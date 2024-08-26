Финскому городку Миккели, расположенному неподалеку от российской границы, отныне уготована новая роль — он становится одним из главных опорных пунктов НАТО в присоединившейся к альянсу Финляндии.

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«В Миккели будет создан подштаб сухопутных войск НАТО, который начнет руководить операциями и обучением бригады НАТО численностью примерно 4000–5000 солдат, формирующейся для защиты Финляндии», — пишет издание Iltalehti.

Там добавляют, что формируемая бригада является бронетанковой и будет состоять из нескольких батальонов численностью около 800 солдат каждый. Также известно, что подразделение укомплектуют финскими, шведскими и норвежскими солдатами, а возможно, и военнослужащими из других государств.

Источники Iltalehti в НАТО сообщили, что соответствующие решения уже приняты и подписаны. Официально же о начале деятельности штабной структуры альянса в Миккели и новой бронетанковой бригады планируют объявить в ближайшие недели.

Британский гость

Известие не стало неожиданностью: похожая информация поступала и ранее. Так, в апреле британский контр-адмирал Тим Генри, заместитель командующего объединенным командованием сил НАТО в Норфолке сообщил, что минувшей зимой посещал Миккели и осматривал место размещения будущего штаба.

В городе он встретился с командующим финской армией генерал-лейтенантом Паси Вялимяки. Визит проводился втайне, и англичанин нашел нужным сообщить о нем прессе лишь спустя несколько месяцев.

Высокопоставленный гость охарактеризовал финских офицеров как людей «сосредоточенных и мотивированных». Генри ознакомился не только с финской армией, но с местными географическими условиями.

Генри подчеркивает, что Россия представляет военную угрозу для стран — членов НАТО. Он объясняет, что недавние учения альянса Nordic Response 24 (первые, в которых финны и шведы участвовали на правах официальных членов НАТО) должны послать Москве сигнал — попытка российского десанта в Скандинавии будет отражена.

«Мы хотим отправить прямое послание русским, в том числе публично. Альянс очень четко выражает свою позицию: Россия представляет угрозу для евроатлантического региона. В настоящее время у НАТО есть две угрозы: РФ и террористические группировки», — поясняет Генри.

Впрочем, он уверяет, что испытывает «спокойствие» по поводу 1340-километровой границы Финляндии с Россией: «Финляндия стала членом альянса и имеет общую границу с Россией. Это означает ни больше, ни меньше, что граница НАТО с Россией увеличилась в два раза».

Британский контр-адмирал уверил финнов, что «НАТО готово отразить нападение России в любой момент». Генри не захотел обсуждать, сколько времени у стран НАТО есть на то, чтобы «выстроить достаточное сдерживание» на восточном фланге, но заверил, что «мы готовы сделать то, что от нас потребуется».

Норвежская инициатива

Тогда же, в апреле 2024-го, финская пресса оповестила о том, что штаб-квартира НАТО в Миккели будет непосредственно подчиняться штабу альянса в Норфолке, на восточном побережье Соединенных Штатов.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сказал газете Iltalehti: «Для того чтобы по-настоящему воспользоваться преимуществами членства всех стран Северной Европы в НАТО, важно, чтобы мы находились под одним и тем же штабом».

Издание сообщило, что в штабе в Норфолке (в задачу которого изначально входило проведение операций военно-морских и военно-воздушных сил в Северной Атлантике) появятся примерно 375 новых офицеров.

Их присутствие потребовалось для того, чтобы штаб смог руководить наземными операциями и сумел взять на себя управление войсками в Норвегии, Швеции и Финляндии.

На такой управленческой конфигурации настояли норвежцы — и их желание было удовлетворено. Двадцать пять финских офицеров отправились в Норфолк.

Бьорн Арильд Грам пояснил: «Мы должны обеспечить, чтобы Норфолк мог взять на себя ответственность за страны Северной Европы. Нам нужна и тактическая подштабная структура. Норвегия хочет взять на себя ответственность за подштаб ВВС».

Грам напомнил, что Норвегия закупила в США и получила в свое распоряжение новейшие истребители F-35. А потому, по его мнению, она достойна руководить воздушными операциями альянса в регионе. В свою очередь Финляндия, по мысли Грама, должна разместить у себя армейский подштаб — норвежские военные выступили с соответствующей рекомендацией, которая была, опять же, принята руководством альянса.

