В очередной, 33-й День независимости Украины уже нелегитимный, но остающийся в президентском кресле Владимир Зеленский сделал то, что умеет лучше всего: записал высокопарное видеопоздравление на фоне рек, лугов, подсолнухов и флагов.

Иван Шилов ИА Регнум

Место он выбрал по-своему символическое: в Могрице, у реки Псёл в Сумской области, откуда, по данным украинских военных блогеров, велось наступление на Курскую область. О ней (в украинский-то праздник) и говорил Зеленский — угрожал, оскорблял президента РФ Владимира Путина, обещал России «горе у себя дома, и с процентами».

Провел Зеленский черту и под вопросом, кого именно он поздравляет и называет украинцами: военных, врачей, спасателей, украинцев, которые присылают из-за границы гуманитарную помощь и «рассказывают об Украине».

Но также прозвучала и странная фраза: «Все, кто с Украиной на оккупированных наших территориях» — то есть только те, кто подходит Зеленскому по взглядам и убеждениям. Впрочем, он и сам в своём обращении употребил выражение «украинское мироощущение».

Бескомпромиссно тоталитарные слова звучали на фоне не только подсолнуховых полей и живописной Сумщины, но и безнадежной статистики: агентство Fitch Ratings всего десять дней назад объявило об ограниченном дефолте на Украине после того, как Зеленский велел заморозить выплаты по внешнему долгу ($750 млн).

В начале июля украинский кабмин предложил не повышать в ближайшие 4 года минимальную зарплату и прожиточный минимум, согласно бюджетной декларации 2025–2027 гг. Их размеры хотят зафиксировать на уровне 2024 года: минимальная зарплата — 8000 грн ($195), прожиточный минимум — чуть больше трех тысяч ($73).

При этом Министерство экономики прогнозирует увеличение курса доллара до 45 гривен к 2025 году, как и рост тарифов.

Массовый исход

Внимание на экономическую катастрофу Украины обратил депутат Госдумы Александр Якубовский: «Сегодняшний День независимости Украины — такой же оксюморон, как ненавистная любовь. Как говорят либеральные историки, для малых стран одной из немногих возможностей построить свою национальную идентичность становится создание врага из тени «большого и коварного соседа» <…>

А что же в итоге? Жизнь в постоянном дефолте. Страна, которая может едва-едва исполнять свои социальные обязательства лишь благодаря внешней подпитке, — это независимость?».

Свободы, о которой постоянно твердит Зеленский, противопоставляя её «российской тирании», напомнил депутат, на Украине просто не существует: «Миллионы, покинувшие родные земли, и еще миллионы, которые не могут вырваться из-за закрытых границ, — это ли итог?».

Ежедневно через западные и южные границы сотни украинских мужчин пытаются прорваться через реки, горы и болота в соседние страны — Венгрию, Польшу, Румынию, Молдавию, Приднестровье и Словакию.

Те, кто остается в городах и не имеет достаточно денег для прочной защиты от мобилизации, стараются не выходить на улицу и скрываются у знакомых и друзей. Но когда мужчин всё-таки ловят сотрудники ТЦК (военкоматов), женщины пытаются отбивать их всем миром — видео таких драк и скандалов публикуют ежедневно десятками из разных уголков Украины.

Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева считает, что Украине не только нечего отмечать 24 августа, но и надеяться украинскому народу больше не на что: «Что конкретно Украина отмечает в этот день? Распроданные западным корпорациям земли? Многомиллиардные долги и кредиты? Нищее население? Сотни тысяч мужчин, которые никогда не увидят свои семьи и еще большее число инвалидов? Опыты американских фармацевтических компаний на украинских гражданах? Разрушенную промышленность, здравоохранение, образование и науку? <…>

Не буду вселять ложные надежды даже в ту малую часть украинской аудитории, которая увидит этот текст. Украине поздно желать одуматься. Это как пожелать умирающему от рака легких пореже курить.

Но в этот день можно пожелать другим странам не повторить ошибки Украины. Её пример не дает двояких толкований того, как коллективный Запад поступает со своими колониями. Выдаивает досуха и бросает в огонь. Так что смотрите на Украину и учитесь».

Запрет церкви

В День независимости Зеленский не только записал поздравительное видео, но сделал еще два театральных выпада в адрес церкви, окончательно подведя итог в своей борьбе с каноническим православием: он подписал законопроект, за который проголосовали на днях украинские депутаты.

Согласно закону, на Украине отныне запрещена деятельность религиозных организаций, связанных с РФ, — речь идет очевидно только об Украинской православной церкви. Подкрепил подписание закона о запрете основной в стране конфессии с самым большим числом прихожан Зеленский, конечно, очередным видео.

В старинном киевском Софийском соборе он организовал общую молитву за Украину: сам он, его жена Елена Зеленская и лидеры религиозных организаций — мусульман, иудеев, раскольнической ПЦУ и других — помолились за победу Украины.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества и председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко написала, что ей в этот день хочется выразить глубокое сожаление: «Украина, некогда цветущий и братский наш народ, ныне оказалась в ужасной ловушке марионеток, управляемых с далеких холодных западных берегов.

Мы видим, как попираются верования и уничтожаются святыни, как продаются ценности ради обслуживания интересов зарубежных военных корпораций. Но, несмотря на господствующее бесчестие, мы знаем, что на Украине есть множество хороших и мудрых людей, которые всё понимают и осознают глубокий кризис, в который они попали. Глубинный народ знает правду, которую не замаскируешь никакими подлыми трюками…».