействованы формирования неонацистов из полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Присутствие мотивированных боевиков призвано повысить боевой дух соединений, которые остаются на фронте в течение полугода без ротации и подкреплений, сообщает источник ИА Регнум, который находится на Покровском направлении.
«Местами они перестали откатываться назад и отступать, теперь регулярно пытаются контратаковать. Как правило, у них ничего не получается, но как минимум они проявляют инициативу. Не скажу, что нам это создаёт проблемы, но противник подтянул резервы, это факт», — сообщает собеседник агентства.
Он также отметил, что прибытие на фронт «Азова» может свидетельствовать о двух вещах: либо в Киеве считают ситуацию в районе Покровска критической, либо радикалы призваны прикрыть ротацию сил на фронте.
Раньше «азовцев» использовали в районе Авдеевки для прикрытия отступления украинского гарнизона из города, а по завершении операции отвели в тыл. Тем более украинские войска на фронте отчаянно нуждаются в ротации.
Военнослужащие 79-й бригады ВСУ, которая из-за своих неудачных и кровопролитных контратак получила прозвище «аэромогильной», пожаловались журналу The Economist на нехватку войск и высокие потери. По словам вэсэушников, ситуация на фронте усложняется, логистика становится проблемной — с перебоями в поставках боеприпасов и эвакуации раненых, отмечается в материале.
«Мы ввели в бой наши последние резервы и бросили наших ребят из службы материально-технического обеспечения в окопы», — рассказывают украинские военные.
Военнослужащие 79-й бригады также пожаловались на превосходство российской артиллерии и авиации, особенно на применение планирующих бомб, защититься от которых они никак не могут.
«ВСУ ждут большие проблемы»
Отправка на передовую неподготовленных бойцов привела к тому, что отдельные соединения были «забыты» при отступлении, сообщило командование неонацистской бригады «Айдар» (деятельность организации запрещена на территории РФ). По информации из украинских источников, группа украинских военных оказалась в окружении в районе между населёнными пунктами Лысовка и Желанное.
Сообщается, что в оказавшихся в окружении частях много раненых.
Однако эти неудачи кажутся мелочью по сравнению с тем, что ждёт силы противника на Покровском направлении в обозримом будущем. После освобождения населённого пункта Мемрик и продвижения российских войск в районе Украинска ВСУ, действующие на этом направлении, оказались на грани окружения, сообщает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
В зоне риска соединения 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад, 117-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии. Командование ВСУ на Покровском направлении, таким образом, оказалось перед трудным выбором: продолжать бои при неудобной конфигурации фронта или начать отвод сил. Сейчас фронт полностью зависит от формирований 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, которая удерживает фронт в районе Украинска.
Источник ИА Регнум подтвердил, что украинские войска на Покровском направлении находятся в сложном положении со стратегической точки зрения.
«Насчёт того, как их планируют окружать и планируют ли вообще, — это вопрос к командованию. Но если рассуждать в теории, сейчас важно разрезать их оборону. В частности, если перерезать трассу Е50, отделить Покровск от Селидово, Селидово от Курахово, словом, нарушить сообщение. В общем, их ждут большие проблемы», — отмечает источник.
Также он подтвердил, что при отступлении ВСУ зачастую «теряют» отдельных бойцов и целые подразделения. Как правило, на передовой оставляют неподготовленных бойцов из числа мобилизованных. Им предлагают «прикрыть» бегство кадровых частей и командного состава.
Подобное отношение к личному составу служит единственной цели, которую преследуют ВСУ: максимально тормозить российское наступление, не считаясь с потерями.
Резервы есть, но они в тылу
Наступление российской армии также продолжается в районе города Торецк. По данным с мест, бои продолжаются в жилой застройке на южных, восточных и северных окраинах населённого пункта.
«Застройка превращена в сплошной «укреп». Для нас важно не наламываться силой, не стремиться их продавить. Сейчас «арта» и авиация точечно выбивают огневые точки и выявленные узлы обороны, для решающего штурма также необходимо лишить противника снабжения», — поясняет источник ИА Регнум в регионе.
По имеющимся данным, командование ВСУ пока не решается направить резервы и на этот участок фронта. В то же время Киев продолжает удерживать в тылу крупную группировку, которая не была задействована в боевых действиях ни на одном из угрожающих направлений.
По данным западных источников, в резерве остаются 10–15 механизированных и пехотных бригад численностью до двух тысяч человек каждая. В резерве остаются также самолёты F-16, которые до сих пор применялись только в тылу, чтобы сбивать беспилотники и ракеты.
Также поступает информация, что украинское командование сняло часть резервных соединений с белорусской границы для формирования новой группировки, призванной перейти в наступление на одном из участков фронта в обозримом будущем.
Предполагается, что ВСУ могут попробовать направить новые силы для организации очередной провокации на участке российско-украинской границы по состоянию на начало 2022 года. Ряд источников предполагает, что для наступления может быть выбрано Запорожское направление.
В то же время российские войска могут использовать попытку противника перейти в контратаку для собственного наступления и обрушения фронта обороны ВСУ.