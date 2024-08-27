Попытки Киева перенести боевые действия на российскую территорию ожидаемо терпят крах: российская армия отбивает новые атаки ВСУ в Курской области. В то же время российские силы продолжают продвигаться по всему фронту в Донбассе, тесня противника и не давая ему создавать новые линии обороны.

ИА Регнум

Самым напряжённым участком фронта остаётся покровское направление, где ВС РФ почти ежедневно расширяют зону контроля. После потери ряда укреплённых рубежей и оборонительных линий ВСУ так и не удалось стабилизировать линию фронта.

По данным источников с мест, украинские войска выстраивают оборону вокруг отдельных населённых пунктов, поэтому российские войска всё чаще огибают узлы обороны противника, отрезая его от снабжения, после чего занимают оказывающиеся в тылу населённые пункты.

Используя подобную тактику, российские войска освободили населённые пункты — сёла Калиново и Птичье. Севернее же группа украинских военных попала в оперативное окружение в районе населённого пункта Гродовка.

Боевые действия постепенно перемещаются в район южнее трассы Карловка — Покровск. Бои ведутся за населённые пункты Михайловка и Мемрик, которые частично перешли под контроль российской армии.

Продвижение в районе Калиново позволит в ближайшее время перерезать трассу на Карловку и поставить украинский гарнизон перед угрозой окружения, сообщил источник ИА Регнум, находящийся на покровском направлении.

«Насколько нам известно, они даже не пытаются восстановить контроль над трассой или деблокировать Карловку. Есть попытки локальных контратак, но в целом — без критического надлома. Так что стоит ожидать, что в ближайшем будущем они начнут отход из Карловки», — отмечает собеседник издания.

Если продвижение в районе Мемрика создаёт угрозу для ВСУ в Карловке, то от Михайловки открывается дорога на крупный населённый пункт Селидово, до которого остаётся всего полтора километра на запад.

Командование ВСУ и местные украинские власти не питают иллюзий, не ждут изменения ситуации в свою пользу. Накануне власти расширили зону принудительной эвакуации местных жителей из целого ряда населённых пунктов Селидовского района.

Сожжённые резервы

По данным издания Forbes, Киев планировал изменить ситуацию в Донбассе, начав наступление на Курскую область. Однако, отмечают журналисты, тактика себя не оправдала.

«Аналитики ранее описывали ситуацию вокруг Покровска как «критическую». И это было до того, как русские заняли еще несколько деревень по дороге на Покровск, включая Орловку и Николаевку. Даже замедлив темпы наступления, российские войска продолжают продвижение, что может привести к падению Покровска», — пишет Forbes.

Поражение ВСУ в Покровске станет одним из самых тяжёлых за всё время боевых действий в Донбассе. При этом командование ВСУ может пожалеть о развёртывании крупных сил — потенциально 10–15 штурмовых батальонов, каждый из которых насчитывает до 400 человек, — на курском направлении.

Оставаясь в резерве, соединения могли бы быть задействованы на покровском направлении в критический момент. Однако теперь эти силы были потрачены на курскую авантюру, резюмирует издание.

К аналогичным выводам постепенно приходят и украинские источники. В социальных сетях распространяются сообщения волонтёров, имеющих выход на бойцов 47-й бригады ВСУ, которая с прошлой весны вела бои от Авдеевки до Покровска — без ротации и подкреплений.

На долю 47-й бригады пришлась основная тяжесть потерь как в живой силе, так и в бронетехнике. Накануне бригада потеряла очередной танк M1 Abrams. По подсчётам исследователей, это уже 20-я из 31 машины этой модели, поставленных ВСУ из США.

Подготовка к «отходу на новые рубежи»

Одновременно с эвакуацией ряда населённых пунктов в районе Селидово принудительный вывоз мирного населения также объявлен в районе населённого пункта Константиновка, который находится западнее Часова Яра и северо-западнее Торецка.

Это решение местных властей можно назвать своего рода подготовкой ВСУ к переносу боевых действий в регион.

Ранее российская армия начала новый этап наступления в городе Торецке — центре одноимённой крупной агломерации. ВСУ были вынуждены оставить большую часть населённого пункта Нью-Йорк, находившегося в этом районе. По данным с мест, часть подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться из Нью-Йорка, попали в окружение. Речь идёт о двух батальонах 212-й бригады ВСУ.

В районе Торецка российские войска одновременно продолжают наступление и в жилой застройке, и в окрестностях города, стремясь обойти оборону украинских войск.

Наступление развивается в направлении населённых пунктов Дружба и Дачное севернее Торецка и Нелеповка — южнее. В самом городе российским войскам удалось взять под контроль район Центральной городской больницы.

Отмечается, что ВСУ в этом районе всё реже предпринимают попытки перейти в контрнаступление и чаще отступают без боя. Это может свидетельствовать об исчерпании резервов украинской армии на этом участке фронта, сообщает источник ИА Регнум в рядах 1-го Армейского корпуса.

«Есть информация, пока на уровне слухов, что на нашем участке у ВСУ планируется отход. Не одномоментный, конечно, но они будут откатываться назад. Сейчас будут тянуть время, пока в Константиновке строят новые рубежи и вывозят население. Мы же, как всегда, — продолжаем огневое поражение, не даём им отходить в порядке и наступаем сами», — рассказал источник.

Для Киева отход войск из Торецка и организация обороны в районе Константиновки будут означать потерю большого участка территории и утрату инициативы на крупном участке фронта.

Российские войска, напротив, могут использовать отступление ВСУ, чтобы атаковать украинский гарнизон в Часовом Яре с тыла или вовсе отрезать его от снабжения.

Туманные намёки

По мере того, как ситуация для ВСУ ухудшается, всё острее становится вопрос: подобный подход украинского командования — глупость или осознанное решение?

Ряд экспертов и фронтовых корреспондентов отмечает, что пока Киев не бросил в бой имеющиеся резервы, которые хранят для какой-то иной цели.

В резерве остаются формирования из числа новобранцев, набранных зимой-весной 2024 года и прошедших подготовку на полигонах стран НАТО. В открытых источниках нет данных, какими именно резервами располагают ВСУ, однако, по слухам, речь идёт о 10–15 пехотных и механизированных бригадах.

В то же время аналитики Militaryland сообщают, что украинские войска формируют новые механизированные бригады, которым будут присвоены номера в серии 160. Эти соединения будут готовы вступить в бой к началу 2025 года.

Официальные лица в Киеве не говорят, где будет нанесён следующий удар, лишь намекая, что он должен стать по-настоящему внезапным. В то же время игры в секретность и туманные намёки могут привести к тому, что ВСУ окончательно потеряют контроль над ситуацией в Донбассе — «контрнаступать» им будет уже некуда.