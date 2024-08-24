Иностранные СМИ стали не слишком щедры на информацию об «успехах и подвигах» латиноамериканских наемников в зоне специальной военной операции. Больше пишут о проблемах, связанных с поездками на Украину.

ИА Регнум

Последние обновления по миссиям и гонорарам колумбийцев, анонсируемым «Интернациональным легионом», мелькали в испаноязычных медиа в июне.

Наемникам предлагали до 4800 долларов в месяц, а Украину называли «одной из самых опасных стран в мире», где погибли уже как минимум пятьдесят колумбийских граждан. В основном бывших военнослужащих и полицейских, решившихся на украинский вояж «из-за тяжелого финансового положения».

Причем некоторые, судя по представленной информации, погибли из-за того, что «украинцы их обманули»: отправляли на линию огня впереди себя, никогда не поддерживали, давали всего неделю на боевую подготовку, не принимали во внимание многодетность бойцов и прочее.

Звучит, конечно, зловеще, но стоит понимать, что эта публика может рассказать всё что угодно, чтобы вернуться на родину без подмоченной репутации или, что было бы гораздо лучше, в ореоле мученичества и с претензиями на повышение гонорара в новом «проекте».

В последних числах июля в информационном сегменте появилась информация, которая уже меньше напоминала дежурное нытье.

Оказывается, колумбийские наемники, которых отправили на штурм российских позиций в городе Часов Яр, попали в переплет другого рода: один из них отказался идти в бой, был связан по рукам и ногам украинскими солдатами и сброшен в колодец.

Дополнительно продолжают курсировать данные о том, что украинская сторона скрывает факт смерти наемников на поле боя, сообщает родственникам о том, что они или пропали без вести, или совершили самоубийство.

Стоит ли говорить, что никаких обещанных компенсаций (а в некоторых случаях — и тел) семьи наемника так и не получают?

В момент написания этого материала родственники колумбийского наемника по фамилии Гамбоа, ликвидированного еще в феврале, заявили, что вообще не знают, выполнит ли Украина хоть какие-нибудь свои обязательства.

Некрологи как тренд

В свете того, как часто в Тelegram или на других, в том числе и запрещенных, социальных платформах пишут о ликвидации очередного Хесуса, хотелось бы прояснить вот какой момент. По большей части такая информация берет свое начало во владениях Илона Маска — хотя далеко не всегда она оправдывается впоследствии.

За время проведения СВО встречались экземпляры, которых признавали мертвыми как минимум дважды, причем каждый раз использовали это в качестве либо инфоповода в поддержку одной из сторон конфликта, либо ради ситуативного контента в тематических военных пабликах.

Некоторые из наемников впоследствии чудесным образом «оживали», другие признавались пропавшими без вести, еще кто-то возвращался домой или уходил воевать в другие места.

Ситуация, в принципе, для данной сферы (да и вообще для периода военного времени) штатная. Какого-то напряжения она не вызывает, даже кто-то даже пробовал «мериться» количеством некрологов.

А вот вести о неисполнении киевским режимом своих обязательств — речь по большей части о выплатах, а не о возвращении тел — существенно влияют на привлекательность региона в качестве «рабочей площадки» наемников.

Конечно, высокие риски отправиться на тот свет вполне соотносятся с очень хорошими, по региональным меркам, «гонорарами», но какой в них толк, если тебе не заплатят?

Кроме того, результаты украинской армии на поле боя, ее недоукомплектованность на некоторых направлениях уже стали давать о себе знать, заставляя «солдат удачи» обращать внимание на другие стабильно неспокойные регионы: Африку, Ближний Восток и, конечно же, Латинскую Америку.

И тут произошло вторжение в Курскую область.

Новые горизонты

Про то, какие дивиденды принесет Владимиру Зеленскому вторжение на российскую территорию, уже говорили многие. Это и заявка на дополнительное военное финансирование со стороны западных партнеров, и сильный медийный ход на фоне больших вопросов к легитимности ключевых представителей режима (срок полномочий самого Зеленского уже истек).

Для западных наемников вторжение в Курскую область также стало демонстрацией того факта, что совсем списывать со счетов ВСУ пока рано. Более того, практически сразу стали курсировать слухи, что в авангарде наступления присутствовали иностранцы.

Уже позже появилась информация, что в боях за деревню Русская Конопелька принимали участие боевики из американской ЧВК Forward Observation Group (FOG).

По поводу последних стоит заметить, что в свои ряды они принимают граждан со всего мира, хотя основной костяк при этом составляют бывшие спецназовцы США. Они активно используют символику сатанистов и бахвалятся осквернением трупов врагов.

