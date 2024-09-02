Украинские войска отступают по всей линии фронта в Донбассе: с разных участков линии соприкосновения ежедневно приходят сообщения об отходе ВСУ из населённых пунктов или укрепрайонов.

ИА Регнум

В свою очередь российская армия продолжает успешное наступление в направлении Покровска. Украинские войска так и не смогли организовать сплошную линию фронта в регионе.

Ключевым успехом минувшей недели стало освобождение населённого пункта Новогродовка. Посёлок, который командование ВСУ пыталось превратить в новый узел обороны, был освобождён всего за четыре дня.

К утру 2 сентября также появилась информация, что российской армии удалось выбить противника из населённого пункта Лысовка. Он расположен на трассе Е50, соединяющей Покровск и Селидово — два крупных населённых пункта, спешно превращаемых украинским командованием в единый фортификационный район.

Выход на трассу Е50 позволит рассечь линию фронта и фрагментировать оборону ВСУ. Фактически российские войска продолжают следовать тактике, выработанной в ходе боёв за Авдеевку — разделять отдельные очаги обороны противника, перерезать маршруты снабжения и выдавливать ВСУ с занимаемых позиций.

Южнее российские войска развивают наступление со стороны Михайловки на Селидово, нависая над другим узлом обороны — населённым пунктом Украинск. При этом командование ВСУ в этом районе раньше пыталось стабилизировать линию фронта за счёт переброски подразделений с других участков, но не получилось.

Российские военные также выбили ВСУ из населённых пунктов Долиновка и Скучное. А по некоторым данным, российским войскам также удалось занять позиции на северных окраинах Украинска и продолжить наступление по направлению на юго-запад.

«Берегут кадровые части»

Сейчас, по сути, российские войска ведут бои на последнем рубеже, выстроенном перед Покровском — единственным крупным населённым пунктом в западной части Донбасса, остающимся под контролем ВСУ.

Украинские войска на покровском направлении оказались в сложном положении, поскольку лучшие кадровые части перебросили в Курскую область, сообщил источник ИА Регнум, находящийся на покровском направлении.

«Из последних подкреплений, прибывающих к ВСУ, у нас на направлении — набор новобранцев, которых наловили весной. Попытки перехода в контратаку предпринимаются, но всякий раз неудачно, потому что у них банально не хватает опыта. Кадровые части есть, но их берегут: многие уехали в Курскую область, а сюда новых не пришлют», — рассказывает собеседник издания.

По данным из украинских источников, Киев требует от командования в Донбассе удержать Покровск любой ценой, но не даёт для этого нужных ресурсов. Это удивляет и украинские СМИ, и западных обозревателей.

По данным немецкого издания Bild, с начала рейда ВСУ в Курскую область российские войска освободили в Донбассе территорию площадью 230 квадратных километров.

«Российское давление на Покровск и вызванные этим необходимые эвакуации ставят под сомнение стратегию украинского руководства», — отмечает военный обозреватель Bild Нико Ланге.

Не брать «в лоб», а обойти

Курская авантюра и ослабление донецкого фронта также угрожает ВСУ обвалом фронта южнее Покровска — в районе Угледара. Украинские войска пока удерживают город. Поскольку прилегающие угольные шахты находятся на доминирующей высоте, его освобождение для российских войск представлялось крайне трудной задачей, сопряжённой с большими потерями.

Но с продвижением на покровском направлении появляется возможность обойти город с севера и отрезать гарнизон противника от снабжения.

«Не будем загадывать, но сейчас фронт — уже на линии Украинск — Горняк, дальше он будет нависать над Курахово. А на Курахово завязано снабжение Угледара. Это, конечно, пока всё теоретически, но если фронт действительно посыплется — то сразу и везде, не только в районе Покровска», — отмечает собеседник ИА Регнум.

В то же время оборона ВСУ в районе может дрогнуть независимо от развития событий под Покровском. Накануне в Сети появились кадры, свидетельствующие об освобождении административных зданий, относящихся к шахте Южнодонбасская — она расположена восточнее Угледара. На этом участке фронта, как и в 50 километрах севернее, украинские войска сталкиваются с теми же проблемами: нехваткой резервов, боеприпасов и вооружений.

Резервы еще есть, но их прячут

Ещё один район, где ситуация для ВСУ складывается крайне тяжело — район Торецкой агломерации. Боевые действия идут в районе посёлка Дружба. Там держит оборону 32-я бригада ВСУ, ведущая бои на протяжении нескольких месяцев без ротации и отвода в тыл.

Офицеры соединения на условиях анонимности сообщили украинским СМИ, что их позиции непрерывно обстреливает российская авиация, при этом силы ПВО не прикрывают передовые соединения.

Продвижение российских войск также отмечено непосредственно в застройке города Торецка, где оборону держит 93-я бригада ВСУ. Сообщается о больших потерях в её составе — до уровня командиров рот.

При этом, судя по всему, в резерве у Киева остаются существенные силы. В Telegram-каналах публиковались видео подготовки новобранцев 154-й бригады ВСУ, имеющих на вооружении бронетранспортёры М117, и 57-й механизированной бригады, недавно получившей американские БМП Bradley. Одновременно на полигонах стран НАТО проходят учения «Интерфлекс», где готовят командиров взводов и младших офицеров ВСУ, которых обучают организации штурма укреплённых позиций.

Эти видео противоречат заявлениям Киева, что войск в тылу нет и вооружать их нечем. В то же время это никак не объясняет, почему командование ВСУ, имея резервы, не торопится их использовать.

Предположительно, Киев не оставляет планов организовать ещё одну наступательную операцию. Но складывающаяся на фронтах тенденция грозит уже не просто провалом на конкретном направлении, а реальным крахом фронта.

ВСУ вчистую проиграли летнюю кампанию в Донбассе. По сути, украинскому командованию остаётся либо пытаться взять осенний реванш, рискуя сжечь последние резервы, либо смириться с неизбежными будущими поражениями.