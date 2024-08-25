В Латвии разгорелся скандал, связанный с Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом), когда один из посетителей его концерта, что называется, «затроллил» этого уже подзабытого в России юмориста.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Галкин

Происшествие получило скандальный резонанс, ибо многие, в том числе и в самой Латвии, восприняли его не без злорадства. Троллинг, что называется, удался на славу: за обиженного релоканта вступилась сама латвийский министр иностранных дел Байба Браже, торжественно объявившая шутника персоной нон грата.

Вывели в люди

Максим Галкин, со скандалом покинувший Россию в феврале 2022 года, осел было вместе с супругой Аллой Пугачевой в Израиле. Но поскольку эта страна в последнее время стала небезопасной для проживания, эту супружескую чету всё чаще видят в Латвии, где им принадлежит недвижимость.

Приезжий юморист окучивает местную публику концертами — латвийские власти против этого ничуть не возражают, так как Галкин соответствует их представлениям о «правильном россиянине»: осуждает власти родной страны и в то же время всячески демонстрирует свою лояльность новым хозяевам.

Разумеется, из уст Галкина и Пугачевой не прозвучало ни слова критики в адрес Латвийской Республики: ни в связи с лишением местной русской общины права учить своих детей на русском языке, ни относительно репрессий, развязанных здесь против тех, кто поддерживает Россию, ни по поводу массового сноса памятников советским солдатам и героизации тех, кто сражался под знамёнами Гитлера.

При этом, к слову, среди родственников Максима Галкина — много военных, а его дед по матери Григорий Прагин прославился своими подвигами во время Великой Отечественной. Латвийские власти, стирая память о воинах-освободителях, уголовно преследуя тех, кто чтит их память, оскорбляют в том числе и инженер-полковника Прагина — но его внуку на это откровенно наплевать.

Тут нужно отметить, что тесную связь с Латвией Галкин как бы «унаследовал» от своего наставника — знаменитого сатирика Михаила Задорнова. Задорнов — латвиец по рождению, он появился на свет в Юрмале в семье писателя Николая Задорнова, известного своими романами, посвященными истории освоения российского Дальнего Востока.

Михаил Николаевич сделал громкую артистическую карьеру в РФ, но никогда не прерывал связи со своей малой родиной; он и похоронен на юрмальском кладбище рядом с могилой отца. Как известно, при жизни Задорнов был безусловным российским патриотом; более того, он оказался одним из тех, кто своим творчеством начал возрождать патриотизм в России посреди национального унижения 90-х.

Именно Задорнов в 2000 году вывел Максима Галкина на широкую публику, разглядев в нем немалый талант. Даже после того, как они перестали вместе работать, они продолжали поддерживать дружеские отношения и бывали друг у друга в гостях: Галкин вместе с женой — в доме в Юрмале у Задорнова, а Михаил Николаевич — у них в подмосковном замке.

Кстати, в последние годы жизни Задорнов сотрудничал еще и с рижанином Гарри Польским, выходцем из КВН, помогавшим ему писать тексты для его программ. Задорнов познакомил Польского с Галкиным — тот стал сотрудничать и с ним.

Перед смертью Задорнов испытывал проблемы с латвийскими властями — местным чиновникам не нравилось, что юморист жестко их высмеивал за русофобию. «Страны Прибалтики ничего не производят, кроме гнойной агрессии по отношению к России. За это и получают евроденьги. Это единственный их качественный продукт — ненависть к русским. Всё остальное, даже то, что работало в советское время, погибло», — рассуждал сатирик.

С уверенностью можно сказать, что, будь Михаил Николаевич жив сейчас, в Латвии за свою позицию он стал бы персоной нон грата. Но патриот Задорнов умер в 2017 году и не узнал о том, что два человека, которым он помог выйти в люди, превратились в русофобов.

Озвучил нарратив

С 2017 года, когда не стало Задорнова, Гарри Польский, помимо Галкина, сотрудничал как автор с «Петросян-шоу», «Уральскими пельменями», «Ералашем» и многими артистами. В настоящее же время Польский занял антироссийскую позицию и яростно проклинает РФ при любом случае.

Он, по его словам, борется с «имперским шовинизмом», кается за то, что сам в свое время «болел шовинизмом», хотя, по его словам, и в «легкой форме», и разоблачает «зверства советских солдат в Германии».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911251" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Концерт Максима Галкина

В августе 2022-го Польский заступился за своего друга Галкина, когда того после концерта в Юрмале подвергли осуждению некоторые русские зрители. Своё тогдашнее выступление Галкин начал с обращения на латышском языке.

