Арест Павла Дурова в аэропорту Парижа стал новостью, прозвучавшей, как гром среди ясного неба. В публичном пространстве уже обсуждаются многочисленные вопросы, возникающие из-за произошедшего. Но один любопытный аспект остался пока в тени.

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Durov

Дело в том, что при первом взгляде на соответствующие публикации во французской прессе можно подумать, что основатель VK и Telegram является незнакомой для них фигурой. Но при более детальном анализе можно убедиться, что мы с вами являемся свидетелями «крутого виража» в манере освещения прессой личности бизнесмена и связанных с ним тем.

Ордер на арест Дурова выдало Бюро по делам несовершеннолетних Ofmin, созданное МВД при уголовном розыске 29 августа 2023 года.

Появление этой инстанции стало реакцией на катастрофическую, по мнению его создателей, ситуацию во Франции, связанную с безнаказанностью преступлений в отношении несовершеннолетних и, как следствие, с ростом детской преступности.

К примеру, каждые три минуты в стране совершается сексуальное насилие над ребёнком. Чаще всего проблема насилия над детьми возникает внутри семей и в учебных заведениях. И лишь 3% обращений в полицию по этому поводу заканчиваются наказанием виновных.

Правозащитник Лис Луффок сообщает, что 40% граждан Франции моложе 25 лет являются бездомными, а сироты или дети из неблагополучных семей, окончив школу в 18 лет, оказываются фактически брошенными государством и обществом. При этом ещё в конце 2023 года сотрудники Ofmin жаловались на нехватку средств, что сказывалось на слабой эффективности работы ведомства.

Однако у Ofmin хватило возможностей в отсутствие действующего правительства провести, как они сообщают, расследование и выдать ордер на арест создателя мессенджера Telegram, гражданина Франции Павла Дурова, когда тот прибыл на новую родину частным рейсом из Азербайджана.

СМИ пишут, что один из ответственных за расследование чиновников, узнав о его прибытии во Францию, воскликнул: «Покончено с безнаказанностью Telegram!»

В момент задержания канал TF1 пообщался с ответственными за разбирательство лицами. По словам издания, сотрудники Ofmin задавались вопросами. Почему Дуров решился приехать во Францию, зная, то он объявлен персоной нон грата? И не является ли его приезд частью какого-то плана? Но все уверены в одном: бизнесмен и его платформа являются преступниками номер один в мире.

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

Буквально тотчас же ведущие французские газеты запестрели заголовками типа «Кто такой Павел Дуров?» А издание Le Monde выпустило буквально пулемётную очередь из посвящённых ему текстов самого разного характера. Некоторые из них носят пропагандистский характер, иногда на уровне низкокачественной агитки.

Так, в тексте под названием «Арест Павла Дурова: защита правового государства, а не «атака на свободу слова» говорится, что обвинения России и Илона Маска в политическом характере этого задержания беспочвенны.

Ведь, по мнению автора Le Monde, в России тоже нарушаются права журналистов, тоже хотели запретить Telegram по той же причине, что и во Франции, и вообще, французские власти имеют право, если считают нужным, арестовывать миллиардера, приехавшего в их страну ради свободы бизнеса и «для удовольствия». И все те, кто видит в случившемся правонарушение, делают это «злонамеренно». А главным доказательством демократии во Франции называется тот факт, что арестованному… предоставят адвоката.

Дело в том, что, снова и снова пересказывая биографию Павла Дурова, журналисты пытаются завуалировать тот факт, что личность создателя Telegram и VK должна быть уже хорошо известна внимательным французским читателям.

В 2014 году та же Le Monde писала о его случае как о доказательстве «российских репрессий», представляя бизнесмена защитником украинских пользователей соцсети VK. Дурову посвящали журналистские расследования, представляя его загадочным, немного эксцентричным, но, безусловно, талантливым предпринимателем, сумевшим победить в столкновении с Кремлём и создающим новую реальность.

Ещё в феврале 2024 года СМИ приветствовали (правда, с некоторой опаской, вдруг этим воспользуется Маск) решение ЕСПЧ о незаконности требований ФСБ предоставить ключи декодирования в Telegram.

Более того, журналисты почувствовали необходимость защиты французского производителя в связи с ростом популярности созданного россиянином мессенджера.

В 2022 году Тома Беньер, создатель французской платформы для обмена сообщениями Olvid, говорил в интервью об отсутствии в Telegram системы шифрования сообщений. В связи с этим, по его словам, «утверждать, что это приложение является «безопасным» сервисом обмена сообщениями, либо некомпетентно, либо нечестно… Это социальная сеть в стиле Facebook*, не отличающаяся особой безопасностью». В отличие от его разработки, считает Беньер, являющейся единственной надёжной системой обмена приватными сообщениями.

И вдруг французские СМИ в один голос называют Telegram не только местом концентрации мировой организованной преступности, но и главным координационным пунктом Вооружённых сил России.

Tatan Syuflana/AP/TASS

Корреспондент Le Monde в России Бенжамен Кенель пишет об этом, приводя, главным образом, два доказательства: публикации на ТГ канала «Рыбарь» и фотографии снаряда с надписью «Za Дурова». А эксперт Французского института геополитики при университете Париж-8 Кевин Лемонье называет Telegram «главным вектором неформального влияния России» и средством согласования военных действий на Украине и в Африке.

Суд над Павлом Дуровым должен был состояться в понедельник 26 августа.

Однако французская сторона заявила, что продлевает срок его задержания до 96 часов, не раскрывая никакие детали дела. Зато для создания фона опять же старается Le Monde.

В очередной биографической заметке арестованный освещается газетой уже в других тонах. Баловень судьбы, этот богатый человек, по версии журналистов, является интровертом. У него мало друзей. Он пытается играть в Робин Гуда, бросая из окон петербургского офиса в толпу пятитысячные банкноты, и демонстрирует на фотографиях красоту своего тела. Но в жизни является одиноким, склонным к конфликтам человеком.

Итак, образ смелого и неуловимого таланта сменяется закрытым и испуганным нелюдимом, которому всего-то надо довериться добрым служителям правового государства.

Все рассуждения о Telegram в риторике французских СМИ связаны с его политической и стратегической значимостью для России. При этом французы настаивают, что решение не связано с политикой, называя причиной ареста Павла Дурова то заботу о безопасности детей, то участие в организованном мошенничестве и терроризме.

Не стоит забывать, что президент Франции готов открыто отправить контингент воевать на Украину и что Франция называет «дезинформацию» главным оружием России. В этом контексте все должны поверить, что она не раскроет, если представится возможность, информацию о ТГ-каналах, которые Украина называет главной угрозой.

По информации на данный момент, Павел Дуров отказывается от сотрудничества с французскими властями. Но в западном демократическом мире существует масса способов оказать давление на человека. Несмотря на наличие адвоката — право, которое любезно предоставили арестованному.

*Facebook — социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.