На фоне неудач ВСУ на всех ключевых направлениях Владимир Зеленский уже не может сдерживать себя и позволяет лишнего в разговоре с западными партнёрами. Но их терпение тоже не безгранично.

Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS

Авантюра ВСУ в Курской области не удалась, хотя они продолжают ещё контролировать несколько населённых пунктов. Вынудить российские войска перекинуть силы из Донбасса не удалось. Наоборот, ВС РФ стали продвигаться на ключевых направлениях стремительнее и решительнее. Всё это признаёт и Зеленский. Что остаётся делать в такой ситуации? Правильно, в очередной раз обращаться за помощью к Западу.

С этой целью Зеленский отправился в Германию на американскую военную базу Рамштайн, причём впервые лично, чтобы просить у представителей государств — членов НАТО на заседании Контактной группы по военному содействию Украине нарастить поставки вооружений. И приехал он не с мольбой спасти его страну, а с претензиями.

«Я благодарен союзникам за то, что на саммите в Вашингтоне было принято решение о ПВО. Я не буду озвучивать, сколько систем ПВО мы уже получили, но число систем, которые нам ещё не передали, значительное. Это то, что было согласовано, но до сих пор не выполнено», — заявил Зеленский.

Недоволен он и тем, что союзники не слишком-то активно поставляют F-16, чтобы компенсировать отставание в авиации: «[Истребители] сбивают ракеты и дроны, но их мало. Вы знаете это. Нам нужен более сильный флот F-16. У меня есть предложение, которое я озвучу, когда выйдет пресса».

Месяц назад, в начале августа, британский журнал The Economist писал, что Украина получила 10 истребителей, к концу года их может быть уже 20, а всего она может ​​​​​​​рассчитывать на 79. Тогда же Зеленский сообщил, что ВСУ уже используют F-16 в бою. И уже есть потери.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что истребитель потерпел крушение из-за ошибки пилота. Однако сидевший за штурвалом подполковник Алексей Месь​​​​​​​ был одним из самых опытных украинских пилотов. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, он погиб из-за своих же — американский самолёт по ошибке сбили бойцы ВСУ ракетой американского же комплекса Patriot.

Казалось бы, Зеленский сейчас не в том положении, чтобы разговаривать таким тоном с чиновниками стран НАТО, но он уже знает, что те проглотят его хамские заявления и выделят новые партии оружия. Так и произошло.

Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet с лазерным наведением и дальностью полёта более 6 км, предназначенных для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах и в составе переносных зенитных комплектов.

Германия выделит 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (шесть в этом году, шесть — в следующем) и 77 танков Leopard 1A5 (совместно с Нидерландами и Данией).

Канада отправит более 80 тысяч двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7 (в т. ч. списанные собственными вооружёнными силами) и 1300 боеголовок к ним.

Нидерланды пошлют ракеты класса «воздух — воздух» для F-16, запчасти и различное оборудование. Правда, точное количество и сроки поставок не уточняются.

США же объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $250 млн, в который войдут БМП Bradley, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, бронетранспортёры M113, транспортные средства с противоминной защитой, патрульные катера, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, патроны для стрелкового оружия, запчасти и вспомогательное оборудование.

Зеленский в дерзкой манере описал, чего Киев ожидает от Запада: «Нам нужны решимость партнёров и средств, чтобы всё оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. Нам нужны дальнобойные средства не только на территории Украины, но и на территории России».

Таким образом он призвал военных союзников игнорировать «красные линии» России, отмечает агентство Reuters. Однако Запад не спешит снимать ограничения на применение поставляемых вооружений для атак вглубь территории РФ.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надёжный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это», — заявил Зеленский.

Комментируя это высказывание, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин выразил мнение, что завершить конфликт уже этой осенью возможно — при условии, что будут выполнены все те условия, которые озвучил президент России Владимир Путин.

Глава Пентагона Ллойд Остин внимательно выслушал Зеленского и тоже поделился своим видением на то, как украинские власти должны действовать сейчас и чем завершится в итоге конфликт. Отвечая на призыв снять ограничения на дальность атак ВСУ, американский министр подчеркнул, что Киев не должен уповать, что какие-то западные вооружения обеспечат ему победу.

«Мы всегда говорили, что нет какого-то конкретного отдельно взятого средства поражения, способного сыграть решающую роль в этой кампании. Каждый раз мы указывали, что дело не в какой-то конкретной вещи, а в комбинации средств, в том, как вы их интегрируете для достижения поставленных целей.

Вновь: я не считаю, что какое-то конкретное отдельно взятое средство поражения будет играть решающую роль. Считаю, что у Украины имеются достаточно существенные собственные ударные средства, чтобы бить по целям, находящимся далеко за пределами зоны поражения [американских баллистических ракет] ATACMS или даже [британских крылатых ракет] Storm Shadow, если уж на то пошло», — сказал Остин на итоговой пресс-конференции.

И в этом же контексте призвал Украину наращивать собственное военное производство, а не надеяться исключительно на помощь Запада в сфере обороны.

И наконец Остин заявил: «Полагаю, что этот конфликт в определённый момент будет урегулирован за столом переговоров, однако когда этот момент настанет, сказать сложно».

Он, конечно, добавил, что США продолжат работать над тем, чтобы Украина оказалась в наилучшей позиции для мирных переговоров. Но факт остаётся фактом — конфликт закончится дипломатическим урегулированием, а не военной победой ВСУ, как рассчитывал Зеленский.

Западная поддержка Киева потихоньку начинает ослабевать. Союзники призывают Украину всё больше рассчитывать на себя, но окончательно оставить ее не могут. Потому что, во-первых, пока в ответе за тех, кого приручили. А во-вторых, и это самое страшное для Вашингтона — отказ от помощи означал бы признание победы России, несмотря на все введённые против неё ограничения и брошенные в бой силы НАТО.