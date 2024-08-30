В Латвии ушла эпоха — о завершении своей политической карьеры заявил Артурс Кришьянис Кариньш, бывший премьер-министр, одна из системообразующих для нынешнего латвийского государства личностей.

ИА Регнум

Кариньш возглавил правительство страны в тот момент, когда Латвия уже завершала свою трансформацию из относительно демократического государства в тоталитарную бюрократическую этнократию, и довел этот процесс до конца.

Теперь Кариньш может с чувством выполненного долга вернуться на родину в США — с точки зрения своих хозяев он славно поработал.

Два лагеря

В свое время латвийский оппозиционный публицист Александр Гильман весьма точно отметил, что местный политикум довольно чётко делится на два лагеря: на, условно говоря, «хапуг» и «злюк», весьма разнившихся по своим приоритетам. И тут впору вспомнить поэта Бродского с его знаменитым «ворюга мне милей, чем кровопийца». Ибо если «хапуги» во главу угла ставили самообогащение, то «злюки» оказались «идейными».

Не отвергая возможности нагреть руки на госбюджете, «злюки» тем не менее главной своей задачей поставили «окончательную деоккупацию». Во внутренней политике это выражалось в максимальном зажиме местного русскоязычного населения, которое «злюки» хотели лишить всех прав, а во внешней — в курсе на конфронтацию с Россией, в постоянном стремлении внести посильный вклад в то, чтобы рассорить западный блок с Москвой.

Следует четко осознавать, что «злюки» и «хапуги» достаточно четко разделены по происхождению.

«Хапуги» — они местные, многие были членами коммунистической элиты Латвийской ССР, но своевременно перекрасились. Они привыкли иметь дело с Москвой, имели в России налаженные связи и логично полагали, что Латвия могла бы зарабатывать за счет своего транзитного статуса между Востоком и Западом. «Хапуги» стремились максимально широко привлечь российский бизнес, чтобы тот вкладывался в местные предприятия, использовал железную дорогу и порты Латвии для перевозки своих грузов, хранил свои деньги в латвийских банках.

Одно время Латвия пользовалась популярностью у аналогичных российских «хапуг» из числа бюрократов и бизнесменов как место хранения сомнительно нажитых средств. Апофеоз такой политики — решение выдавать россиянам «инвесторские» виды на жительство, полагавшиеся за вклад определенных сумм в местную экономику.

«Злюки» в значительной мере родились вне Латвии. Это — дети латышей, эмигрировавших в 1944-45 гг.

Зачастую они имели веские причины не дожидаться прихода советской армии, в том числе по причине сотрудничества с гитлеровской оккупационной администрацией и службы в немецких войсках. Эти беглецы расселились по Западной Европе, многие осели в США, Канаде и Австралии. Так возникла «тримда» — разбросанная по всему миру латышская диаспора. Естественно, «тримдниеки» питали страшную ненависть к «русским оккупантам» и постарались внушить ее и своим детям.

Когда Советский Союз развалился, новое поколение «тримды» устремилось на родину своих отцов, движимое в том числе и жаждой мести. Принимали их в Латвии со всевозможным почтением, как посланцев «цивилизованного Запада», которые научат правильно жить и выведут страну к богатству и благополучию.

Вернувшаяся «тримда» попыталась оттеснить от власти экс-коммунистов, у которых всё было схвачено на местах. Те, естественно, делиться властью не очень стремились. Так и завязалось соперничество «хапуг» (они же местные) и «злюк» (они же «тримда»). Причем долгое время на коне были именно «хапуги».

Романтика «национального подъёма» начала 90-х, связанная с выходом Латвии из СССР, быстро испарилась, настало время «зарабатывания бабок». С середины 1990-х и по конец 2000-х республикой «рулили» партии наподобие «Латвийского пути», Союза «зеленых» и крестьян, Народной партии, которые не особенно злоупотребляли националистической риторикой и крепили экономическое сотрудничество с Россией.

Апофеозом такой политики стал заключенный в 2007 году договор о государственной границе, по которому Латвия официально отказалась от своих претензий на российский Пыталовский район. С латвийской стороны договор подписал премьер-министр Айгар Калвитис («Народная партия»), известный своими бизнес-связями с «Газпромом».

