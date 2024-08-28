В коалиционном правительстве Польши переругались министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и замминистра юстиции Кшиштоф Шмишек. Причиной стал вопрос легализации «партнёрских отношений» или, проще говоря, однополых браков.

ИА Регнум

Когда коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска пришла к власти, был опубликован список самых важных планирующихся изменений. Среди вполне адекватных, вроде повышения зарплаты учителям, были декриминализация абортов и признание однополых браков.

Однако чем дольше коалиция находится у власти, тем яснее становится: чиновники никак не могут договориться не только по собственным «важным изменениям», но и по любому вопросу в принципе. Очевидно, что причиной тому стали слишком разные политические взгляды. Хотя все силы сформировавшие кабинет можно отнести к левым и — в той или иной мере — либеральным, каждая из них тянет одеяло на себя, отчего в итоге в Польше уже продолжительное время сохраняется серьёзное политическое напряжение.

Особенно это заметно в последнее время: общественность, ожидающая каких-либо действий от властей уже больше полугода, потихоньку высказывает своё недовольство, а некоторые из особенно активных групп уже организуют шествия и протесты.

Среди таковых и представители ЛГБТ*: им-то новое правительство вообще обещало чуть ли не райскую жизнь — легализацию, снятие запретов и ограничений и даже включение в уголовный кодекс страны статьи за «язык ненависти».

Однако эксперты изначально отмечали, что из-за столь разношёрстной коалиции власти вряд ли достигнут консенсуса по столь спорным вопросам. Например, именно поэтому в вопросе декриминализации абортов правительство удовлетворяется тем, чего уже удалось достичь: более свободный доступ к операциям по прерыванию беременности и отказ от преследования медработников, которые к ним причастны.

Недавно Туск прямо признал, что в нижней палате парламента Польши нет большинства в поддержку права на легальный аборт. Поэтому вопрос отложен и, по словам премьера, прямо до следующих парламентских выборов — фактически до формирования следующего правительства.

По сути, никак не двигается с мёртвой точки и признание однополых отношений.

Как известно, Польша долгие годы признаётся различными ЛГБТ-организациями* самой неприветливой к сексуальным меньшинствам. Некоторое время в республике, ещё при правительстве партии «Право и справедливость»(PiS), даже существовали так называемые «зоны, свободные от ЛГБТ*» — регионы Польши, которые заявили о неприятии на своей территории идеологии однополых отношений с целью запрещения их пропаганды, проведения «маршей равенства» и других подобных мероприятий.

За это страна неоднократно подвергалась критике со стороны других государств Евросоюза, а Еврокомиссия и вовсе лишала Польшу выплат из еврофондов, в связи с чем юридически «зоны» ликвидировали, но очевидно, что внутри общества это ничего не изменило.

На данный момент, наряду с Болгарией, Румынией, Литвой и Словакией, Польша входит в пятёрку стран ЕС, которые не разрешают однополым парам формализировать свои союзы. Европейский суд по правам человека в декабре 2023 года вынес решение по делу против Польши, возбуждённому пятью польскими однополыми парами, которые требовали юридического признания их отношений. В постановлении говорилось, что страна нарушила Европейскую конвенцию о правах человека и обязана ввести правовую защиту однополых пар.

Пришествие к власти Туска, который взял в свою коалицию главных сторонников ЛГБТ*-идеологии в стране — партию «Новые левые», казалось бы, должно было значительно изменить сложившуюся в этом вопросе политику. Однако не всё так просто.

В правящей коалиции есть Польская крестьянская партия (PSL), которая изначально относилась к вопросам, связанным с сексуальными меньшинствами, довольно скептически. Её члены неоднократно указывали на неприемлемость легализации однополых отношений и даже опасность подобной практики.

Однако существование в коалиции и необходимость так или иначе взаимодействовать с партнёрами, в том числе и ради собственной выгоды, привела в итоге к тому, что в этом вопросе PSL во главе с вице-премьером и министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом пошла на некоторые уступки.

Глава оборонного ведомства заявил, что легализации однополых браков в стране ждать вообще не стоит и единственная альтернатива этому — предложенный его партией законопроект о «статусе близких людей». Документ включает в себя некое понятие о браке, закреплённом у нотариуса, однако полностью исключает возможность усыновлять детей.

«Позиция большинства депутатов от PSL ясна: облегчить жизнь (однополых пар. — Прим. ред.) — да, вопрос равенства партнёрских отношений с браком, усыновление и удочерение детей — нет», — заявил Косиняк-Камыш. И вот тут-то и разгорелся скандал.

Проект PSL поддержала министр равноправия Польши и открытая лесбиянка Катажина Котула, а вот заместитель министра юстиции республики и открытый гей Кшиштоф Шмишек — нет.

Если Котула указала на то, что предложенный компромисс всё же лучше, чем вообще ничего, и она сама готова идти к нотариусу, дабы «вступить в такие отношения», то Шмишек как представитель «Новых левых» буквально напал на министра обороны, подчеркнув, что Косиняк-Камыш — «последний человек, который должен учить других, как вести настоящую семейную жизнь и заботиться о браке».

Вероятно, замминистра намекает на то, что Косиняк-Камыш был в разводе и несколько лет назад женился второй раз. Сам Шмишек уже 23 года состоит в отношениях с депутатом Европарламента Робертом Бедронем, сопредседателем партии «Новые левые» и бывшим президентом (т. е. мэром. — Прим. ред.) города Слупск.

Замминистра также добавил, что «PSL с таким же успехом может предложить зарегистрировать (фермерские. — Прим. ред.) товарищества в сельскохозяйственном агентстве».

Кроме того, Шмишек агрессивно заявил, что опасения партии Косиняк-Камыша в том, что «если два человека одного пола получат нормальный юридический документ о браке и заведут детей, то польская семья развалится», совершенно беспочвенны и отдают Средневековьем.

Очевидно, что Шмишек, как и любой другой ЛГБТ*-лоббист, прекрасно понимает, что именно с таких деталей и начинается разрушение традиционного строя общества. Особенно трагично это происходит в настолько консервативных системах, как польская, где жизнь нерождённого ребёнка так же священна, как брак между мужчиной и женщиной. При этом очередная грызня в правящей коалиции никаких бенефитов властям не приносит и только явственней подчёркивает их неспособность работать вместе на благо своих избирателей.

*ЛГБТ — движение, признанное в России экстремистским