По киевским коридорам власти прокатилось настоящее цунами отставок: заявления об увольнении по собственному желанию написали целый ряд высокопоставленных чиновников.

ИА Регнум

Свои посты, в частности, покинули: вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина; вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук; министр иностранных дел Дмитрий Кулеба; министр юстиции Денис Малюська; министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец; глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

В прежние времена столь радикальные перестановки в структуре власти стали бы топ-темой во всех СМИ и поводом для жарких обсуждений в социальных сетях, однако сегодня в украинском медиапространстве о них говорят мимоходом, как о чём-то рутинном и не имеющем особого значения.

И такая позиция объяснима: при Владимире Зеленском подавляющее большинство министров являются техническими фигурами — простыми исполнителями решений, принимаемых в Офисе президента.

Классическим примером является министр иностранных дел Кулеба, увольнение которого, очевидно, не изменит во внутренней политике практически ничего, так как все реальные решения в этой сфере принимает могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак.

Поэтому за всей этой чехардой затерялась одна действительно значимая отставка. Указом Зеленского уволен с должности заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Теневая вертикаль

В Офисе Шурма «рулил» экономикой и энергетическим сектором и вообще являлся персонажем интересным.

Чаще всего его принято связывать с олигархом Ринатом Ахметовым из-за работы гендиректором ахметовской «Запорожстали» с 2012 по 2019 год. Однако в реальности более вероятно, что Шурма попал в Офис президента по протекции другого олигарха — Виталия Гайдука, который на момент назначения Шурмы (2021 год) был в хороших отношениях с Ермаком. Тот остро нуждался в надёжных людях, связанных лично с ним, а не с разношёрстной «Зе-командой», и бывший председатель «Оппозиционного блока» в Запорожской области Шурма показался Ермаку хорошим кандидатом.

Выбор, по всей видимости, оказался удачным. По крайней мере, Шурма сохранил свой пост и после того, как Гайдук рассорился с Офисом.

Вторым ключевым «собственным» замом Ермака является Олег Татаров, курирующий работу правоохранительных органов и судебной системы. Татаров стал важной частью выстраиваемой Ермаком параллельной вертикали власти, непубличной, но даже более влиятельной, чем официальная.

Что же заставило Зеленского или (называя вещи своими именами) Ермака отказаться от одного из двух ключевых сотрудников Офиса?

Считается, что главной причиной стало давление «западных партнёров», уже давно с подозрением наблюдающих за медленным, но неумолимым усилением Ермака. И коль скоро Шурма и Татаров были ключевыми фигурами выстраиваемой им политической системы, то именно их избрали мишенями для атаки, прежде всего с помощью подконтрольных Западу «активистов-расследователей», блогеров и журналистов.

К примеру, бежавший из Украины из-за угрозы уголовного преследования бывший исполнительный директор «Укрбуда» Олег Майборода, находясь в Вене, заявил в интервью Reuters, что лично передал 1,2 миллиона долларов взятки Татарову, и таким же образом поступали практически все украинские застройщики.

Татарова неоднократно «бомбили» многие ориентированные на западные посольства украинские СМИ. Так, вопрос журналиста «Украинской правды» о Татарове буквально вывел из себя Зеленского на последней пресс-конференции, и в ответ он принялся нести какой-то пугающий бред про «Татарова, который в первые дни войны убивал чеченцев в Киеве».

Истерика Зеленского выглядит странной даже для современной Украины и показывает, что Татаров для Офиса президента важен настолько, что расставаться с ним там, похоже, не готовы несмотря даже на самое сильное давление.

Шурма для подобных атак оказался более лёгкой мишенью.

К примеру, в сентябре 2023-го он попал в эпицентр скандала, когда «грантоеды» из Bihus.Info опубликовали расследование о закупке государством «зелёной» электроэнергии. Солнечные электростанции мало того что принадлежали его брату Олегу Шурме, так еще и располагались на контролируемых Россией территориях.

Скандал вышел грандиозный, но тогда увольнения Шурмы добиться так и не удалось.

Последней же каплей стало, вероятно, увольнение главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, произошедшее по инициативе Шурмы, несмотря на то что против этого решения протестовали посол ЕС в Украине Катарина Матернова, исполнительный директор по вопросам Украины и Молдовы ЕБРР Арвид Тюркнер и прочие представители западных институций.

И тут Шурмой, наконец, решили пожертвовать.

Два удара по Ермаку

Во-первых, он всё же не имеет критического значения для «теневой вертикали» Ермака, да и внутри этой вертикали позиции Шурмы пошатнулись.

Мало того что он не показал должной эффективности в борьбе с блэкаутами, так и планы Шурмы по оживлению экономики потерпели крах. Например, ему так и не удалось «сбалансировать» налоговую реформу, которая должна была помочь хотя бы частично закрыть семимиллиардную (в долларах) дыру в госбюджете Украины.

К тому же Ермак уже давно подозревал своего зама в двойных играх, хотя и полагал, что плюсы Шурмы перевешивают его минусы. А издание «Украинская правда» пишет, что Шурма и сам не против был покинуть Офис президента: возможно, он просто устал от пребывания в постоянном фокусе внимания антикоррупционных активистов.

