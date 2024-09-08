5 сентября во Франции закончился двухмесячный кризисный период, и президент Эммануэль Макрон назначил наконец-то премьер-министром Мишеля Барнье. Однако выбор главы государства взбудоражил общество.

SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС Мишель Барнье

И вопрос не только в личности или способностях нового главы правительства: его действия скажутся на общественном равновесии, балансе политических сил и, возможно, на положении самого лидера Франции.

Эпопея с выбором премьер-министра началась с того, что набравшая самое большое количество депутатских мест коалиция левых «Новый Народный фронт» долго не могла определиться с кандидатурой.

В ходе обсуждений всплывали имена Югетт Бело, члена регионального совета острова Реюньон, или Лоранс Тюбиана, профессора в области экономики, имеющей опыт в дипломатической деятельности и защитнице климата. Наконец, предложили фигуру Люси Кастетс, советника мэрии Парижа по финансам и бюджету, на ее кандидатуре все левые сошлись единогласно.

Классический правый

Эммануэль Макрон подумал и решил выбрать… члена правой партии «Республиканцы» Мишеля Барнье.

Новый глава правительства действительно имеет политический опыт. В 1978 году он стал самым молодым депутатом Пятой Республики, руководил советом в регионе Савойя, а также занимал министерские кресла при Франсуа Миттеране и Жаке Шираке.

Барнье хорошо известен среди чиновников Евросоюза, поскольку занимал место в Европарламенте, был еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка, а также являлся одним из ключевых действующих лиц при подготовке Брексита.

В интервью каналу TF1, которое он дал на следующий день после своего назначения, Барнье сказал, что имеет опыт как отстаивания интересов ЕС перед банкирами, так и интересов Франции перед европейским руководством.

В нынешней ситуации должность премьер-министра Франции подразумевает принятие важных решений. Это и принятие бюджета на 2025 год, которое должно состояться уже в начале октября, тогда как серьёзной подготовки в этом направлении ещё не велось ввиду отсутствия в стране правительства. И проблема общей социальной напряженности ввиду роста цен и обеднения населения.

И, судя по всему, Мишель Барнье осознаёт лежащую на нём ответственность. Он заявил, что приоритетами его управления станут вопросы государственного долга Франции, улучшение пенсионной реформы и кризис, связанный с мигрантами.

Однако главная проблема, волнующая французские общество и СМИ в связи с назначением нового премьера, — это кризис демократии.

Традиционно главой правительства становится кандидат из того же политического лагеря, что и самая большая фракция в Национальной ассамблее. Но в нижней палате парламента нынешнего созыва большинство депутатских мест сосредоточено в руках коалиции из нескольких левых партий.

И единство в их рядах не всегда достигается сразу. В этом все уже убедились на примере колебаний по поводу кандидатуры на пост премьер-министра и что, кстати, ставится в вину «Новому Народному фронту» рядом экспертов, видящих в этот дестабилизирующий фактор.

С первых дней после второго тура парламентских выборов в окружении Макрона говорили о недопустимости попадания в правительство страны министров от «Франции непокорённой», с одной стороны, и от «Национального объединения» — с другой. В связи с этим кандидатура от классической правой партии «Республиканцы» напрашивалась сама собой.

Загвоздка в том, что в Национальной ассамблее представители этой партии получили только 47 мест. И они рассматриваются как союзники пропрезидентского объединения «Вместе».

Собственно, одна из претензий к Барнье заключается в том, что он будет продолжать политику главы государства, в то время как результаты недавнего голосования стоит понимать именно как вотум недоверия этой линии.

С этой точки зрения показательны результаты социологического опроса института ELABE, согласно которым 74% опрошенных считают, что Макрон не сделал выводов из волеизъявления французов, а 52% положительно относятся к объявлению вотума недоверия президенту.

Несмотря на то что назначение Мишеля Барнье положительно оценивают 40% респондентов, 50% думают, что новый глава правительства не выдержит противостояния с парламентариями.

Левых обманули

В левом политическом лагере и в обществе уже начались протесты против нового назначения. На прошедшей 7 сентября манифестации, организованной левой коалицией, звучало несогласие с выбором президента.

Барнье называют консерватором, который голосовал против упразднения статьи за гомосексуализм в УК страны. Также напоминают его позицию по поводу мигрантов, говоря, что часть риторики он воспринял от самой радикальной и расистской части ультраправых.

Неудивительно, что Марион Марешаль-ле Пен выразила у себя в соцсетях надежду на то, что ему удастся воплотить в жизнь обещания на этот счёт.

Особенно болезненным для левых является тот факт, что президентская коалиция получила несколько десятков депутатских мест благодаря поддержке со стороны «Нового Народного фронта» на местах. Разочарованные левые посчитали кандидатуру Барнье нарушением негласного договора.

Зато партия «Национальное объединение», против которой выступили настоящим фронтом в ходе досрочных выборов, сейчас играет важнейшую роль в стабилизации политического положения в стране. И это ещё одна тема, которую активно обсуждают французские СМИ.

Поддержка этих 142 депутатов, являющихся, в отличие от остальных крупных фракций парламента, единой партией, будет решающей при возможном вотуме недоверия.

Пока Марин ле Пен и Жордан Барделла говорят, что будут следить за первыми шагами главы правительства. В целом на данный момент партия благосклонна к новому премьер-министру и намерена дать ему шанс проявить себя.

Но их коллеги депутаты уже озвучивают свои пожелания по поводу министерских портфелей. К примеру, члены «Нацобъединения» не хотят переназначения бывших министра экономики Брюно ле Мэра и министра юстиции Эрика Дюпона-Моретти.

Долгожданное назначение премьер-министра, несомненно, лучше состояния неопределённости, в котором два месяца находилась Франция. Однако решение Макрона чревато дальнейшими проблемами как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Многие считают фигуру Мишеля Барнье временной и с опаской ждут следующего года, когда по закону глава государства сможет вновь распустить парламент.

Все эти пертурбации плохо сказываются на настроениях французов. С одной стороны, люди разочаровываются в политической системе, где, несмотря на голосование избирателей, единолично управляет президент.

С другой — недовольны тем, что политики заняты борьбой за власть, тогда как экономическое и социальное положение продолжает ухудшаться.

Исследователи из института политологии Sciense Po свидетельствуют, что всё больше людей, в том числе молодых, считают возможным пожертвовать демократическими проявлениями в политике в обмен на эффективную работу правительства и государства.

А некоторые эксперты предсказывают радикализацию общества на фоне досады, вызванной политической ситуацией.