По информации Iltalehti, создаваемый в Миккели армейский подштаб НАТО будет включать не менее десятка, а может, и гораздо больше, до сотни, офицеров из разных стран Североатлантического альянса. Он предназначается для того, чтобы руководить всеми сухопутными операциями НАТО в странах Северной Европы.

Как отмечается, этот штаб станет структурой повышенной готовности, который будет работать круглосуточно. Миккели выбран в качестве места дислокации этого подштаба по нескольким причинам.

Во-первых, в городе уже имеются штабные структуры финской армии. Во-вторых, в Миккели есть аэропорт. В-третьих, как пишут финские СМИ, город имеет «сильные военные традиции», а нынешний финский министр обороны Антти Хаккянен родился неподалеку.

В Хельсинки утверждают, что присутствие в стране бронетанковой бригады НАТО создаст «сильный превентивный сдерживающий фактор». В первую очередь, в ее задачу будет входить «усиление обороны Северной Финляндии».

Снабжать же ее американским оружием предполагается через порт Кеми, находящийся на побережье Ботнического залива. В двустороннем соглашении о военном сотрудничестве, заключенном Финляндией и Соединенными Штатами в конце прошлого года, оговорено, что Вооруженные силы США имеют право использовать этот порт и его складскую зону.

Кеми соединен железными и автомобильными дорогами с разными регионами Финляндии, Швеции и Норвегии, в том числе с Лапландией. Там есть аэропорт; соответственно, оттуда оружие можно будет перевозить и воздушным транспортом. Также снабжение бригады будет осуществляться по железной дороге из Норвегии и Швеции.

Территория вековой конфронтации

Вероятно, помимо этой бригады, в Суоми будут присутствовать и иные войска из других стран Североатлантического альянса. Антти Хяккянен на вопрос о том, какие еще страны НАТО, кроме Норвегии и Швеции, могли бы отправить свои войска в Лапландию, отказался отвечать прямо.

«Мы не комментируем публично эти переговоры. Они проводятся с несколькими государствами», — пояснил министр. По его словам, цель этих переговоров заключается в том, чтобы «военные из разных стран могли прибывать в Финляндию в ситуации кризиса».

Однако министр тут же оговорился, что подобные ситуации не означают фактического военного противостояния. «Речь идет о ситуациях, когда реальной военной угрозы нет, но присутствует напряженность, которая попадает под пятую статью договора НАТО», — описывает Хяккянен.

По мнению финского министра обороны, возникшая «напряженность на границе», например, может привести к проведению совместных дополнительных крупных учений.

Он добавил, что сухопутные войска НАТО — по его словам, «достаточно большие», — прибывающие в Финляндию для участия в этих маневрах, не будут находиться в стране постоянно.

Важно отметить, что правительство Финляндии отнюдь не считает войну с Россией неизбежной. Во всяком случае это следует из опубликованного 20 июня правительственного «Доклада о внешней политике и политике безопасности».

Основной целью там названа «защита независимости и территориальной целостности страны, предотвращение вступления Финляндии в военный конфликт, а также обеспечение безопасности и благополучия финского народа».

В финском МИД, из недр которого вышел этот документ, подчеркивают, что не видят непосредственной военной угрозы для страны, хотя и призывают быть готовыми к разного рода эскалационным ситуациям.

Также подчеркивается, что, хотя отношения с Россией заморожены до тех пор, пока не прекратятся боевые действия на Украине, с Москвой будут поддерживаться дипломатические отношения и минимально необходимое сотрудничество, например на границе.

Стоит отметить, что новая граница России и НАТО пролегла именно там, где в течение почти тысячи лет проходил рубеж конфронтации русского народа с западным миром — сначала со шведами, а затем и с финнами.

Тут велись бесконечные войны, а территории неоднократно переходили из рук в руки. Тот же город Миккели в XIII — начале XIV века являлся одним из погостов (административных единиц) Новгородской республики.

В этом смысле периоды сначала с 1809-го по 1918-й (когда Финляндия входила в состав России), а потом с конца 40-х годов прошлого века по 2022-й (когда финны поддерживали прагматичные отношения с русскими и вели с ними активный экономический взаимообмен) выглядят как раз аномальными.

А сейчас, по сути, произошло возвращение к вековечной «нормальности», на круги своя.