Белорусский «языковой инспектор» Игорь Случак, сбежавший в Литву, рассылает по райисполкомам (администрациям) письма с требованиями убрать уличные таблички на русском языке. И, что удивительно, он уже получил несколько положительных ответов.

ИА Регнум

Самое подробное письмо пришло «активисту» из города Шклов: там не только пообещали размещать новые вывески исключительно на «мове», но и отчитались о проводящейся в районе «белорусизации».

«Извещаем, что в Шкловском районе осуществляется ряд мероприятий, направленных на популяризацию и расширение сферы использования белорусского языка в жизни общества. Так, во время торжеств, посвящённых государственным и национальным праздникам, значимым общественно-политическим мероприятиям, практикуются выступления должностных лиц на белорусском языке, подготовка сценариев мероприятий, поздравлений, приветственных открыток на белорусском языке. Районная доска почёта оформлена на белорусском языке», — говорится в ответе.

Перед кем же так расшаркиваются власти города, где начинал свой трудовой путь белорусский президент Александр Лукашенко?

Игорь Случак — персона в Белоруссии известная, он был одним из символов ползучей дерусификации 2010-х годов. В рамках инициативы «Делопроизводство по-белорусски» он многочисленными обращениями пытался заставить государственные органы перевести свою деятельность на «мову».

В одном из интервью Случак признался, что на инициативу его вдохновил тогдашний министр культуры (а ныне один из лидеров оппозиции за границей) Павел Латушко, который в 2009 году перевёл на белорусский язык делопроизводство в своём министерстве.

По всей видимости, Латушко был одним из тех людей во власти, от которых Случак получал протекцию. В том, что такие люди были, сомневаться не приходится, поскольку слишком часто деятельность «языкового инспектора» (так он сам себя называл) оказывалась успешной.

Пик активности Случака пришёлся на 2018–2020 годы, когда белорусские власти тесно сблизились с националистами, ранее находившимися в оппозиции к «режиму».

В этот период в рамках своей новой инициативы «Умовы для мовы» («Условия для языка») «инспектор» направлял обращения не только государственным, но и частным структурам — производителям продуктов, торговым сетям, спортивным клубам и т.д.

Случак требовал проведения «белорусизации» — ввести белорусскоязычную маркировку, сделать версию сайта на белорусском языке, написать по-белорусски фамилии спортсменов на их футболках.

Если требование выполнялось, в прозападных СМИ громко праздновалась победа «гражданского общества». Если «инспектор» получал отказ — это становилось основанием для кампании шельмования.

Бизнес или учреждения объявлялись «антибелорусскими», и об этом с возмущением писала «свядомая» пресса, к публикациям которой белорусские чиновники в то время внимательно прислушивались.

Случак и его единомышленники, когда были в зените славы, не гнушались доносить в правоохранительные органы на «крамолу» со стороны русскоязычного большинства Белоруссии.

Апофеозом «белорусизаторской» деятельности Случака стало привлечение к административной ответственности онкобольного 16-летнего парня за оставленный им в интернете негативный комментарий о белорусском языке.

Мать подростка просила активиста отозвать заявление в правоохранительные органы, мотивируя это тем, что стресс от скандала может негативно повлиять на здоровье её сына, только что прошедшего курс химиотерапии. Но «инспектор» был неумолим.

В 2020 году Случак, как и многие другие «свядомые» союзники белорусской власти 2010-х годов, принял участие в попытке государственного переворота, после чего три года скрывался от органов правопорядка в Белоруссии, а потом при помощи оппозиционного фонда BYSOL бежал с семьёй в Вильнюс.

И вот уже из Литвы «инспектор» даёт указания белорусской власти на местах о проведении языковой политики, и райисполкомы почему-то берут под козырёк. Из десяти местных органов власти, которые откликнулись на обращения Случака, пять дали положительный ответ.

Тут приходят на ум известные слова Павла Милюкова: «Что это: глупость или измена?».

Казалось бы, после 2020 года стало совершенно очевидно, что за просьбой убрать русскоязычную табличку неизбежно следует требование сменить действующую в Белоруссии власть на прозападную. Почему в шкловском райисполкоме делают вид, что не понимают этого?

Возможно, белорусским силовым структурам пришла пора обратить внимание на то, что местные органы власти Волковыского, Мядельского, Шкловского, Поставского и Бобруйского районов согласились с требованием беглого оппозиционера о дерусификации уличных указателей.

А заодно ответить на вопрос, соответствует ли такая реакция местных властей белорусскому законодательству о государственном двуязычии и текущей политике республики?