Перелом в борьбе

США, естественно, не могли допустить, чтобы Латвия уплыла в сферу влияния России. В качестве проводников своих интересов Вашингтон использовал «тримду», и одним из самых заметных агентов влияния стал Артурс Кришьянис Кариньш, родившийся 13 декабря 1964 года в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Показательный момент — Кариньш год отучился в латышской гимназии немецкого города Мюнстера, шефство над которой поддерживала ультраправая организация «Ястребы Даугавы», созданная бывшими членами латышского легиона «Ваффен СС». Обучаясь в этой гимназии, Кариньш познакомился и сдружился с юным Эгилсом Левитсом. Тогда они, конечно, не могли предполагать, что через несколько десятилетий премьерско-президентский тандем Левитса-Кариньша будет управлять Латвийской Республикой. Высшее образование он получил на факультете лингвистики Пенсильванского университета.

На постоянное место жительство в Латвию Каринь перебрался в конце 1990-х. В рамках реституции он получил большой участок земли в Риге, некогда принадлежавшей его деду, и занялся бизнесом: продавал лед и замороженные продукты, инвестировал в недвижимость. Читал лекции в Латвийском университете по латышской лингвистике.

Однако он быстро сообразил, что с его бэкграундом наилучшую карьеру можно сделать в политике. В 2002 году Кариньш стал одним из основателей партии «Новое время», которая стала «ударным отрядом» США в Латвии, последовательно отстаивая необходимость «евроатлантического курса».

В эту партию были вброшены большие деньги, и она успешно выступила на парламентских выборах, образовав самую большую фракцию в Сейме (26 депутатских мест из 100). Впоследствии партия переживала периоды спада популярности, подвергалась ребрендингу (была переименована в «Единство», потом в «Новое Единство») и в течение почти шести последних лет возглавляет правящую коалицию.

Кариньш в 2002 году стал председателем парламентской фракции «Нового времени», а позже получил место министра экономики в правительстве Айгара Калвитиса, которое занимал с декабря 2004 по апрель 2006 года.

На этом посту Кариньш затеял преследование мэра Вентспилса Айвара Лембергса (главного идеолога латвийских «хапуг», сторонника прагматичных отношений с Россией), обвиняя того в коррупционных злоупотреблениях.

В 2009 году Кариньш, единственный из списка «Нового времени», был избран в Европарламент, а пять лет спустя переизбрался в ЕП. В январе 2012 года он дал интервью журналу Playboy, в котором, в частности, заявил, что «мы хотим противостоять Москве» и что целью латвийского государства по отношению к русской общине должна стать полная ассимиляция.

По нынешним временам это звучит в Латвии абсолютно мейнстримно, но двенадцать лет назад, когда русская община еще была достаточно сильна и влиятельна, возник скандал и Кариньшу пришлось оправдываться, что его не так поняли.

2007–2012 гг — время тектонических сдвигов во внутренней латвийской политике. К сожалению, в России, где привыкли иметь дело с властью «хапуг» и полагали ее незыблемой, эти сдвиги вовремя не заметили.

Осенью 2007-го по отмашке посольства США в Риге начался местный «майдан» (позже получивший название «революция зонтиков», так как его участники подолгу стояли у здания правительства под дождем), по результатам которого от власти был отстранен «пророссийский» премьер Калвитис.

Спустя несколько лет, летом 2011 года президент Валдис Затлерс, которого не переизбрали на второй срок, перед концом своих полномочий воспользовался имевшимся у него конституционным правом и инициировал досрочное переизбрание парламента.

По результатам этих внеочередных выборов в составе правящей коалиции оказалась неонацистская партия «Все для Латвии», со временем сумевшая навязать свою идеологию и всем остальным крупным политическим силам.

Апофеоз бюрократического национализма

Осенью 2018 года по итогам очередных парламентских выборов ушло в отставку правительство Мариса Кучинскиса. Формирование нового кабмина шло очень тяжело, но после нескольких попыток всё же было создано правительство, руководить которым позвали Кариньша.

