Одним из важнейших нарративов киевской пропаганды является утверждение, что сегодня украинский народ един как никогда, сплотившись вокруг Владимира Зеленского против «российской агрессии». Однако чем хуже у Украины дела на фронте, тем чаще внутренние противоречия, раздирающие украинскую элиту, выливаются в публичную плоскость. Как это, например, случилось с делом народного депутата Артёма Дмитрука.

ИА Регнум

При весьма драматических обстоятельствах этот депутат был вынужден бежать с Украины за рубеж и был объявлен Киевом в розыск.

В России о Дмитруке слышали как об одном из немногих депутатов, выступавших против законопроекта о запрете Украинской православной церкви, и поэтому новости о его злоключениях чаще всего подаются в формате «Зеленский преследует защитника православия».

Нельзя сказать, что такая интерпретация лишена оснований, однако, как это часто бывает в украинской политике, на самом деле в этой истории всё существенно сложнее. И интереснее.

Пророссийский округ

Впервые о Дмитруке всерьёз заговорили в 2019 году, когда никому не известный спортсмен с колоритной внешностью стал кандидатом в нардепы от «Слуг народа» и без труда прошел в украинский парламент.

Само по себе это не слишком удивительно: надо знать истерический энтузиазм, которым характеризовалось отношение к команде Зеленского в те дни, чтобы понимать, что выборы тогда мог бы выиграть даже Чикатило, если бы баллотировался от «Слуги народа».

Дмитрук представлял в Раде Киевский район Одессы, пожалуй, наиболее пророссийский во всём городе. В 2012 г. за него развернулась острая борьба.

Конкурировали лидер радикально пророссийской партии «Родина» Игорь Марков, известный ныне как постоянный участник ток-шоу Владимира Соловьёва, и одиозный Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов), который в те годы был видным борцом за русский язык, Новороссию, антифашистом и преданным сторонником Виктора Януковича.

Победу одержал Марков как наиболее пророссийский кандидат. Год спустя он был лишен мандата и брошен в тюрьму по личному указанию Януковича. После того как президент Украины взял курс на на подписание соглашения с ЕС, Марков открыто обвинил его в предательстве избирателей.

Причем в вину Маркову поставили участие в драке с националистами из ВО «Свобода».

И вот в 2019 г. победителем в Киевском районе Одессы стал Дмитрук. Каким же образом он попал в «Зе-команду»?

Политическая родословная

Считается, что случилось это благодаря поддержке видного экс-регионала, крупного бизнесмена и главы «Союза армян Украины» Вилена Шатворяна.

По слухам, «молодого и перспективного» Дмитрука (мастера спорта международного класса и призёра чемпионата мира по пауэрлифтингу) сосватал Шатворяну соратник по Партии регионов, митрополит Одесский и Измальский Агафангел.

Дмитрук был известен ему как давний прихожанин, верный церкви и общим для Агафангела и Шатворяна взглядам, предусматривавшим необходимость нормализации украино-российских отношений.

Шатворян видел в Зеленском и его команде шанс на нормализацию отношений с Россией, и поэтому согласился стать одним из спонсоров избирательной кампании 2019 года, получив взамен квоту на своих людей в рядах президентской партии.

Давним деловым партнёром Шатворяна является Арсен Аваков, вплоть до 2021 г. сохранявший свой пост министра внутренних дел и при Зеленском.

Медийно-политический образ Авакова не предполагает наличие у него пророссийских симпатий, однако факт остаётся фактом: планы Шатворяна на урегулирование отношений между странами не разрушили партнёрских отношений между политиками, да и в проекте «Артём Дмитрук» Аваков принимал определённое участие.

Поперёк линии партии

Вскоре политические дорожки Дмитрука со «Слугами народа» стали расходиться. Первые серьёзные противоречия возникли сразу в том же 2019 году, и касались они ковидных ограничений: Дмитрук был одним из немногих публичных противников обязательной вакцинации, что стало причиной конфликта с партийным руководством.

В публичной плоскости Дмитрук также вёл себя не характерным для «слуг» образом: пока вся партия идеологически мигрировала в сторону радикального украинства, Дмитрук организовывал в Одессе автопробеги ко Дню Победы и возложения цветов в память о погибших 2 мая, отказался голосовать за признание Евромайдана «ключевым моментом становления украинской государственности» и так далее.

Кроме того, Дмитрук регулярно отказывался поддерживать разнообразные правительственные законопроекты и постановления по кадровым вопросам. В общем, фрондировал изо всех сил.

Примечательно, что при всём при этом Дмитрук в исключительно положительном ключе отзывался о тогда ещё министре внутренних дел Арсене Авакове и принимал активное участие в пиаре министерских проектов.