С учётом всего этого в Офисе президента могли решить, что образуется удобный компромисс, в рамках которого можно уволить Шурму, но сохранить Татарова. Да еще и поживиться при этом размене парочкой министерских постов.

Предположительно, место Шурмы должен занять уволенный в рамках того же «кадрового цунами» теперь уже бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, которого «западные партнёры», наоборот, горячо поддерживают.

В этом случае увольнение Камышина, скорее всего, является лишь подготовкой к новому повышению.

Второе по важности кадровое решение — увольнение главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталия Коваля, также считающегося человеком Ермака.

Именно ФГИУ руководит распродажей остатков государственного имущества Украины, где ещё осталось множество весьма вкусных активов, включая Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», «Сумыхимпром», Объединенную горно-химическую компанию и другие.

Так что увольнение Коваля также является серьёзным ударом по интересам Ермака, и то, что два столь чувствительных удара он получил одновременно, может свидетельствовать о том, что «западные партнёры» всё-таки решили, что «серый кардинал» режима Зеленского забирает себе уж слишком много власти.

Сложная сделка

С прочими министерскими увольнениями такой ясности нет.

Близкая к тому же Ермаку вице-премьер Стефанишина вроде бы как займёт пост министра юстиции вместо уволенного Малюськи.

Формально это вроде бы как понижение, а по факту как сказать: вице-премьер по вопросам евроинтеграции — должность так себе, с не слишком конкретными полномочиями и сферами ответственности. Минюст — другое дело, да и Ермак уже давно искал повод убрать Малюську, который вообще оставался единственным министром, получившим портфель ещё в первом Кабмине президентства Зеленского (до прихода в Офис президента самого Ермака).

Примерно такая же история с Дмитрием Кулебой, которого Ермак уже давно считал совершенно ненужным, да к тому же не слишком-то удачным посредником между собой и международной политикой.

Однако просто так взять и уволить министра, который формально отвечал за дипломатию с самого начала войны, значит, поставить под вопрос саму эффективность этой дипломатии. Долгое время в Офисе президента не решались на такой шаг, хотя разговоры об увольнении Кулебы шли уже давно.

Ну а вице-премьер Верещук — и вовсе представитель враждебной Ермаку группы влияния во главе с руководителем парламентской фракции «Слуг» Давидом Арахамией — одним из двух главных конкурентов Ермака за влияние на Зеленского (вторым является министр цифровой трансформации Фёдоров).

Так что Ермак мог потребовать «голову» Верещука просто «на сдачу», тем более что реинтегрировать какие-то там территории Украине в ближайшем будущем определённо не светит.

Всё это выглядит достаточно сложной политической сделкой, призванной уравновесить между собой требования иностранных кураторов и собственные амбиции различных представителей киевских властей.

И эта кадровая комбинация, возможно, действительно могла бы перезагрузить и на какое-то время стабилизировать режим Зеленского. Но по доброй украинской традиции способы обмануть участников сделки были продуманы еще на этапе обсуждения.

Кидок в Раде

Свою часть соглашения Зеленский выполнил 3 сентября, подписав распоряжение об увольнении Шурмы. Однако кадровые решения по министрам должна была утверждать Верховная рада, и вот тут почти всё сразу же пошло не так.

Первым рассматривали вопрос об увольнении главы Фонда госимущества, и вот на него «чисто случайно» не хватило всего-навсего одного голоса.

Это было «нарушением конвенций», на которое последовала незамедлительная реакция: из повестки дня Рады исчез вопрос об увольнении главы МИД Кулебы (несмотря на написанное им ранее увольнении по собственному желанию), а отставку Верещука на голосование хотя и вынесли, но тоже провалили.

Таким образом, Ермак сорвал принципиальное для Арахамии голосование, а тот ответил ему взаимностью.

Обменявшись ударами, за остальные вопросы депутаты проголосовали как надо: министры юстиции Малюська и защиты окружающей среды Стрелец отправились в отставку (чем и перед кем провинился Стрелец, похоже, не понял даже он сам), также расчистили путь в Офис президента министру стратегпрома Камышину, а Стефанишина лишилась поста вице-премьера.

Самое вкусное, впрочем, ещё впереди: вслед за отставками возможны назначения, и здесь, судя по тому, как проходили отставки, возможны самые неожиданные сюрпризы.

Какой же вывод можно сделать из этой немало запутанной истории?

Пожалуй, его можно сформулировать так: современный украинский политический ландшафт хотя и является в значительной степени выхолощенным, всё-таки не настолько примитивен, как это представляют себе многие в России.

Да, на политической карте Украины нет места оппозиции и легальной политической конкуренции, однако и сводить всё происходящее к схеме «американцы и европейцы приказывают, а украинцы подчиняются» тоже не стоит.

На Печерских холмах хватает интриг, противоречий, сговоров и заговоров, и самое интересное здесь в том, что противоречия эти будут обостряться, а заговоры становиться всё более и более коварными по мере ухудшения ситуации на Украине как в военном, так в экономическом и всех прочих смыслах.

И однажды может наступить момент, когда подковёрная борьба вырвется на свободу, причём в самых плохо предсказуемых видах и формах.