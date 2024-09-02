«Триумф AfD», «Победа ультраправых», «Фашисты рвутся к власти» — такими заголовками в различных вариациях пестрят европейские медиа по итогам выборов в региональные парламенты Саксонии и Тюрингии.

ИА Регнум

Таким образом «накачивается» общественное мнение, а народ провоцируют на акции протеста против партии «Альтернатива для Германии».

Однако говорить о том, что в землях бывшей ГДР наступил ренессанс нацизма, пока явно преждевременно. И на это есть две причины.

Воображаемая «пророссийскость»

Первая — «Альтернатива для Германии» является «нацистской партией» лишь в воображении системных немецких политиков, привыкших использовать AfD как жупел для запугивания электората. Который, будем откровенны, далеко не всегда отличается умом, сообразительностью и склонностью к критическому мышлению, особенно в федеральных землях бывшей ФРГ.

Спору нет, партия AfD — далеко не идеальна, её политическая программа полна противоречий, а её лидеры — в особенности на местном уровне — гораздо больше думают о материальных и карьерных бонусах, которые прилагаются к депутатскому мандату, нежели о благе собственных избирателей.

Однако называть «ультраправой» и «неонацистской» партию, выступающую всего лишь за разумное ограничение миграции, семейные ценности, здоровый патриотизм и больший суверенитет Германии во внешней политике с отказом от слепого следования указаниям из Вашингтона, — это явная гиперболизация.

По-хорошему, сейчас AfD — это партия ХДС/ХСС 35–40 лет назад, до того как попытки заигрывания с «повесткой» размыли идеологическую основу консервативного блока.

Другое обвинение, часто бросаемое мейнстримными медиа и политиками в сторону AfD, — это её «понимание политики Путина» и явно «пророссийская ориентация». Однако называть эту партию пророссийской тоже можно лишь очень условно.

Несмотря на «пророссийские» предвыборные нарративы и легкий эпатаж в виде заезда тюрингского лидера AfD Бьорна Хёке на избирательный участок на российской «Ниве», никто не сомневается, что стоит лишь поманить AfD лишь призрачной перспективой вхождения в состав правящей коалиции — и она легко пожертвует своей «пророссийскостью».

В качестве иллюстрации можно привести конъюнктурное поведение фракции AfD в городском парламенте Ростока. В 2022 году она исключила из своих рядов и подала в суд на депутата Штефана Трайхеля, который назвал «нацистским» правящий режим в Киеве и выразил солидарность с целями и задачами российской спецоперации.

Двумя годами позже аналогичная процедура была проведена с депутатом от гамбургского парламента Ольгой Петерсен. Она была обвинена сопартийцами от AfD в «тягчайшем преступлении» — признании выборов президента РФ свободными и демократическими после посещения их в качестве наблюдателя.

Кстати, после этих акций многие русские немцы отвернулись от «Альтернативы для Германии», справедливо сочтя её действия «предательством» по отношению к своим избирателям. Однако это не сделало AfD менее пророссийской в глазах политического мейнстрима.

Не возьмут в коалицию

Вторая причина, по которой очевидная победа AfD в восточных землях не принесет практически никаких плодов, гораздо более серьёзна. Все системные политические силы Германии открыто заключили между собой своеобразный пакт, чтобы не дать AfD пробиться во власть.

Первое место с 32,8% в Тюрингии и второе с 30,6% в Саксонии не дают «Альтернативе для Германии» большинства, достаточного для формирования правящей коалиции.

«Союз Сары Вагенкнехт», набравший 11,8% и 15,8% в ландтагах обеих земель, который также считают «пророссийским», скорее объединится в абсолютно нежизнеспособное правительство с ХДС — силой с другого полюса политического спектра, чем согласится протянуть руку «неонацистам».

Государственный бюрократический аппарат также явно не на стороне AfD. В Саксонии еще не успели окончательно подсчитать результаты выборов, как заговорили о пересмотре процедуры перераспределения мест в ландтаге.

Делается это для того, чтобы лишить AfD блокирующего меньшинства, по которому некоторые законы, принимаемые большинством в 2/3 голосов всех депутатов, могут быть приняты без делегатов от AfD.

В Тюрингии победа AfD более очевидна, но и здесь политический мейнстрим найдет способ, чтобы проигнорировать мнение доброй трети избирателей региона.

«Историческая победа AfD означает, что без AfD в Тюрингии не будет стабильности», — говорит председатель AfD в регионе Бьорн Хёке.

«Этот результат также является сигналом для федеральной политики, где система «светофоров» (правящая сейчас политическая коалиция. — Прим. авт.) дала сбой. Восток — это сейсмограф, который показывает, куда ведет путь», — вторит ему сопредседатель тюрингской AfD Штефан Мёллер, имея в виду блокирующее меньшинство, которого добилось AfD в Тюрингии.

По словам Мёллера, маргинализировать AfD в Тюрингии, как это случилось на предыдущих выборах, больше никому не удастся. Остальным политическим силам придется вступить в диалог с партией.

Имея блокирующее меньшинство в одну треть мест, AfD может препятствовать принятию важных решений, включая поправки к законам, выборы конституционных судей и роспуск земельного парламента.

Большинство в две трети голосов в парламенте земли Тюрингия также необходимо для назначения членов парламентской контрольной комиссии, которая следит за работой Управления по защите конституции. Которое, в свою очередь, следит за деятельностью самой AfD как «правоэкстремистской» партии, что порождает юридический парадокс.

Лидер AfD Тино Хрупалла по итогам выборов также заявил, что видит «четкий мандат избирателей» для AfD на вхождение в региональные правительства.

«Воля избирателей должна быть «уважаема», — заявил Хрупалла в понедельник, заверив, что его партия «готова к разговору». «Мы будем говорить со всеми, кто выступает за Тюрингию или Саксонию», — сказал он, однако вряд ли его призыв будет услышан коллегами по политическому бизнесу.

Аналогичным образом выразилась и другой федеральный лидер AfD Алиса Вайдель: «Мы должны понимать, что без AfD невозможно сформировать стабильное большинство. Я не верю в то, что «недемократический брандмауэр» может быть сохранен».

Вайдель, безусловно, права в том, что без AfD в Саксонии и Тюрингии возможно только формирование откровенно противоречивой коалиции, объединенной лишь общей ненавистью к AfD.

В долгосрочной перспективе это грозит и ХДС, и «Альянсу Сары Вагенкнехт» серьезными электоральными потерями на грядущих выборах в бундестаг осенью 2025 года. Однако обе партии скорее смирятся с таким исходом, чем согласятся на союз с политически чуждой «Альтернативой».

Так что, пожалуй, единственное бесспорное достижение AfD на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии — это четкий сигнал правящей «светофорной» коалиции, с треском проигравшей выборы в обеих землях: Шольц и компания ведут страну в неверном направлении, и на исправление ошибок в преддверии федеральных выборов в бундестаг у них осталось чуть более года.

Интересно, что AfD праздновала в воскресенье свою «победу» в Тюрингии в гордом одиночестве, сняв для этих целей небольшой итальянский ресторан и демонстративно не пустив на него особо одиозных представителей мейнстримной прессы — Spiegel, Bild, Die Welt и taz.

Кстати, газетчики, обидевшись, подали на партию в суд, однако поднаторевшая в юридической казуистике AfD сумела обосновать свое решение, сославшись на ограничение помещения по площади.