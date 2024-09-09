Российские войска продолжают теснить противника по всей линии соприкосновения, вынуждая ВСУ сдавать укреплённые позиции.

Иван Шилов ИА Регнум

Самым напряжённым участком фронта остаётся район населённого пункта Покровск (Красноармейск) — последнего райцентра в восточной части Донбасса, остающегося под контролем Киева.

Наступление на Покровском направлении уверенно продолжается, несмотря на предпринимаемые командованием ВСУ попытки стабилизировать ситуацию на фронте. Накануне в Киеве сообщили об отправке на фронт дополнительных подкреплений и об «улучшении ситуации». На деле же ВСУ продолжают отступать, сдавая один населённый пункт за другим.

В частности, стало известно об освобождении н. п. Мемрик, который находится южнее автомобильной трассы Е50 «Покровск — Карловка». Сообщение об освобождении посёлка подтвердили в Минобороны России. Ранее в ведомстве также сообщили об освобождении посёлка Калиновое на подступах к Селидово.

В качестве «пожарной команды» на этом направлении были задействованы формирования неонацистов из полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Присутствие мотивированных боевиков призвано повысить боевой дух соединений, которые остаются на фронте в течение полугода без ротации и подкреплений, сообщает источник ИА Регнум, который находится на Покровском направлении.

«Местами они перестали откатываться назад и отступать, теперь регулярно пытаются контратаковать. Как правило, у них ничего не получается, но как минимум они проявляют инициативу. Не скажу, что нам это создаёт проблемы, но противник подтянул резервы, это факт», — сообщает собеседник агентства.

Он также отметил, что прибытие на фронт «Азова» может свидетельствовать о двух вещах: либо в Киеве считают ситуацию в районе Покровска критической, либо радикалы призваны прикрыть ротацию сил на фронте.

Раньше «азовцев» использовали в районе Авдеевки для прикрытия отступления украинского гарнизона из города, а по завершении операции отвели в тыл. Тем более украинские войска на фронте отчаянно нуждаются в ротации.

Военнослужащие 79-й бригады ВСУ, которая из-за своих неудачных и кровопролитных контратак получила прозвище «аэромогильной», пожаловались журналу The Economist на нехватку войск и высокие потери. По словам вэсэушников, ситуация на фронте усложняется, логистика становится проблемной — с перебоями в поставках боеприпасов и эвакуации раненых, отмечается в материале.

«Мы ввели в бой наши последние резервы и бросили наших ребят из службы материально-технического обеспечения в окопы», — рассказывают украинские военные.

Военнослужащие 79-й бригады также пожаловались на превосходство российской артиллерии и авиации, особенно на применение планирующих бомб, защититься от которых они никак не могут.

«ВСУ ждут большие проблемы»

Отправка на передовую неподготовленных бойцов привела к тому, что отдельные соединения были «забыты» при отступлении, сообщило командование неонацистской бригады «Айдар» (деятельность организации запрещена на территории РФ). По информации из украинских источников, группа украинских военных оказалась в окружении в районе между населёнными пунктами Лысовка и Желанное.

Сообщается, что в оказавшихся в окружении частях много раненых.

Однако эти неудачи кажутся мелочью по сравнению с тем, что ждёт силы противника на Покровском направлении в обозримом будущем. После освобождения населённого пункта Мемрик и продвижения российских войск в районе Украинска ВСУ, действующие на этом направлении, оказались на грани окружения, сообщает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

В зоне риска соединения 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад, 117-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии. Командование ВСУ на Покровском направлении, таким образом, оказалось перед трудным выбором: продолжать бои при неудобной конфигурации фронта или начать отвод сил. Сейчас фронт полностью зависит от формирований 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, которая удерживает фронт в районе Украинска.

Источник ИА Регнум подтвердил, что украинские войска на Покровском направлении находятся в сложном положении со стратегической точки зрения.

«Насчёт того, как их планируют окружать и планируют ли вообще, — это вопрос к командованию. Но если рассуждать в теории, сейчас важно разрезать их оборону. В частности, если перерезать трассу Е50, отделить Покровск от Селидово, Селидово от Курахово, словом, нарушить сообщение. В общем, их ждут большие проблемы», — отмечает источник.

Также он подтвердил, что при отступлении ВСУ зачастую «теряют» отдельных бойцов и целые подразделения. Как правило, на передовой оставляют неподготовленных бойцов из числа мобилизованных. Им предлагают «прикрыть» бегство кадровых частей и командного состава.

Подобное отношение к личному составу служит единственной цели, которую преследуют ВСУ: максимально тормозить российское наступление, не считаясь с потерями.

Резервы есть, но они в тылу

Наступление российской армии также продолжается в районе города Торецк. По данным с мест, бои продолжаются в жилой застройке на южных, восточных и северных окраинах населённого пункта.

«Застройка превращена в сплошной «укреп». Для нас важно не наламываться силой, не стремиться их продавить. Сейчас «арта» и авиация точечно выбивают огневые точки и выявленные узлы обороны, для решающего штурма также необходимо лишить противника снабжения», — поясняет источник ИА Регнум в регионе.

По имеющимся данным, командование ВСУ пока не решается направить резервы и на этот участок фронта. В то же время Киев продолжает удерживать в тылу крупную группировку, которая не была задействована в боевых действиях ни на одном из угрожающих направлений.

По данным западных источников, в резерве остаются 10–15 механизированных и пехотных бригад численностью до двух тысяч человек каждая. В резерве остаются также самолёты F-16, которые до сих пор применялись только в тылу, чтобы сбивать беспилотники и ракеты.

Также поступает информация, что украинское командование сняло часть резервных соединений с белорусской границы для формирования новой группировки, призванной перейти в наступление на одном из участков фронта в обозримом будущем.

Предполагается, что ВСУ могут попробовать направить новые силы для организации очередной провокации на участке российско-украинской границы по состоянию на начало 2022 года. Ряд источников предполагает, что для наступления может быть выбрано Запорожское направление.

В то же время российские войска могут использовать попытку противника перейти в контратаку для собственного наступления и обрушения фронта обороны ВСУ.