Арест миллиардера Павла Дурова во Франции вновь поднял вопрос о методах получения различными государствами контроля над медиаплатформами.

Global Look Press

Дуров владеет мессенджером Telegram, который используют около 900 млн человек в месяц. Эта платформа занимает 8-е место в рейтинге самых популярных соцсетей мира. По количеству пользователей этого ресурса лидирует Индия.

В Telegram более 1,4 млн каналов и 140 тысяч чатов, через которые ежедневно отправляются свыше 167 млрд сообщений. Компания оценивается в 30 млрд долларов, а в ее дубайском офисе работают 30 сотрудников.

В руки французского правосудия пассажир собственного частного джета Embraer Legacy 600 попал в парижском аэропорту Ле-Бурже, около девяти часов вечера по Москве. Миру о задержании Дурова рассказал французский телеканал TF1.

По его информации, ордер был выдан Национальным управлением французской судебной полиции. Браслеты на запястьях арестованного защелкнули сотрудники жандармерии воздушного транспорта.

Любопытно, что сервис Flightradar24 утверждает, что самолет Дурова сделал попытку изменить курс и отправиться на юг страны. В розыск бизнесмена объявили незадолго до приземления в парижском аэропорту, так что, была ли это неудавшаяся попытка побега или Дуров решил сыграть ва-банк, понимая, что бежать ему не удастся, пока неясно.

Чутко отреагировала на арест криптовалюта Telegram: курс Toncoin упал на 20% в первые же часы после появления новостей из аэропорта Парижа.

Среди инкриминируемых Дурову преступлений — соучастие в терроризме, мошенничестве и педофилии. По законам Франции фигуранта этих уголовных производств судья может посадить за решетку на срок от 20 до 25 лет. Дуров, к слову, 10 октября встретит 40-й день рождения. Сомнительно, что произойдет это на свободе: судя по всему, его ожидает длительный процесс.

Версия номер один

Все дело в том, что детище братьев Дуровых — а первую скрипку в разработке кода платформы играл Николай, старший брат задержанного — оказалось не по зубам киберполицейским всего мира. Тайна переписки пользователей недоступна третьим лицам.

Отсюда возникает пока ведущая версия ареста: западные либеральные элиты желают поставить под контроль независимую цифровую платформу.

Показательно отношение к происходящему сформулировал американский журналист и один из главных врагов либерального истеблишмента Такер Карлсон: «Сегодняшнюю ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме, это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду. <…> Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, как западные НПО призывали российские власти прекратить создавать препоны в работе Telegram после принятия 1 июля 2018 года «закона Яровой». Причем Дуров оставался на свободе, пока российские власти ограничивали действие платформы в России.

«Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки?» — написала Захарова.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Дуров остается русским, а значит, непредсказуемым и опасным. То есть «хороших» русских для Запада нет и не будет. Медведев же и предупреждал Павла о проблемах с законом в любой стране из-за отказа сотрудничать с властями.

Дуров же свой отказ назвал «принципиальной» позицией. Как далеко будет простираться его принципиальность теперь перед угрозой многолетнего тюремного срока, пока не известно.

В целом же российские политики арест Дурова осудили, усмотрев в действиях властей Франции политические мотивы. А вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова добиваться освобождения новоявленного политзаключенного.

Вот только всколыхнет ли это остатки патриотизма либертарианца Дурова, который еще в 2014 году заявил, что не собирается возвращаться в Россию, а в итоге нарвался на столкновение с Западом?

Поиск связей с Россией

Еще одна версия появилась в сообществе российских военных экспертов. Сторонники этой версии утверждают, что именно защищенный Telegram стал главным мессенджером в ходе специальной военной операции, поскольку там российские военные обмениваются информацией.

«Не стоит летать во Францию, когда в твоей среде большая часть боевого управления Вооруженных сил РФ сидит. Могут попросить о сотрудничестве», — считает военный историк Илья Крамник.

Впрочем, эта версия все же представляется второстепенной, поскольку у военных есть и иные каналы связи.

Самолет, с трапа которого сошел герой воскресной новостной повестки, прилетел из Баку. Это дало повод для рассуждений о его возможной встрече там с президентом России Владимиром Путиным. Тогда становится понятным и интерес западных спецслужб проверить возможные связи Дурова с российским военно-политическим руководством.

И, конечно, несмотря на весь обличительный пафос по поводу действий мирового закулисья, следует признать, что мессенджер не раз становился орудием в руках тех, чьи намерения были хищны и отвратительны.

Достаточно вспомнить роль Telegram-канала в вербовке террористов, которые устроили массовую бойню в «Крокус Сити». Модераторами ресурса были члены запрещенного в России «Исламского государства Хорасан». Тогда трагически оборвались жизни 143 человек. Однако какова мера ответственности владельца Telegram — на этот вопрос ответа нет.

Возможно, ему предложат поступиться принципами независимого «человека мира» и пойти на сотрудничество с теми, кто этот арест организовал, изменив программный код мессенджера. И очень может быть, что команда Дурова такой вариант развития событий предугадала и сделает любые манипуляции с мессенджером невозможными.