Он сказал: «Я начал учить латышский язык, потому что в России очень внимательно следят за тем, что я говорю на концертах. И сегодня я буду говорить и шутить только по-латышски. Вижу, многие латыши испугались, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь, рядом с вами сидят русские. Они вообще не понимают, что тут происходит и за что они заплатили».

Посетившие этот концерт русские жители Латвии потом отмечали в соцсетях: «Государственный нарратив о том, что русские сами виноваты в своём положении, потому что вовремя не выучили латышский язык, успешно произнесён со сцены». Рижская журналистка Евгения Шафранек грубо послала Галкина куда подальше, получив полную поддержку читателей.

«Да как вот они все утомили: Галкин, Хаматова, Венедиктов и прочие эмигранты путинской волны, как их принято называть сейчас. Ну живите себе спокойно, боритесь или не боритесь с режимом, но вот не надо лезть в местную политику», — говорили русские латвийцы.

В свою очередь, Гарри Польский хвалился: «В зале «Дзинтари», рассчитанном на 2000 зрителей, свободных мест не было. В конце аплодировали стоя».

В последнее время Максим Галкин активно учит латышский — и уже включил в свой репертуар несколько песен на этом языке. За это его хвалят местные националисты — мол, хороший русский, не «качает права», а «интегрируется». Не все, правда, хвалят — есть и те, кто шпыняет его за кривой латышский.

В любом случае Галкин продолжает активно окучивать местную аудиторию — выступает в больших и небольших залах, перед простонародьем и перед богатыми бизнесменами.

«Выплеснул бы всё»

Но на днях на очередном концерте Галкина произошёл забавный казус — его «затроллил» российский видеоблогер Максим Винклер, прибывший в Латвию по шенгенской визе. В один из моментов своего шоу юморист прошелся с микрофоном вдоль первого ряда зрителей с вопросом: «Может быть, у вас есть какая-то проблема?» На что Винклер, когда Галкин поравнялся с ним, откликнулся спокойным тоном: «У меня есть большая проблема. Мне надо сказать, что вы — … (пустозвон. — Прим. ред.)».

Шоумен сообразил, как вывернуться из неприятной ситуации — поблагодарил оскорбителя за то, что тот приобрел дорогостоящий билет, а стало быть принес «пользу семье». Завязалась краткая перепалка, в ходе которой Винклер снова назвал юмориста «дебилом», потом Галкин воскликнул: «Спасибо большое!» и поспешно отошел от обидчика. Тот со смехом откликнулся, что, дескать, не за что.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/lkWa8L5vy" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Беглого актера, иноагента Смольянинова, всё-таки узнали в Берлине

Позже Винклер попытался вручить Галкину букет, но тот его не принял. Тогда мужчина выложил на сцену по две гвоздики. Юморист же, обидевшись, отправил оскорбителя далеко, применив излюбленную украинцами фразу про «русский корабль».

Происшествие получило в Латвии большой резонанс. Местные русские в основном выражали удовольствие. Галкина они, как и прочих понаехавших «хороших русских», откровенно не любят. И не любят заслуженно — за то, что релоканты «зализывают зад» местным властям, одобряя проводимую государством политику этноцида.

Зато некоторые латыши вскипели от возмущения. Тем более что Максима Винклера уличили в том, что он ранее «затроллил» и другого релоканта — актера Артура Смольянинова. Встретив его в Берлине, Винклер назвал Смольянинова «овцой тупорылой», присовокупив к этому еще и град непечатных ругательств, чем вогнал актера в бешенство.

Винклеру отмстила за Галкина и Смольянинова министр иностранных дел Латвии Байба Браже. «Решила внести Максима Винклера в список нежелательных лиц Латвийской Республики и запретить ему въезд в Латвию. Основание — пункт 61 закона об иммиграции», — написала министр в соцсети на латышском и английском языках.

Упомянутый ею пункт предусматривает, что, если иностранец признан нежелательным лицом, глава МИД может принять решение о его включении в список персон нон грата.

Сам Винклер по этому поводу высказался, что тогда на концерте пожалел, мол, Галкина, а мог бы высказаться в его адрес куда жестче. «Если бы я знал заранее, что меня внесут в список этот, то выплеснул бы на Галкина всё, что я о нём думаю и не думаю», — заявил блогер, добавив, что теперь очень хочет сходить на концерт иноагента Семёна Слепакова.

Кстати, журналист-политэмигрант из Латвии Алексей Стефанов не исключает, что поступок Байбы Браже еще может испортить ей карьеру — ведь в глазах «нациков» Галкин хоть и «хороший», но все же русский. «Я думаю, что латышские националисты ей ещё припомнят, что заступилась за русского как бы юмориста. Но это будет позже», — полагает Стефанов.