В последний раз эти «герои» ярко мелькнули в отечественном инфополе, когда отправлялись домой в усеченном составе после российского удара по полигону в Яворове. Тогда же они угрожали на весь Instagram* (запрещен в РФ), что «гребаные животные» непременно заплатят за жизни их братьев по оружию.

Угрозы, конечно, яркие, однако FOG — в большей степени медийная ЧВК, чем настоящая. Об их появлении в Курской области было заявлено с помощью фотографий в социальных сетях, да еще и с открытыми лицами.

Такой ход, кстати, активно используют и латиноамериканские наемники из числа однодневок. Они размещают свое мнение о происходящем в Тик-Токе, ведут «дневники» и трансляции в X* и Instagram* и не раздают интервью только ленивому.

Подобное поведение, хоть и отдает лютым непрофессионализмом, играет свою роль: привлекает внимание, а заодно и новых бойцов.

С высокой долей вероятности появление медийной ЧВК в Курской области может повлечь за собой возобновление интереса наемников из Западного полушария к участию в боевых действиях на украинском направлении. Как долго это продлится и вырастут ли расценки на их услуги — покажут время и киевское командование.

Причем последним стоило бы поторопиться, ведь у латиноамериканских наемников под рукой уже появился «второй фронт» — мексиканский штат Синалоа.

Ближний свет

Еще несколько месяцев назад стали появляться данные о том, что некоторые колумбийцы, вдоволь навоевавшись на Украине, отправились в Мексику. Правда, не в Синалоа, а в Мичоакан, где на фоне постоянной борьбы между наркоторговцами, представителями федеральных властей и отрядами самообороны неспокойно уже много лет.

В Мичоакане они чаще всего идут на службу к картелю «Новое поколение Халиско» или группировке «Лос Рейес».

Оказывается, с украинским опытом за плечами можно позиционировать себя как «специалиста по дронам», а также претендовать на знание тактики ведения боевых действий.

И всё это с меньшими рисками и за гораздо большую заработную плату: отдельные источники говорят про семь-восемь тысяч долларов, есть и те, кто получает еще больше.

В первых числах августа — после прогремевшего на весь мир захвата и ареста властями США наркобарона и одного из основателей картеля Синалоа Исмаэля Гарсии Самбады (Эль Майо) — у латиноамериканских наемников появилось еще одно потенциальное «место работы».

Дело в том, что обстоятельства ареста Эль Майо оказались крайне мутными и связанными с предательством со стороны прежних союзников (представители властей штата Синалоа) и нарушением перемирия с локальными врагами (конкурирующая фракция «Лос Чапитос»).

Подобного рода события практически неминуемо ведут за собой возобновление боевых действий: необходимо отбить или защитить ресурсы, а дополнительно свести счеты и отомстить, если представилась такая возможность.

Уже в первые дни после ареста Эль Майо в Синалоа начались убийства, обыски и аресты в отношении аффилированных с ним лиц и их родни. А к 15 августа в западных СМИ появились многозначительные инсайды с пророчеством скорой войны в этом мексиканском штате.

Журналисты рассказали, что люди Эль Майо и «Лос Чапитос» активно занимаются вербовкой бойцов и приобретают огнестрельное оружие.

«Лос Чапитос» уже имеют в авангарде пять тысяч человек, а родственники Эль Майо рассчитывают возобновить военные союзы с наркоторговцами «старой школы», когда-то начинавшими карьеру вместе с их «сюзереном».

Потенциальная бойня интересна тем, что в западных СМИ выражают опасения по поводу возможного отзвука боевых действий и на американских улицах.

Известия такого рода обычно способствуют росту влияния ЧВК и охранных агентств в регионе, а заодно и привлекают наемников для работы на одну из сторон конфликта.

Выплаты в данном случае могут превысить предложения киевского режима раза в два-три (но только для сикарио), однако и требования к «солдатам удачи» предъявят соответствующие. Далеко не каждый инста-воин, принятый в «Интернациональный легион», будет допущен на собеседование к нанимателям из мексиканского картеля.

Таким образом, можно прогнозировать определенный отток латиноамериканцев-профессионалов с многолетним опытом: Украина при таком раскладе вряд ли останется в их приоритетах.

Тем не менее хватает и тех, кто обладает определенным боевым опытом, пусть и небольшим, долей авантюризма и нуждается в деньгах. А работать на картели при этом не может, потому что, например, убил кого не стоило в прошлые годы и опасается обычной в таких делах мести. И вот для подобных зона СВО является практически идеальным вариантом поправить дела.

Так что расслабляться российским военнослужащим пока рано.

*X и Instagram — социальные сети, запрещенные в РФ.