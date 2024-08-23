Румыния в числе ряда стран НАТО не выполнила свои обязательства по поставке на Украину средств ПВО.

ИА Регнум

Речь идёт об одном ЗРК Patriot, который президент Румынии Клаус Йоханнис пообещал передать Киеву почти четыре месяца назад во время своего визита в Вашингтон, сообщает агентство Bloomberg.

Решение поделиться дефицитным комплексом ПВО еще тогда вызвало дискуссию среди румынских политиков. Министр обороны Анджел Тылвэр сначала заявлял о том, что стоящим на боевом дежурстве двум «Пэтриотам» нет альтернативы. А после того, как передачу ЗРК одобрил Национальный совет обороны, намекнул, что реализация этого плана не будет быстрой.

Премьер не сдался

Волокита обусловлена межпартийными противоречиями в бухарестском руководстве на фоне приближающихся выборов. А также ростом напряжённости в отношениях правящих в Румынии социал-демократов с евроатлантическими структурами.

Непопулярное в стране решение об отказе в пользу Украины от комплекса ЗРК принял президент Йоханнис — неформальный и фактический лидер Национал-либеральной партии (НЛП).

Социал-демократическая партия (СДП), к которой принадлежит премьер-министр Марчел Чолаку, а также министр обороны, является конкурентом НЛП.

Логика предвыборной борьбы предполагает, что правительство социалистов будет максимально оттягивать шаг, который негативно скажется на его имидже.

Причём борьба эта становится всё более бескомпромиссной, несмотря на то, что СДП и НЛП пока ещё составляют парламентскую коалицию.

«Чёрная кошка» между партнёрами пробежала в начале лета, сразу после выборов депутатов Европейского парламента.

В ходе европейских выборов обладающие более высоким рейтингом социал-демократы «взяли на буксир» национал-либералов. Их избирательный блок набрал почти 49% голосов, благодаря чему НЛП внесла существенный вклад (11 голосов) в копилку Европейской народной партии, а значит, и в переизбрание на главную должность в ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

НЛП в обмен соглашалась поддержать кандидата от СДП (фактически Марчела Чолаку) на пост президента. Однако стоило европейским выборам закончиться, как либералы от своих обязательств отказались.

Затем были предприняты действия, чтобы побудить Чолаку — самого популярного политика в стране — не вступать в президентскую гонку. Причём вся эта история в глазах СДП бросила тень на Брюссель, который, по всей видимости, активно содействовал сделке ведущих партий Румынии.

Премьер-министр первоначально такому давлению поддался, но 20 августа стало известно, что он оповестил однопартийцев о намерении всё же выдвинуть свою кандидатуру на ноябрьских выборах президента.

«Я уверен, что вместе нам удастся вернуть себе пост президента спустя 20 лет», — говорится в обращении политика.

Два десятилетия назад завершился второй президентский срок экс-лидера социал-демократов Иона Илиеску. По сути, это претензия на возврат во времена, когда социалисты контролировали и пост главы государства, и правительство, и парламент страны.

В контексте современных процессов, проходящих в Восточной Европе, данный процесс можно назвать «орбанизацией» Румынии.

Очевидно, что Европейская комиссия будет противодействовать этому процессу. Не для того 2017–2019 годах силами западных посольств организовывался бухарестский «майдан» и зачистка руководства СДП, чтобы сейчас всё вернулось на круги своя.

Перспективы конъюнктурщика

Что же могло подтолкнуть Чолаку к столь рискованному для него решению? Во-первых, высокая популярность. Последние опросы общественного мнения говорят, что за него готовы голосовать более трети респондентов. Его ближайший преследователь обладает почти в два раза меньшей поддержкой.

Вторая причина обусловлена высокими шансами на успех Дональда Трампа на выборах в США. В случае победы республиканца фрондирующий в отношении Брюсселя «румынский Орбан» может рассчитывать на поддержку новой вашингтонской администрации.

Высокий рейтинг нынешнего лидера социал-демократов также обусловлен его готовностью идти наперекор евробюрократии.

Несмотря на требования Брюсселя сократить государственные расходы, правительство Чолаку существенно повышает пенсии и зарплаты в государственном секторе. Из-за этого бюджетный дефицит по итогам года вполне может достичь 8% вместо плановых 5%.

При этом премьер не стесняется «в ручном режиме» следить за тем, чтобы ни одна из категорий пенсионеров по итогам пенсионной реформы не осталась без увеличения выплат.

Румыны не присоединились к европейскому бойкоту венгерского председательства в Евросоюзе, объявленному после визита Виктора Орбана в Москву. Обоснованием этого шага стало то, что Бухарест очень заинтересован в реализации пункта о полноценном допуске Румынии в Шенген — снятии контроля на наземных границах. Венгрия объявила его в числе одной из целей своего председательства.

Глава правительства Румынии схож со своим венгерским коллегой и тем, что не разделяет убеждения о приближающейся войне с Россией.

Не так давно экс-госсекретарь МИД Румынии Юлиан Фота заявил, что вынужден был удалить свой алармистский пост в социальных сетях. В нём содержался призыв быть готовым к военным действиям, чтобы события 1940 года, когда СССР вытеснил румынские войска из Бессарабии и присоединил к себе регион, не повторились. Удаление поста якобы произошло после вмешательства Чолаку, который вскоре организовал отставку слишком воинственного чиновника.

Правительству под руководством социал-демократов регулярно пеняют на то, что оно ничего не предпринимает против «засилья» российских компаний в национальной экономике.

К примеру, «Лукойл» продолжает беспрепятственно работать в Румынии, где у него 310 автозаправочных станций. Местная пресса подсчитала, что «за прошлый год Владимир Путин, контролирующий компанию, мог бы купить более 1560 иранских ударных беспилотников для использования против Украины».

Более того, ныне румынское правительство препятствует сделке по продаже активов российского нефтеперерабатывающего гиганта венгерской MOL. Бухарест опасается попадания стратегически значимой отрасли в руки Будапешта, с которым у него исторически сложные отношения.

Наконец, именно Чолаку отметился наиболее острыми заявлениями после скандального лишения румынской гимнастки Марии Бэрбосу бронзовой медали на Олимпийских играх в Париже. Румыны позитивно восприняли решение своего премьера в знак протеста не присутствовать на церемонии закрытии Олимпиады.

Показательно, что нынешний лидер румынских социал-демократов всегда тонко чувствовал конъюнктуру.

В 2018 году в разгар кампании властей против руководства СДП он «дальновидно» потребовал отставки харизматичного председателя партии Ливиу Драгни. Через год благодаря заключению последнего под стражу Чолаку стал спикером Палаты депутатов, а затем занял кресло партийного главы.

Сейчас же, подобно соседней Болгарии, в Румынии нарастают евроскептические настроения. И основным конкурентом на президентских выборах у Чолаку, скорее всего, будет лидер правопопулистского «Альянса за объединение румын» Георге Симион, критикующий власти за слишком сильную зависимость от Еврокомиссии, наступление на традиционные ценности и поддержку Украины.

Так что для удержания лидерства Чолаку необходимо, по крайней мере до выборов, уметь говорить «нет» требованиям евроатлантистов.