Интересная деталь: когда в 2020 году Россия ввела санкции против практически всех нардепов от «Слуги народа», Дмитрук был одним из очень немногих, кому удалось этого избежать.

Финал оказался предсказуемым: в 2021 году Дмитрука исключили из фракции «Слуги народа», чему он, кажется, не слишком огорчился, почти сразу вступив в группу «Разумная политика» к тому моменту уже бывшего спикера Верховной рады Разумкова (также изгнанного из рядов «слуг»).

Бурная деятельность

Смена партийной принадлежности не повлияла на бурную деятельность Дмитрука в Одессе, где он сосредоточился на противостоянии с мэром Геннадием Трухановым.

В основе этого конфликта был чистый бизнес. При этом сам Дмитрук рассматривал войну с Трухановым как способ повысить свою известность, и при этом не брезговал ситуативными союзами с уличными националистическими группировками. Это, конечно, противоречило его публичной риторике, однако такие вещи на Украине мало кого смущали даже в лучшие времена.

Политическая гиперактивность Дмитрука вскоре привела к разрыву с «Разумной политикой»: его исключили из проекта после того, как он с дракой, скандалами и забегами по столам сорвал заседание земельной комиссии Одесского горсовета.

Однако Дмитрук особо унывать не стал и попытался возглавить одесское отделение политпроекта «Украина — наш дом» экс-регионалов Бориса Колесникова и Вадима Новинского. Однако этот проект, что называется, не взлетел.

Начало СВО Дмитрук встретил в статусе «вольного художника» без партийной принадлежности и даже членства в какой-либо фракции.

Дмитрук ощутимо присмирел, практически полностью свернул публичную деятельность и принялся дисциплинированно голосовать за провластные инициативы, включая, например, лишение депутатских полномочий Виктора Медведчука.

Позже Дмитрук вступил в состав депутатской группы «Восстановление Украины», ориентирующейся на крупного бизнесмена Вадима Столара: уже в составе этой группы Дмитрук вместе с прочими её членами голосовал за скандальный закон об ужесточении мобилизации и вообще вёл себя лояльнее многих действующих «слуг народа».

Но, видимо, долго сидеть без дела активная натура Дмитрука не могла, и он нашел себе новое поприще: борьбу с мошенническими кол-центрами.

За контроль над этой весьма бурно развивающейся отраслью теневой украинской экономики идёт ожесточённая борьба между МВД и СБУ, и Дмитрук принимал в ней участие именно на стороне МВД, а от большой политики предпочитал разумно держаться подальше.

Стремительная развязка

Всё внезапно и кардинально изменилось в июле 2024-го, когда Дмитрук, что называется, снова взялся за старое.

Сначала он резко раскритиковав законопроект о запрете УПЦ, а затем и вовсе «покусился на святое», в неодобрительном ключе отозвавшись о действиях ВСУ в Курской области.

Это вызвало предсказуемую и бурную реакцию.

Могущественный глава офиса президента Андрей Ермак назвал ситуацию, когда в стране остаются люди с такими взглядами, «ненормальной», а предводитель группировки «Сич» Евгений Карась и вовсе призвал к расправе над Дмитруком, объявив поиск «добровольца», который сможет осуществить расправу.

Далее события развивались стремительно.

19 августа Дмитрук сообщил, что заметил слежку за собой и членами своей семьи, а в МВД отказали ему в защите.

24 августа Дмитрук покинул Украину: уехал в Молдову, откуда в тот же день вылетел в Италию.

А на следующий день, 25 августа, Генпрокуратура Украины объявила Дмитрука подозреваемым по уголовному делу.

Речь идёт о событиях октября 2023 года, когда Дмитрук подрался в Киеве с мужчиной.

Сам Дмитрук утверждал, что противник входил в охрану одного из кол-центров и угрожал ножом. Им оказался бывший военный-штурмовик (имя украинские СМИ называть не стали), и историю стали подавать под заголовками вроде «депутат избил ветерана».

Тем не менее на протяжении почти целого года правоохранительные органы на случившееся никак не реагировали, зато в конце августа 2024-го стали реагировать буквально стремительно. Достаточно сказать, что о подозрении Дмитруку заявили в воскресенье, когда обычно Генпрокуратура не работает.

26 августа Дмитрук заявил, что его мать, жену и двоих детей пытались похитить — сначала в гостинице, а затем и в аэропорту (вероятнее всего, речь идёт об аэропорте Кишинёва), и лишь помощь заблаговременно нанятой частной охраны позволила предотвратит похищение.

Ну а 29 августа Дмитрука объявили в международный розыск — мера, к которой в Украине прибегают крайне редко, что указывает на важность «дела Дмитрука» для офиса президента.