И тут его старый враг Айвар Лембергс инициировал скандал — он напомнил, что новоиспеченный премьер до сих пор не отказался от гражданства США. Кариньш так этого и не сделал, а вскоре и отомстил Лембергсу. Сначала он попросил правительство США ввести санкции против порта в Вентспилсе (служившего Лембергсу и связанным с ним бизнес-структурам многолетней «кормушкой»), а затем и сам бывший мэр отправился в тюрьму.

Кариньш руководил правительством Латвии с 23 января 2019-го по 15 сентября 2023-го, поставив рекорд пребывания в этой должности. На время его премьерства пришлись пандемия Covid-19 и полтора года боевых действий на Украине.

Премьер воспользовался этими событиями для того, чтобы ликвидировать в Латвии остатки прежних свобод и трансформировать страну в тоталитарно-бюрократический режим.

Трансформация прошла не без успеха, о чём свидетельствуют результаты парламентских выборов 2022 года. Тогда «Новое Единство» набрало 18,84% голосов и получило в Сейме 23 депутатских мандата из 100.

Тогда многие заподозрили фальсификацию, однако недооценили, что все годы правления Кариньша шло раздувание чиновничьего аппарата, а эти люди — с регулярно повышаемыми зарплатами, с надежным соцпакетом — являются чугунным электоратом «Нового Единства».

По данным Eurostat, если в среднем в госсекторе стран ЕС занято 16-17% работников, то в Латвии — 22%. В стране множество «высосанных из пальца» должностей, на которые представители «титульной нации» пристраивают родню и друзей. Четыре года назад латвийский экономист Евгения Зайцева называла непомерно высокие расходы на содержание госаппарата главной причиной роста госдолга. С тех пор страна неоднократно брала взаймы еще, доведя госдолг до 16 млрд евро.

По факту «Новое Единство» придумало себе «вечный двигатель». Оно занимает деньги в долг и направляет их на воспроизводство бюрократического аппарата. Ну а бюрократический аппарат со всей своей многочисленной родней голосует за «Новое Единство».

Политически Кариньш выполнил самые смелые мечты националистов пятнадцатилетней давности.

Во-первых, политические отношения с Россией практически разорваны, а экономические постепенно додавливаются.

Во-вторых, при Кариньше завершен начатый его предшественниками демонтаж системы русского образования.

В-третьих, в 2022-23 гг. снесены, уничтожены, демонтированы практически все памятники советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В-четвертых, проведена компания «дерусификации», в рамках которой переименованы улицы, носившие имена разных деятелей «оккупационного» периода. Снесли даже памятник Пушкину в Риге.

В-пятых, в стране воцарились порядки, при которых жители «неправильной» национальности (а это до 35% населения) погружены в атмосферу депрессии. Каждый понимает, что в случае неосторожного шага — положил цветы на месте снесенного памятника, спел «Катюшу», неосторожно высказался в интернете — и он может стать фигурантом уголовного дела и отправиться в тюрьму. Всё как мечтали когда-то «злюки»!

В августе 2023-го в Латвии произошла «пересменка» в правительстве, по итогам которой Кариньш из кресла премьера переместился на место главы МИД. Но долго он там не задержался.

Вся латвийская политика — клубок змей, где каждый норовит ужалить друг друга посильнее. Вот и враги Кариньша, едва тот потерял былую силу, вбросили в СМИ информацию о том, что в пору своего премьерства он питал пристрастие к полётам на дорогих частных самолетах, что обошлось госбюджету Латвии и бюджету ЕС в сотни тысяч евро.

Этот скандал в целом неудивителен, ибо в шикарной жизни за госсчет в Латвии можно обвинить большинство чиновников. Но для для отвода народного негодования там принято периодически находить какого-нибудь козла отпущения, чтобы заставить его отдуваться за грехи всего «сословия».

И на сей раз таким козлом отпущения стал Кришьянис Кариньш — его столь усердно «полоскали», что в марте 2024-го он подал в отставку с министерского поста и восстановил свой мандат депутата Сейма.

Но быть простым парламентарием после того, как он в течение почти пяти лет руководил государством, видимо, показалось Каринишу неинтересным. 29 августа он объявил, что уходит из Сейма, оставляет политику и намерен работать в «частном секторе».

Для Латвии уход со сцены этого политика тянет на конец определенной эпохи, но поставленные хозяевами задачи он выполнил.