Странности побега

Вся эта история выглядит предельно странной сразу по нескольким причинам.

Во-первых, непонятны мотивы самого Дмитрука, решившегося на открытый бунт против официального курса режима Зеленского

Дмитрук — определённо не идеалист, по крайней мере, не настолько, чтобы безоглядно идти на действия, опасные для его свободы и жизни в условиях современной Украины. Для подобного выступления определённо нужны были веские мотивы — но какие именно?

Во-вторых, некоторые сомнения вызывает история его бегства за рубеж.

Дипломатический паспорт Дмитрука был аннулирован ещё в августе 2022-го, а по обычному паспорту, как простой смертный, военнообязанный Дмитрук в принципе выехать никуда не мог. Даже невоеннообязанных нардепов просто так из страны не выпускают: для этого требуется личное разрешение спикера Верховной рады Стефанчука, а тот согласует выдачу подобных разрешений с офисом президента.

Короче говоря, «добро» на выезд Дмитруку получить было бы практически невозможно. Да и украинские правоохранители говорят, что выехал он незаконно.

В то же время выехал Дмитрук через официальный пункт пропуска «Маяки-Удобное», и уж по крайней мере в Молдову въехал по своему настоящему паспорту (иначе он попросту не смог бы в тот же день спокойно улететь из кишинёвского аэропорта).

Можно, конечно, предположить, что Дмитрук выехал по подложному паспорту или каким-то иным «серым» способом. Однако с учётом характерной внешности и того, что Дмитрук на момент выезда уже должен был находиться в фокусе внимания пограничников, и это тоже представляется малореальным вариантом — если, конечно, выехать Дмитруку не помогли какие-то очень влиятельные люди в правоохранительных органах.

Последняя версия хорошо перекликается с тем, что выехал Дмитрук буквально накануне объявления его подозреваемым по успевшему уже сильно обветриться уголовному делу о «драке с ветераном» — вполне вероятно, что Дмитрука предупредили о готовящемся в срочном порядке подозрении.

Тень Авакова

Возникает вопрос: дали ли ему сбежать сознательно или же произошла неконтролируемая утечка информации по линии тех самых неизвестных, но высокопоставленных друзей в правоохранительных органах?

Наличие у Дмитрука подобных друзей более чем возможно — особенно если вспомнить его давние связи с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Министры, как и разведчики, бывшими не бывают, и Аваков совершенно точно сохранил известное влияние на правоохранительную систему даже после своей отставки.

Может ли быть, что именно он помог Дмитруку сбежать? И если да, то зачем?

И здесь как нельзя кстати можно вспомнить про недавнее заявление Службы внешней разведки России о том, что в США рассматривают планы по смене власти в Украине: согласно ему, Зеленского планируют заменить как раз-таки Аваковым.

Сценарий такой рокировки не совсем понятен, однако каким бы он ни был, для его реализации потребуется некая публичная политическая подоплёка. Не может ли вся эта история с бунтом и бегством Дмитрука быть частью операции по её созданию?

Молодой и импозантный Дмитрук, не успевший замазаться в явной поддержке националистической политики Зеленского, но при этом сумевший добиться определённой (пусть и достаточно скандальной) известности выглядит почти идеальным участником нового политического проекта, нацеленного на мобилизацию бывшего электората Партии регионов и «Оппозиционного блока».

Дмитрук обладает достаточными связями в политических кругах, а после эффектной истории с бунтом и бегством и вовсе оказался в фокусе всеобщего внимания.

Находясь в условной безопасности за границей, он может стать эффективным рупором критики Зеленского с позиций человека, знакомого с происходящим в коридорах власти не понаслышке — в особенности если «друзья» будут предоставлять ему материалы для разоблачений.

Так что исключать того, что история Дмитрука может стать прологом к началу операции по смещению Зеленского, нельзя.

«Смерть предателям!»

Эта версия, к слову, объясняет достаточно истерическую реакцию на случившееся со стороны украинских властей: 26 августа Зеленский даже провёл особое совещание с участием глав МВД, СБУ и внешней разведки с целью выработки плана по преследованию оппозиционных политиков и журналистов за пределами Украины.

«Что касается тех лиц, кто работает против нашего государства: предателей Украины, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы относительно таких лиц», — заявил Зеленский.

Вряд ли Зеленский имел в виду одного лишь Дмитрука, однако тот факт, что сказано это было через два дня после его бегства, вряд ли может быть простым совпадением.

Короче говоря, вся эта история может, конечно, оказаться просто чередой поразительных совпадений, однако может означать и нечто гораздо большее, и, в частности, указывать на запуск неких процессов, которые могут если не кардинально, то очень существенно изменить политическую ситуацию внутри Украины.